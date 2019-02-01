親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

勞資談判破裂！華航機師工會不排除春節期間罷工

電動車接棒燃油商機 台灣能再創新二輪奇蹟？

2019-02-01 12:54遠見

分享
【文／林鳳琪】

2018年，中美貿易僵局壓垮全球經濟成長；國際能源總署發表的關鍵報告更指出，燃油車末路來臨，如果不改革，勢必被淘汰。

台灣將在2035年全面禁售燃油機車，距離大限之日僅剩16年。但危機就是轉機，全球電動車每年正以超過50％的成長速度，異軍突起。

全球二輪產業中，台灣廠商長期扮演關鍵角色，在電動車熱潮之下，各家業者更是精銳盡出。《遠見》除了探訪多家指標性本土廠商，亦走訪歐亞各大車展，看看老品牌如何拚轉型？新創業如何打天下？一場又一場的新「二輪奇蹟」持續上演中，你絕對不能錯過！

2019新年伊始，全球汽車產業仍籠罩在寒冬的陰霾中。

2018年引爆的中美貿易戰，成了壓垮汽車產業的最後一根稻草，全球車市急凍。中國車市28年來首度下滑，半年內跌掉近二成；美國通用、福特汽車接連傳出大規模關廠裁員潮。

台灣國產車製造也不例外。在勞動部登記3000多位無薪假員工中，一半是汽車產業的員工。

韓國車市也預警將倒退十年，為防堵供應鏈倒閉骨牌效應，韓國政府已緊急啟動上兆韓元的救援計畫。

就在各國車市風雨飄搖之時，去年一份報告，更直接預告燃油車末日！

台灣燃油機車大限 僅剩16年

根據國際能源總署（IEA）發表的《國際電動車展望》（2018 Global EV Outlook），在環保、減碳、拯救氣候變遷下，近幾年來全球正掀起一股「移動革命」。

不少國家已宣布禁售燃油車的時間點。

六年後、2025年就是歐洲挪威、荷蘭的燃油車大限年；2030年，德國，甚至在亞洲斯里蘭卡的馬路上，恐將看不到傳統燃油新車的影子。

至於台灣，行政院已宣布，將在2035年禁售燃油機車。距離現在僅剩16年。

但危機就是轉機。在車市寒冬與燃油車末日逼近下，全球電動車每年正以超過50％的成長速度，異軍突起。

根據IEA統計，2017年全球新掛牌電動車達300萬輛，推估2025年將突破2500萬輛。屆時全球出廠新車中，每四輛車就有一輛是電動車。

不僅電動車市場崛起，因電池技術與充電設施愈見成熟，電動機車與電動單車的市場也正起飛。

連在越南，都能看到這股熱潮。當地最大房地產開發商Vingroup集團，去年就斥資逾千億元，打造335公頃的祕密造車園區，短短半年不到，便推出電動二輪車。

工研院產科國際所分析師曾郁茜也指出，以目前全球電動機車年複合成長率12.1％推估，2020年總銷量將達135萬輛，產值也將突破1023億台幣。

在這波全球交通工具的革命中，台灣並非毫無優勢。由於台灣在自行車與機車的上下游產業鏈布局完整，電動車熱潮猶如產業寒冬裡的一劑強心針。

例如自行車業，就明顯看到產業的轉型。台灣傳統自行車年產值，近三年像溜滑梯似的，一路從2015年622億元衰退至2017 年僅剩470億元。

但電動自行車產值，風景卻截然不同。近幾年以年成長逾70％之勢，屢創紀錄。經濟部統計處日前更推估，2019年台灣電動自行車產值將突破百億元。

去年底，一年一度的台北自行車展上，不論是台灣整車廠龍頭巨大、美利達，或知名零配件供應商，煞車系統商彥豪金屬或鏈條廠桂盟等，紛紛推出最新技術與產品。

電動車商機旺 全球老將、新秀同場較勁

甚至，電子科技廠也有100多家參展；其中，不乏近年走紅歐洲與日本，由達方電子所創的電動自行車新品牌BESV。「產業低潮多年，已經很久沒有這麼熱鬧了！」一位參展廠商興奮地說。

