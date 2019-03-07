親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

很多人不知道！這種情形 周六、周日上班沒加班費

是男人就得會唱！台語神曲紅遍大陸 網友驚呼「有毒吧」

星級主廚瘋台北

2019-03-07 12:08遠見

【文╱蕭玉品】

2018年台灣餐飲界的大事，是迎來了《米其林指南》。自從去年3月《台北米其林指南》公布後，至今近一年，台灣餐飲在國際間的能見度日益提升，吸引全球各地米其林主廚前來插旗，讓台北的高端餐飲市場愈見熱絡。

2018年台灣餐飲界的大事，是迎來了《米其林指南》。

自從去年3月《台北米其林指南》公布後，至今近一年，台灣餐飲在國際間的能見度日益提升，吸引全球各地米其林主廚前來插旗，讓台北的高端餐飲市場愈見熱絡。

分享

米其林登台 引爆全民「追星」熱潮

由香港星級主廚鄭錦富領軍的「名人坊」，一路從高雄、台南、台中往北開，去年12月正式進軍台北；泰國32歲的料理新秀Chef Ton剛以餐廳「Le Du」在曼谷拿星，馬上聯手台灣米其林餐廳MUME主廚林泉，在台北開了泰式家常料理餐廳「Baan Taipei」。至於東京米其林二星、2018亞洲50大排行第三的餐廳「Florilege」主廚川手寬康，也派副主廚田原諒悟到台北開設「Logy」；連擁有華人世界最多、達32顆星星的香港「廚魔」梁經倫，都和台灣犇鐵板燒合作推出「Daimon．犇」，將於今年3月中開始試營運。

一時間，台北堪稱是「星星堆滿天」。

對此，國際星級名廚江振誠不太意外。他認為，《台北米其林指南》對台灣、尤其台北整體餐飲發展是好的，「這代表一個城市具有一定水平。」

江振誠舉例，當遍布紐約、東京、首爾的精品熟食超市DEAN&DELUCA，進駐微風廣場開店，等於這個代表性品牌認定該城市具備足夠的成熟度與需求，支持該等級的服務和消費，「這對國際餐飲和大廚有指標性意義，未來台灣可以期待更多高級餐廳進來。」

犇鐵板燒總經理顧奇明則認為，台北餐飲市場已相當成熟，但要做到米其林等級，仍有提升空間，「師傅（在台北）看到拿星的機會，會想來。」

人稱「隱世廚神」的鄭錦富（富哥），2012年來台客座，2015年和漢來美食合作開設名人坊，早在台灣打滾多年，他發現，台灣人懂吃、享受吃，也不吝嗇讚美，以粵菜來說，全世界就以台灣人的接受度最高，日本人同樣懂吃，可惜香港廚師不懂日本話，「我們最喜歡煮給台灣人吃，有成就感。」

星級主廚尬場 圈粉功力媲美廚藝

而米其林主廚紛紛在台北開起餐廳後，對台北整體餐飲環境也帶來刺激。

名人坊從高雄第一間店，到現在台北大直店，已是第四間，名人坊店長林凱直言，台北有了《米其林指南》，讓餐廳間比較的標準更明確，「一間餐廳這個菜有80分，我們的菜和他一樣好，代表我們也有80分。你會知道標準在哪裡，再做改善。」

犇鐵板燒和梁經倫合作，則是自去年7月到犇客座晚宴開始，顧奇明打從那時就感受到32顆星星的份量。他透露，自己想精進犇鐵板燒鴨肝的味道，整整想了八年，始終摸索不到好方法，但和梁經倫吃了一頓四小時的飯後，所有問題都解決了。

「Alvin（梁經倫英文名）建議，把鴨肝當成牛肉處理，只是劃刀、回溫幾個撇步，就讓鵝肝好吃到爆炸，」顧奇明提到，梁經倫客座時，趁勢推出全新鴨肝料理手法，獲得客人一致好評。

