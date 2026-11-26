編譯 樂羽嘉

股市震盪一天比一天猛烈，暴漲又狂跌、翻倍又腰斬，如何避免賺了沒賣變倒賠、獲利縮水抱上抱下？避險基金執行長傳授7個黃金法則。

美國紐約避險基金Metropolitan Capital Advisors執行長、暢銷書作家菲娜曼（Karen Finerman） 指出，對投資人來說，最難的事情之一就是知道何時該賣出股票。你買一檔股票就是因為相信會上漲，但決定賣出就不是這麼直覺了。菲娜曼做過幾乎每一個錯誤的賣出決定，但長時間下來，她制定了找出較佳、較差賣股時機的框架。

為什麼賣股這麼難？

賣出的決定常常是出於情緒和認知偏誤而非邏輯。一大罪魁禍首就是你錨定了過去的股票表現，這種有缺陷的參考基準常常會妨礙你清晰地思考。

行為經濟學，尤其是展望理論（prospect theory）證明沒賺到的痛苦通常比賺錢的喜悅還強烈。這會使投資人抱著套牢的股票不放（等到回本就好）、太早獲利了結（有賺趕快賣）。

我們也會過度重視近期事件，這種現象稱為近期偏誤。如果你上一檔科技股大漲，就更可能追逐另一檔科技股。如果上一筆交易失利，你可能乾脆完全避開市場。而當近期交易順利時，人們往往會增加交易頻率，結果吃癟。

賣出還會引發一連串自我懷疑與合理化。以下是菲娜曼對常見藉口的反駁：

「如果我賣錯了，賣完上漲怎麼辦？」那如果你判斷對了，股票繼續下跌呢？

「賣掉之後，現金要拿來做什麼？」你不必每次都立刻把資金投入市場，也可以稍微加碼其他既有持股。

「如果我加碼攤平，等它反彈，就能全部賺回來。」但如果股票繼續下跌，你的虧損也會加倍。

「我不喜歡虧損，所以等回本就賣。」你當初買進的成本，與現在的判斷無關。

但許多投資人把買進成本當成決策時最重要的因素。出於脆弱的自尊，他們甘冒更大虧損的風險。

7個賣出股票的合理原因

因為各種偏誤與情緒地雷存在，你最好先制定一套清楚、有紀律的交易計畫來決定賣出時機，包括：

1. 原本的投資理由已不成立。

如果當初買進股票的基本理由已不復存在，例如獲利成長放緩、營收萎縮、利潤率惡化，或公司流失市占率，可能就是該轉向其他標的的時候。

2. 出現法規風險。

法規變動可能大幅改變一家公司的前景。例如安裝太陽能設備的租稅優惠遭到刪減時，相關公司的前景可能明顯惡化。

3. 管理階層失去可信度。

獲利頻頻不如預期或財測有誤導性質，可能代表著更嚴重的問題。偶發的意外難免會出現，一再發生的意外則反映領導不周。

4. 持股占投資組合的比重過高。

一家公司的業務表現出色，推動股價大漲，使這檔股票占你投資組合的比重從10%升至25%，從分散投資的角度來看，就增加了你的風險。重新平衡投資組合是明智、必要的做法。菲娜曼自己把投資組合中的單一標的部位限制在最多20%，而且20%都可能太高了。

5. 股價已被高估。

有時市場熱潮會把股價推升到基本面無法支撐的水準。如果估值脫離現實，先實現部分獲利並無不妥。如果股價真的漲得太瘋狂，菲娜曼會賣出足夠的部位，收回最初投入的本金。

6. 其他地方需要用錢。

為了買房、支付大學學費或退休而賣出股票，完全合理。機會成本也很重要。

7. 稅務考量。

賣出的黃金法則

當你基於充分理由決定賣出，就不要猶豫。不要等待完美的價格，直接賣出。

什麼時候不該賣？

知道什麼時候不該賣，和知道什麼時候該賣同樣重要。別讓情緒主導決策，破壞長期報酬。

不要只因為股價上漲就賣出。好市多、蘋果與微軟等優秀公司，數十年來持續回報有耐心的投資人。太早賣出可能讓你錯失複利報酬。

不要只因為股價下跌就賣出。市場回檔往往只是暫時的。如果基本面依然穩健，而且跌勢來自整體市場因素，這可能是買進機會，而非出場理由。試圖掌握市場進出時機，很少有好結果。

不要因為嚇人的新聞標題就賣出。對經濟的疑慮往往在完全成真之前，就已反映在價格上。市場會提前反映未來，新聞標題通常不會。在恐懼中賣出，經常會害你錯過反彈。

（資料來源：CNBC、LinkedIn）

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