在車展上，巨大執行長劉湧昌興奮地向來賓解釋，台灣發展電動自行車已經20多年，已進入物聯網時代，巨大的車上裝了數十顆感應器，能隨時記錄、測試，優化人機介面的騎乘經驗。

一旁的巨大董事長杜綉珍興奮補充，例如空氣動力技術，柯P能做到一日雙塔，就是靠這個幫忙。這樣的設計也很適合女性，可以跟著車隊上山下海一整天不怕脫隊。她進一步表示，這技術是巨大自己開發的，每台車都有的標配，能提升附加價值與獲利。

與自行車展相隔不到一週，機車發源地義大利，於米蘭舉辦全球年度最盛大的機車展。米蘭與台北，機車與自行車，位於地球兩端，卻不約而同以電動車做為今年主流。

包括來自美國的哈雷（HARLEY）、歐洲的偉士牌（Vespa）等，全都推出電動機車。

台灣廠商在這個國際大展中，一點也不遜色。

隱藏在角落的新創品牌OTTO BIKE，攤位毫不顯眼，卻擠滿人潮。這正是台灣廠商。

展場中央，二層樓高的巨型舞台，則由台灣龍頭光陽（KYMCO）斥資打造，展示六款車型，從電動自行車、小綿羊到商用車、能源系統，一字排開。此外，光陽大手筆租下米蘭大教堂附近的維拉劇院，發表首部由台灣設計自製的紅牌電動重機。

雷射燈光秀中，台下全球媒體全都摒息等待SuperNEX的出現。被稱為重機界超跑的SuperNEX，果然沒讓大家失望。從時速0加速到100公里，只需2.9秒；雖是電動車，卻保有六段變速及引擎嘶吼聲的騎乘享受，更被外媒評選為2018年米蘭車展前五大最佳車款。

「電動機車的時代，我們看到了一個空前絕後的大好機會，是一個能讓KYMCO變成市場領先品牌的機會，」光陽董事長柯勝峯一身勁裝皮衣登場。為了這天，他已準備了近十年。「我們一直在等一個最好的時機，」柯勝峯不只一次強調。

美國印度潛力大 台廠摩拳擦掌

自從2018年初，行政院訂出2035年將禁售燃油機車後，台灣電動機車大戰隨即開打。

先是光陽搶在年初日本車展，推出IONEX車能網，與電動機車新創獨角獸Gogoro互別苗頭；緊接著，對手陣營聯手籌組聯盟。老大光陽也不甘示弱，由柯勝峯親自領軍，一路從日本、中國，打到法國、印度、義大利，又回防台灣，全球開戰。

這場戰爭從年初打到年底，雙方你來我往叫陣廝殺、互不相讓，更一路從個人版打到商用版，戰況愈演愈烈。

其實，不管是曾創千億產值的自行車，或曾居全球前四大機車生產國、第五大市場的機車，台灣的二輪產業，從品牌、整車組裝到關鍵零組件，大大小小廠商數千家。小小一個海島，卻擁有全球最完整的產業鏈，這也讓台灣在全球二輪產業居舉足輕重的地位。

曾郁茜進一步分析，隨各國紛紛訂出燃油車限售年限，再加上購車補貼、免稅等鼓勵，及再生能源、智慧城市等發展趨勢，都推升電動車快速發展。很快的，今年，全台電動機車產值就會突破百億台幣。