顧奇明坦誠，過去他有些排斥米其林，覺得行銷味太濃，但和梁經倫碰面後，他發現拿不到星，很難說自己是餐飲界的佼佼者，「標準已經在那裡，至少要拿到，才算證明自己。」

米其林主廚陸續來開餐廳，更是不少食客的福音，因為對老饕來說，星級主廚就像偶像，圈粉能力不輸藝人。富哥笑說，客人吃飯才一小時，拍照就要兩小時，他一個月來台四、五天，不少客人都專程挑他在的時候來吃飯；連富哥在台的嫡傳弟子，都擁有大批粉絲。去年梁經倫客座晚宴的宣傳，原本還打算下廣告，後來發現訂位早已額滿。

本期《遠見》專訪名人坊高級粵菜餐廳大直店、Baan Taipei，兩間由米其林主廚開設的餐廳，以饗讀者。

分享

【本文摘自《遠見雜誌》3月號；訂閱遠見雜誌知識庫；訂閱遠見雜誌電子版

遠見

《遠見》雜誌藉由觀察、採訪、民意調查，深入分析報導台灣社會的大脈動，提供與世界趨勢互相映照、反思的平台，希望能夠用財經知識拓展前瞻視野，以人文養分積累素質品味，成為台灣以及整個華人社會中「前進的動力」。

