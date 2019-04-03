超級業務員韓國瑜 炒熱新高雄

高雄，正在夯！

自去年11月25日，高雄市長韓國瑜當選以來，挾著韓流效應，高雄市儼然成為台灣的新政經中心、話題之都。許多人以為，這是一時的蜜月行情，孰料，高雄的議題似乎沒有退燒跡象。

近來義联、鴻海、海霸王集團等重量級企業，宣布加碼投資高雄、農產外銷訂單告捷、房地產交易棟數1月年成長率全台第一；此外，遷入人口回升，觀光人潮大幅成長，今年春節遊客最愛景點，高雄人氣更衝上第一名。高雄的急速蛻變，讓人驚豔，「人進得來、貨出得去」，似乎真的有譜了。

《遠見》從城市治理角度剖析，看市府團隊如何出招行銷高雄；並專訪市長韓國瑜，暢談上任後的心路歷程與未來挑戰。

「我們要來去高雄！」

1月11日，橫跨兩岸青創及電商領域的「兩岸暨跨境創新創業交流協會」（CIEA）會員大會，首度到高雄舉辦。原本專心聆聽的160位企業會員一到了中場休息時間，竟騷動了起來，只見他們拿著名片，蜂湧擠到前來致辭的高雄市長韓國瑜身邊，不約而同地跟他說著類似的話。

這一幕熱絡的景況，讓在高雄市政府整整服務21年，歷經七代高雄市長的經發局副局長高鎮遠，簡直看傻了眼。畢竟，他擔任高雄公務員這麼多年，還是第一次看到企業界對於投資高雄，態度如此殷切、熱絡！

自去年11月25日，高雄市長韓國瑜當選以來，挾著韓流效應，高雄市儼然成為台灣的新政經中心、話題之都。 聯合報系資料照／郭晉瑋攝影 分享 facebook

韓市府上任才百日 企業已急著錢進高雄

「市長的人氣，我已司空見慣，令我訝異的是，還真的到了會後交流，竟有十數位企業家向相關局處，以口頭或直接遞交投資計劃，主動投石問路，」手上拿著當天換來的成疊名片，高鎮遠印象深刻。

「別以為這只是特例！」談起上任百日的新市府，高鎮遠表示，其實歷任市長，沒人不努力的，對招商引資更是不遺餘力，但去年一整年，若論一定規模的經貿參訪團，經發局一共接待約50團，平均一週一團，「但今年才過三個月，一週三到四團，就已打平去年的紀錄了！」

高鎮遠表示，前幾年，經濟不景氣，經發局的業務行禮如儀，但這幾個月，為了把握這些主動敲門的投資團體，準備工作幾乎加倍！他坦言，同仁們都忙得很開心：「畢竟，高雄真的被看見了，被看見就有機會！」「總之，高雄熱了！」

高雄熱了、夯了！不只高鎮遠有感，其實從每日強力放送高雄新聞、簇擁在韓國瑜身旁的支持者，以及攻占網路聲量的高雄話題，都足以證實，這已是不爭的事實。

但更耐人尋味的是，這只是媒體的炒作、韓粉湊熱鬧所造成的泡沫現象，還是一場城市翻轉？以下的現象值得觀察與解構。

熱況1：房地產熱絡〉建商大手筆購地 看屋人潮爆桌

3月4日，素有高雄土地公之稱的京城建設宣布，已砸下19.87億元，買進高雄農16特區867.91坪土地。更吸睛的是，該筆土地每坪成交價為229萬元，創下農16特區最高價，也是高雄第四高的土地成交紀錄。

相隔十天，知名餐飲集團海霸王，更以54.4億元標下高雄85大樓內3.2萬坪的兩間法拍飯店。讓過去一直乏人問津的85大樓熱起來。

就在同一天，遠雄亦大手筆地以21.5億元，買下了高雄三民區科工館對面2155坪土地，每坪破百萬元的價格，也刷新了科工館商圈的區域天價。

不止企業在投資高雄房地產，一般民眾也如此。韓國瑜於去年12月就職後，高雄房地產交易棟數，今年1月竟打破負成長寒冬，1月年成長率爬上全台22縣市第一，達13.3％，2月年成長率也達4.7％。

買高雄房地產竟然成為一種流行。一位台北美國兩地跑的企業家，根本對高雄不熟悉，仍特別到高雄，只花五分鐘，就買了一間3500萬的豪宅。有一天，前高雄縣長楊秋興的手機出現這則簡訊：我要買300坪高雄建地，你可以介紹嗎？