此外，東南亞因人口成長紅利，是未來成長最快的地區。又如印度，機車年需求約2000萬輛，市場潛力極大。而全球最大市場美國也不容忽視。

曾郁茜表示，過去中國是美國電動機車與相關零組件來源的主要進口國，占78％；台灣則約13％。中美貿易戰是台廠趁機搶進美國絕佳時機。

電動車時代來臨，台灣能否掌握黃金交叉關鍵，重演二輪奇蹟？值得關注。

分享

【本文摘自《遠見雜誌》2月號；訂閱遠見雜誌知識庫；訂閱遠見雜誌電子版

遠見

《遠見》雜誌藉由觀察、採訪、民意調查，深入分析報導台灣社會的大脈動，提供與世界趨勢互相映照、反思的平台，希望能夠用財經知識拓展前瞻視野，以人文養分積累素質品味，成為台灣以及整個華人社會中「前進的動力」。

相關新聞

異軍突起！台北「南西商圈」老來俏 愈夜愈美麗

2019-02-01 12:50

你的家鄉會消失嗎？趁年假想一想 可為故鄉做點什麼？

2019-02-01 12:47

張忠謀退休、她卻更忙碌 張淑芬鼓舞企業接力傳愛

2019-02-01 12:54

手機直播答題搶獎金 用藝人、網紅勾出潛在顧客

2019-02-01 12:53

台灣的地方消滅危機

2019-02-01 12:45

2019 苦日子真的要來了？！

2019-01-04 09:13

末班車經濟學

2019-01-04 09:13

2019，你不能錯過的歷史時刻

2019-01-04 09:12

2019十大關鍵字 帶你直擊全球巨變

2019-01-04 09:12

香港第三波移民潮 港人為什麼最愛台灣？

2019-01-04 09:12

史上最「翻」縣市長大選 意外創下五大另類紀錄

2019-01-04 09:11

高希均：開放擁抱全世界 華人是21世紀的主角

2018-12-20 10:43

傅佩榮：儒學貴在真誠 企業該反思社會責任

2018-12-20 10:43

在不確定中找出明確方向

2018-12-20 10:43

跳脫大家的想像 就能保有無可取代之美

2018-12-20 10:43

美中關係「競爭」升溫 貿易戰拖久對台愈不利

2018-12-20 10:41

華人領袖剖析政經新局

2018-12-19 15:26

線上教育獨角獸TutorABC 楊正大用AI幫你挑學伴

2018-12-04 11:23

市場開放vs.內需緊縮 矛盾的「兩極中國」

2018-12-04 11:23

雲門、古厝、武術館 隨著輕軌開心暢遊11站

2018-12-04 11:23

人工智慧PK人性化服務 彈性與溫度無可取代

2018-12-04 11:23

掌門人vs.接班人談溝通 揭開不能說的祕密

2018-12-04 11:23

中國大進口時代 台灣貨賣得出去嗎？

2018-12-04 09:20

雅退生活不會平白而來

2018-11-16 13:27

情感、健康、財富、自我實現的均衡修練

2018-11-16 13:27

樂活享退指數51.3分 再創新低

2018-11-16 13:27

六大心法 讓財富成為健康 情感 自我價值的堅實支撐

2018-11-16 13:27

熟年追夢更自由 精彩人生自定義

2018-11-16 13:27

讓愛傳播的下半場 投身公益當志工

2018-11-16 13:27

運動企業 為組織與員工共創價值

2018-11-16 13:27

企業瘋運動 員工不過勞

2018-11-16 13:27

運動推廣 從職場開始

2018-11-16 13:27

每年供應4000噸基底茶 松柏嶺四季春迎來第二春

2018-11-06 16:19

申請長照平均耗32天 八成五照顧者憂淪長照難民

2018-11-06 16:19

你所不知道的珍奶奇蹟

2018-11-06 16:19

一杯珍奶 搖出台灣新經濟奇蹟

2018-11-06 16:19

一顆粉圓重振MIT招牌 外銷年產值暴增50％

2018-11-06 16:19

水五金重鎮頂番婆 合法化為什麼這麼難？