相關新聞

教育新南向政策變調 從四贏變全輸？

2019-03-07 12:07

金融業向跨領域人才招手 最愛資工、人文數理第二

2019-03-07 12:08

Joeman擄獲141萬粉絲 「要讓討厭我的人很沮喪」

2019-03-07 12:05

我世代 新務實革命

2019-03-07 11:57

5+2產業領航 電機、工程、資訊看俏

2019-03-06 13:18

香港來台攻讀藝文表演 蔡思韵：打破重組找回自我

2019-03-06 13:17

成大五連霸、北科大奪第三 私立大學拚改革名次翻升

2019-03-06 10:52

高薪帶動技職榮景再現 環工、海事招生逆勢成長

2019-03-06 10:51

蔡康永：自律比選大學重要 討厭的科目也要能All Pass

2019-03-06 10:51

物聯網薪酬平均逾6萬 新農業平均可領46K

2019-03-06 10:50

電動車接棒燃油商機 台灣能再創新二輪奇蹟？

2019-02-01 12:54

張忠謀退休、她卻更忙碌 張淑芬鼓舞企業接力傳愛

2019-02-01 12:54

手機直播答題搶獎金 用藝人、網紅勾出潛在顧客

2019-02-01 12:53

異軍突起！台北「南西商圈」老來俏 愈夜愈美麗

2019-02-01 12:50

你的家鄉會消失嗎？趁年假想一想 可為故鄉做點什麼？

2019-02-01 12:47

台灣的地方消滅危機

2019-02-01 12:45

2019 苦日子真的要來了？！

2019-01-04 09:13

末班車經濟學

2019-01-04 09:13

2019，你不能錯過的歷史時刻

2019-01-04 09:12

2019十大關鍵字 帶你直擊全球巨變

2019-01-04 09:12

香港第三波移民潮 港人為什麼最愛台灣？

2019-01-04 09:12

史上最「翻」縣市長大選 意外創下五大另類紀錄

2019-01-04 09:11

高希均：開放擁抱全世界 華人是21世紀的主角

2018-12-20 10:43

傅佩榮：儒學貴在真誠 企業該反思社會責任

2018-12-20 10:43

在不確定中找出明確方向

2018-12-20 10:43

跳脫大家的想像 就能保有無可取代之美

2018-12-20 10:43

美中關係「競爭」升溫 貿易戰拖久對台愈不利

2018-12-20 10:41

華人領袖剖析政經新局

2018-12-19 15:26

線上教育獨角獸TutorABC 楊正大用AI幫你挑學伴

2018-12-04 11:23

市場開放vs.內需緊縮 矛盾的「兩極中國」

2018-12-04 11:23

雲門、古厝、武術館 隨著輕軌開心暢遊11站

2018-12-04 11:23

人工智慧PK人性化服務 彈性與溫度無可取代

2018-12-04 11:23

掌門人vs.接班人談溝通 揭開不能說的祕密

2018-12-04 11:23

中國大進口時代 台灣貨賣得出去嗎？

2018-12-04 09:20

雅退生活不會平白而來

2018-11-16 13:27

情感、健康、財富、自我實現的均衡修練

2018-11-16 13:27

樂活享退指數51.3分 再創新低

2018-11-16 13:27

六大心法 讓財富成為健康 情感 自我價值的堅實支撐

2018-11-16 13:27

熟年追夢更自由 精彩人生自定義

2018-11-16 13:27
看更多

熱門文章

成大五連霸、北科大奪第三 私立大學拚改革名次翻升

2019-03-06 10:52

親人對簿公堂！失智被騙一億 財產給兒子就被棄養

2019-03-06 13:10

蔡康永：自律比選大學重要 討厭的科目也要能All Pass

2019-03-06 10:51

台灣燈會大秀無人機 英特爾重回市值第一的翻身秘方

2019-03-03 10:27

最美燈會》被外媒譽為「沒有雲霄飛車的迪士尼」 屏東縣是怎麼做到的？

2019-03-06 13:11

「悲觀時布局、狂歡時出場」 理財教母靠3原則逮到A股噴出

2019-03-06 13:13

酒駕撞到人竟然可以保險理賠？ 一張圖讓你秒懂

2019-03-05 11:23

假日翻桌率7次 一甲子忠南飯館養年輕客越活越好

2019-03-03 10:05

鄭文燦 民進黨內「話事人」？

2019-03-04 15:01

全台最美咖啡館在哪？網友一致公認：在高雄

2019-03-07 09:07

日圓貶破0.28可換匯了嗎？ 兩技巧教你鎖住最佳匯率

2019-03-06 15:36

「台語電視台」圈粉背後 文化平權還是文化霸權？

2019-03-04 10:52

Fintech嘗鮮期已過 下一步該往哪走？

2019-03-03 08:21

「貨出人進」政績有點虛 韓國瑜棄市長選總統正當性不足

2019-03-07 09:09

年輕人的身分象徵 AirPods 如何從被嘲弄變成一夕爆紅？

2019-03-04 14:58

財政部祭出三支箭 追得回台商的海外資金嗎？

2019-03-03 08:18

中美俄《中導條約》鬥法：大國遊戲 台灣慎入

2019-03-04 09:14

別光著急赴美面試 也要積極溝通大陸

2019-03-04 09:16

把偏鄉高中變男籃名門！鐵血教頭帶隊殺進HBL四強 靠「不留遺憾的決心」

2019-03-06 13:04

南庄老街2.0體驗 桂花巷轉型購物商城

2019-03-05 12:15

農地違章工廠為何沒在怕？藍綠黃立委都來挺

2019-03-06 08:53

AI面試官 看穿你的心

2019-03-05 12:13

我的鄰居 是一支超標動輒達百倍的焚化爐

2019-03-06 08:54

市場的真相猶如蒙娜麗莎的微笑

2019-03-03 08:27

原來川普會拉手風琴？

2019-03-05 15:33

被公認是排放大戶 電廠巨獸為何不在黑名單裡？

2019-03-06 08:56

吳敦義競而不選想當Kingmaker 朱、王捉對廝殺勝負仍難料

2019-03-07 09:15

以色列高科技全輸出國外 內部新技術採用率低且排斥科技

2019-03-05 12:07

春天養肝！傷肝飲食6地雷要避免

2019-03-05 16:44

戒除要命的「糖癮」

2019-03-04 09:11

其實有些人不適合吃蘋果 你不可不知

2019-03-05 16:43

台股續航力 看兩大指標

2019-03-03 08:27

讓過去留在過去 美國鋼鐵城第二人生

2019-03-05 12:14

亞馬遜揮別紐約：勞資雙輸後面的社會主義魅影

2019-03-07 09:26

貓舌的祕密

2019-03-04 09:11

挖掘天王藝術家的鷹眼 她連看不見的素描都能賣

2019-03-03 10:18

AI到動漫都想攻 中國最新政策大菜粵港澳大灣區優劣解析

2019-03-03 10:36

高薪帶動技職榮景再現 環工、海事招生逆勢成長

2019-03-06 10:51

加碼禁用大陸產品 為資安還是為表態

2019-03-04 10:53

杜莎夫人蠟像館 歷三百年不衰

2019-03-04 09:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top