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異軍突起！台北「南西商圈」老來俏 愈夜愈美麗

2019-02-01 12:50遠見

【文╱洪桂果】

明明已近半夜12點，但以台北捷運中山站向外輻射100公尺的南西商圈，卻十足是不夜城。

去年10月台北第三屆「白晝之夜」，在南西商圈展開，數十場藝文展演，藏身商圈各處，吸引文青相聚，愈夜愈熱鬧。

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藝術節主場〉「白晝之夜」 愈夜愈美麗

這個2002年發源自法國的夜間城市藝術節，於每年10月第一個週六晚上6點到隔天早上6點舉辦，至今已獲全球30多個城市響應。

當晚，中山北路旁光點電影院，被排隊的人潮擠爆；另一旁草間彌生的藝術拍照區，更亮著無數雀躍的雙眼，等著要戴上草間彌生粉色的假髮入鏡。至於中山地下街的爵士廣場前，一群人不睡覺，正在學台上的「小事製作」舞者唱跳，廣場到了半夜1點仍喧鬧不止。

為了這個節日，商圈內誠品生活也24小時不歇業，頂樓的電影院輪番播放藝文片。

總計「白晝之夜」，至少湧進約20萬人潮，對比全台陸續傳出商圈沒落，南西商圈似乎日益繁華。

根據台北捷運各站進出人次統計，東區商圈近年有轉冷趨勢，例如忠孝敦化站與忠孝復興站，人流都衰退。但中山站進出人次卻大幅提升三成之多，2017年整年進出人次達2800萬，成長率僅次於西門與市政府站，名列第三。

去年9月20日，誠品生活南西開幕前試營運，短短十天，累計超過50萬人入館，試營運後30日，進館人次更達120萬人次，遠遠超出預估。

南西商圈以南京西路為中心，東至中山北路，西至承德路，南到長安西路，北至民生西路，從端點到端點，路程最多15分鐘。許多人不知道的是，這個小小商圈，其實已掌握了全台經濟景氣風向預測。

百貨發祥地〉流行女裝品牌百花齊放

回顧商圈歷史，第一家百貨公司是重要里程碑。1974年新光集團在這裡開幕新光育樂百貨公司。這是新光三越的前身、起家厝。

1977年，育樂百貨的隔壁，今日百貨開幕，之後由力霸百貨接手，1995年再度轉型為衣蝶百貨，主攻女性客群。同時催化了百貨旁邊巷弄設計師品牌、女性服飾店如春筍長出。

令人想不到的是，這樣的百貨氛圍，竟讓全台眾多女裝、女鞋本土品牌，不少從這裡發跡，包括女鞋AS、蕾赫斯Red House，甚至是本土最大的「比其家族」服飾集團。

這裡西邊是布料集散地大稻埕，右邊是中山北路，現在的光點是以前的美國大使館，還有日本人喜愛的幾條通，「國外的流行資訊都集中到這邊，南西商圈自然成為許多本土流行服務品牌的發跡地！」比其關係企業伊其品牌特助張又夫點出關鍵。

據了解，比其集團行事低調，總經理孫祥娟已高齡85歲，很少公開露面的她，有著一個響噹噹的名號「流行女裝天后」，還有一位明星弟弟秦漢。

集團旗下擁有12個子公司，一共代理超過30個日系品牌，iCB、23區、自由區等。走進全台隨便一間百貨公司，每十個女裝品牌，就有六個與比其有關！一名不願具名的業內人士稱：「即便業績不好，百貨公司也不敢亂撤他們的櫃！」

正因為南西商圈是比其起家厝，各個品牌沿著南京西路開店，「這整條路就是比其一條街了，」新光三越南西店行銷經理李香萩笑說。

「因為服裝品牌多，服裝攝影棚都設在這裡，常常看到很多年輕貌美的國外模特兒走在路上，」當地知名髮廊、造形美髮（Yellow Ted）董事長蔡文海回憶。

到了近幾年，文青、上班族最愛逛的文創店與選品店，不少也從這裡開始。比如，2006年成立的文創品牌蘑菇、2008年開幕的台灣好店、2012年的小器生活、設計師品牌鹿皮等。

「當初只想開個自己喜歡的店紓壓，赤峰街巷子內卻格外清靜，就租下來開了選物店與食堂，」小器創辦人江明玉回憶。

短短六年，小器已在全台開了九間店，今年底前，還會在台中秀泰文心、微風南山再展四間店，規模與富錦街起家的富錦樹、華新科董事長焦佑衡投資的好樣（VVG）平起平坐。

假日好去處〉下午茶、髮廊一級戰區

你恐怕也想不到，南西商圈更是全台咖啡店、髮廊最密集的地方。如果以Google地圖測量，整個南西商圈面積與台北大安森林公園相仿，此處咖啡店與髮廊之多，等同在森林公園開100家髮廊與100家咖啡店！

「大的小的都有，有的是一整棟，有的還開在二樓，在這裡至少有100家以上的髮廊，」蔡文海粗估。他會如此清楚是因為他在這個商圈本身就是個傳奇。

1984年，蔡文海引進國外造形思惟的美髮店，每天都大排長龍，當年沒有預約的習慣，很多女性在門口一排六小時。極盛時，他在南西商圈四間店，聘請的員工多達上百人。

造形美髮在這裡深耕34年，培養出無數設計師，也幾乎都在南西商圈自立門戶，「這邊的髮廊一半以上都是從我們這裡出去開店的，所以才這麼多！」造形美髮經理林志鴻難掩驕傲。

南西商圈還有咖啡店傳奇。1997年創立的米朗琪，創下全台最難打破的咖啡店排隊紀錄。

第一間店開在新光三越三館後頭巷內，曾創下48個座位年營收千萬營業額，以冰滴咖啡、平價鬆餅著名，十幾年來，排隊隊伍仍持續。

誠品生活通路發展事業群協理林家賢指出，當初誠品進行市場調查時，第一個發現也是這裡是全台咖啡店最密集的地方。

「光是我們所在的這條小巷子，不到100公尺，扣掉我們，還有其他七間咖啡店！」米朗琪老闆陳瑞榮計算。

誠品進駐、新光三越改裝，集流行女裝服飾、文創商店，乃至密度最高的髮廊與咖啡店，都是南西商圈在不景氣中，異軍突起的底蘊。

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【本文摘自《遠見雜誌》2月號；訂閱遠見雜誌知識庫；訂閱遠見雜誌電子版

遠見

《遠見》雜誌藉由觀察、採訪、民意調查，深入分析報導台灣社會的大脈動，提供與世界趨勢互相映照、反思的平台，希望能夠用財經知識拓展前瞻視野，以人文養分積累素質品味，成為台灣以及整個華人社會中「前進的動力」。

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