2018-11-06 16:19

數位金融服務大戰 誰是銀行優等生？

2018-10-05 11:52
看更多

熱門文章

狂蓋建設為房地產解套 四十年造鎮淪鬼城

2019-01-31 13:07

民視爛帳13年 全民電通10億元股票當廢紙

2019-01-29 09:33

韓國瑜未來兩年聲勢如日中天 但還不夠選總統

2019-01-30 15:21

同樣是重劃區 林口怎麼發展？

2019-01-31 13:07

家庭主婦靠記帳 40歲財務自由

2019-01-30 08:54

命理風水專家陶文：綠營賴神可為小英加分 藍營公道伯最有贏面

2019-01-30 15:19

自製潛艇夢 還要繼續下去嗎？

2019-01-31 16:23

昂貴的大玩具 高雄輕軌淪為選舉政績的炒作

2019-01-31 13:07

63%曾涉貪污、買票、黑道！揭開台灣議長權力魔戒的祕密

2019-02-01 09:19

對國民黨而言 最重要的不是誰選總統

2019-01-31 16:23

易學家劉君祖：「換柱」得罪許多人 朱立倫想登頂得先整合黨內

2019-01-30 15:22

2019年令人期待的8款新車！

2019-01-31 13:16

銅板股飆漲不是夢！ 精選20檔低價好股大公開

2019-01-31 15:34

謝金河：尋找春江水暖的鴨

2019-01-31 14:34

柯P組立委兵團 朝總統之路邁進？

2019-01-31 14:51

單身不是一個罪 林志玲：現在就是最好的時光

2019-01-31 08:52

常以「對吧」做結 林俊傑是無可救藥浪漫主義者

2019-01-31 09:57

王瑞瑜打觀光牌 讓台塑變年輕、更親民

2019-01-31 14:52

聚寶盆催財旺運全攻略 風水師教你2019發大財！

2019-01-29 09:28

生技股剛性需求逐步擴大

2019-01-29 09:26

莫文蔚48歲腹肌、美腿如大學生！9個月戒「這些」身材逆天

2019-02-01 13:07

柯P本命豬年運勢佳 攜手女性搭檔參選？置身總統大選之外？

2019-01-30 15:22

科技海嘯掃全球 日汽車業女力破浪

2019-01-31 09:45

郭董治軍2019 鴻海艦隊總體檢 誰打前鋒？

2019-01-31 15:34

科技+管理 中華電信迎戰退休潮

2019-01-31 13:14

「征服法國的台灣面膜」超越標準的精神征服世界

2019-01-29 09:39

住宅風水3好5壞 豬年趨吉避凶有門道

2019-01-31 15:46

異軍突起！台北「南西商圈」老來俏 愈夜愈美麗

2019-02-01 12:50

除夕圍爐 一定要吃的吉祥開運菜

2019-01-31 13:07

婆媳說好話甭過招 看見｢努力｣來｢鼓勵｣

2019-01-29 09:23

32歲西門町玩具店 「顧問員工」讓營收飆6倍

2019-02-01 13:30

你的家鄉會消失嗎？趁年假想一想 可為故鄉做點什麼？

2019-02-01 12:47

他名下土地比尹衍樑、聯邦集團還多〉綠島最大神祕地主首度曝光

2019-01-31 15:44

本命年阿北柯文哲、賣菜老頑童韓國瑜 金豬年領風騷

2019-01-30 15:17

富發牌老闆直播賣MIT 4小時清空一間店

2019-02-01 13:42

台灣也有千島湖 4個絕佳賞湖景點報給你知

2019-01-31 16:38

5G 走出實驗室誰能得利?

2019-01-31 16:25

流量變現專家吳威翰 如何天天賺進千萬元？

2019-01-31 13:07

農林女董座大數據種茶 幫樹打點滴 要把手搖茶紅利留在台灣

2019-02-01 13:39

過年選好股 被動元件 國巨、華新科

2019-01-31 16:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top