對此，高雄在地建商皇苑建設董事長郭敏能透露，今年前兩月他旗下的建案成交逾10億元，幾乎超過去年一整年的總和。

而談起高雄房地產的熱況，高雄友友建設董事長張永義更是笑不攏嘴，在美術館附近的豪宅建案，某創投教父一來看，當天就砸下數千萬元下訂，說是「看好高雄」。

張永義驕傲地指出，今年過年九天連假，幾乎天天案場爆桌，位子不夠坐，其中位於夢時代附近的建商，過年才開賣，3月中時，120戶已售出40戶。

熱況2：文創、新創進駐〉春吶移師旗津 新創公司設孵化基地

不只地產，高雄文創產業亦熱了起來。

2月21日，台灣三位名導演—李行、朱延平和劉奕東走訪高雄市，表示要將一些在北部的電影活動轉到高雄。無獨有偶，在屏東墾丁連辦24年的「春天吶喊」，更在3月7日正式召開記者會，宣布把春吶移師旗津。

由於「春吶」是響譽國際的音樂祭，消息一出，掀起高雄飯店的訂房潮，預計活動期間，除了鄰近的旗津道飯店接近客滿外，市區的漢來、國賓、翰品等各大飯店，更陸續出現民眾搶先訂房的熱況。

春吶的主辦單位無成娛樂文化負責人陸保綱表示，雖然「春吶」和墾丁素來「焦不離孟」，但春吶正準備升級成2.0版，打算參照HARD ROCK以音樂祭平台之姿，巡迴全球各都舉辦，因此不再拘泥於墾丁。

陸保綱進一步表示，高雄有不錯的立地條件和未來前景，因此決定將高雄視為品牌的孵化基地。

值得注意的是，想要跟高雄交往的還不只是IP產業。2月27日，來自英國，全歐最大的創新創業公司Rainmaking Innovation也宣布進駐高雄。該公司執行長兼創始人Carsten Kølbek還遠從英國親自前來揭幕。他指出，未來除了將在高雄招募新創團隊，並將在高雄設立孵化基地，同時引進國際業師輔導，把創新加速器的概念，在高雄深耕。

熱況3：農漁貨物賣出去了〉赴星馬行銷 海外通路也主動採購

另外，近三個月來，也可見各行各業急著跟高雄做生意。2月底，韓市府團隊一連五天前往星馬行銷高雄農漁產品。但其實，更有不少海外通路主動跑來高雄，排隊採購。

例如1月28日，福建閩台農產品市場董事長王世哲就親自飛來高雄看農、漁產品，走訪蓮池潭高雄物產館、梓官區漁會蚵仔寮漁港、永安區盛洋冷鏈食品公司等地。除了議定從2月開始，每週都會有船班將高雄的農漁特產，不斷地載運前往泉州外，該公司更規劃在泉州農產市場設立「高雄農漁產品直銷配送中心」，而這占地4132坪的場域，經營模式將復刻高雄市營的高雄物產館與梓官漁產直銷中心。

3月10日，在遠東航空總經理張綱維的牽線下，在大陸擁有100多家企業，總資產逾台幣千億元的江蘇文峰集團也與高雄農、漁會簽定5億元的農漁採購合約。

據張綱維透露，原本雙方還在擔心貨物運送管道的問題，但為了促成這樁美事，他好人做到底，主動答應透過旗下的遠東航空負責運送。

高雄市農業局長吳芳銘指出，光是今年第一季，高雄市實質外銷的水果已多達1224公噸，而目前已經簽定MOU，未來要出貨的農漁產品更將近7.7億元。

熱況4：觀光客創史上最高〉人潮帶進錢潮 小黃司機、旅館業者笑開懷

值得注意的是，瘋高雄的，不僅產業界，全台、甚至海外市井百姓，更不遑多讓。

在高雄擁有18家商旅暨汽車旅館的御宿集團總裁劉坤福就拿出數據指出，根據Agoda訂房網資料，在春節期間，亞洲旅客最喜歡的亞洲旅遊目的地，高雄在2017、2018年都排在十名外。但2019年高雄已排到第五名。再聚焦解析台灣遊客春節期間最愛的旅遊目的地時，高雄竟排上第一，擠下連續兩年排第一的東京。

觀光客帶動了高雄的交通運輸量，均創下歷史新高。高雄捷運在今年大年初三的搭乘人次，衝到37萬4446的單日運量歷史新高，而往返鼓山哨船頭和旗津的渡輪搭乘人次，也在初三來到了歷史之最，5萬人次。

再以的高鐵左營站進出人次來看，今年2月份的出站人次更達到84萬2951人，足足比去年的78萬7392人次，多出5萬5559人次。

基層運將更是有感。當記者在高雄搭計程車時，問起司機生意有沒有比較好？多數司機都揚高了八度音說，有喔。其中一位說得更清楚：「今年春節九天連假，以往同樣天數的假期，營業額最多2萬5000元，今年3萬8000元！」

這位司機碰到許多以前沒碰過的客人。過年期間他接到乘客叫車，由於塞車，遲了十分鐘，不過自稱來自美國的華僑非但沒有不耐，下車時，竟多塞了100元小費給他。司機過意不去：「收你這麼多小費，我乾脆載你去壽山看市景！」沒想到，華僑豪爽地回：「不用啦，我就特別來挺高雄的！」

隨著觀光客愛去高雄玩，使得在地的旅宿業景氣也出現翻轉。位於愛河附近的高雄翰品酒店總經理嚴天立就表示：「去年初，高雄觀光景氣到了低點，還曾經瘋傳有19家飯店要拋售，但從去年年底就有了明顯的轉機！」

嚴天立坦言，受惠於交通部暖冬的旅遊補助加持，高雄翰品2018年11月住宿率就比前年同期成長11％，到了12月，暖冬計劃再延長一個月及韓流效應，住房年成長率飆到了22％，就連素為飯店業淡季的元月份，高雄翰品住房率也由去年79％，提升至85％。「今年全年的住房成長兩成，應該沒問題！」嚴天立自信滿滿地說。

他觀察，自從去年九合一大選後，讓不少海內外人士對高雄充滿了好奇，想來高雄看看：「每天櫃檯都有人在問：『三山怎麼去？有沒有好玩的，還有觀光客特意問我們怎麼搭車到國民黨高雄市黨部，為的就是要拿『韓流美食地圖』！」

記者前往採訪翰品的當天，適逢連假前一天，一坐上計程車，司機立即回應：「你很厲害哦！還訂得到房？現在好多客人都說訂不到了！」

熱況5：人真的進來了〉不只遊客來了 遷入人口也逐漸增加

除了來來去去的觀光客外，更多人關心，高雄的實質就業和居住人口，有沒有增加？對此，高雄市政府新聞局幕僚最是有感：「以前高雄對媒體來說是個冷衙門，高雄特派一直縮編，而現在各報都在加派人力！」

「不僅記者變多了，高雄人也願意結婚了！」高雄市民政局長曹桓榮舉證歷歷地道出高雄「人進得來」的熱況。他指出，以往每年的2月14日情人節都是結婚登記的高峰，而高雄市的上波歷史高峰出現在2014年（愛你一世）的303對，然而今年竟有363對，飆到史上最高。

過去幾年來，高雄人口的社會增加率（遷入減去遷出），幾乎每月都是負數。但這個趨勢竟然在韓國瑜當選市長的那個月改變了。直到今年2月，高雄人口的社會增加率已連續四個月正成長。2月266人淨移入，僅次於桃園、新北、台中及新竹縣，還超越新竹市。

「高雄經驗」成顯學 其他縣市積極動起來

值得注意的是，一波波的高雄熱，使得「高雄經驗」一時成為顯學，儘管仍有不少人對此抱持保留態度，卻著實給其他縣市團隊帶來競爭壓力，致使「高雄模式」更悄然地影響各地方政府。

例如高雄市啟用每月一名人的代言模式，儘管各界評價不一，但卻已十足炒熱話題，讓「名人代言」也成為其他縣市的模仿對象。

以一曲《來去高雄》的自製歌曲，衝高網路聲量的藝人白冰冰就表示，自從她當了高雄代言人後，就陸續接獲許多縣市的邀約。

令她印象最深刻的是，有次她要去武陵農場賞櫻花，先下榻在宜蘭的飯店，宜蘭縣長林姿妙聞訊，就前去陪她喝咖啡，一開口就問：「你什麼時候也要幫我們寫個《來去宜蘭》？」

而繼高雄找來資深藝人張琍敏擔任2月份代言人後，台中市也旋即找來同時期的藝人白嘉莉為城市行銷。

另外，高雄市的「愛情產業鏈」成為全民眾所周知的政策後，雖然褒貶不一，仍帶動許多縣市悄然出現類似的政策。

台中市日前已啟動「愛情產業鏈」，該市民政局宣布將舉辦七場聯誼活動，還要和經發局合作帶動婚紗、喜宴商機。

有趣的是，隨著高市府團隊出訪國外，成功搶單，進而成為鎂光燈的聚焦點，其他各縣市也紛紛奮力強調城市外交的實蹟。出國任務也都包括「搶訂單」

由韓國瑜率領的高市府團隊才執政三個月，一波波的高雄熱，能否持續延續，或只是曇花一現，仍有待時間證明。但可以肯定的是，這波高雄熱，將深深改變台灣的城市治理思惟，擾動百里候們思考政策的模式，成為各縣市良性競爭的力量！

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【本文摘自《 遠見雜誌 》4月號；訂閱 遠見雜誌知識庫 ；訂閱 遠見雜誌電子版 】