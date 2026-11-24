編譯 樂羽嘉

有人鼓吹你借錢買股票嗎？巴菲特會說這是個糟糕的主意。巴菲特逾60年的選股與領導功力向來為人津津樂道，若有人在他任期之初投資波克夏1000美元，一路持有到巴菲特卸任，這筆投資將成長至超過3400萬美元。

巴菲特也深知借錢投資的危險。他曾經用自家公司股票的表現，清楚說明這種做法可能帶來的風險。

即使是波克夏，也無法完全避開判斷失誤以及大盤崩跌的趨勢。最近美股正好也遇到這類股災，總經狀況不明朗加上市場對AI公司融資、變現能力與成長前景的疑慮加深，使不少漲多的科技股估值承壓。

避免借錢買股票，對企業來說是好做法，對一般散戶更重要。投資界有句老話：投入的金額，永遠不要超過自己能承受的損失。如果你沒有可投資的閒錢，卻想靠借款買進那檔可能飆漲的股票，這件事很快就可能變成惡夢。

即使一家公司或一檔ETF看似前景大好、基本面堅若磐石，估值仍可能迅速崩跌。如果你靠借款投入，在這種情況下，不僅投資部位會出現鉅額虧損，還得支付貸款利息。

融資買股會放大你的獲利，也會放大虧損。假設你借了1萬美元，買進總值2萬美元的股票。如果這些股票上漲25%，你就以原本投入的1萬美元賺到5000美元。不計借款利息，報酬率為50%。如果你全部使用自有現金買進，報酬率則為25%，也就是投入2萬美元、賺到5000美元。

虧損時也是一樣。同樣是這筆股票投資，如果股價下跌25%，而你有一半資金來自借款，自己的本金就會虧損50%。如果全部使用自有現金，同一筆交易的虧損幅度就只有25%。

在巴菲特看來，借錢投資的潛在好處，不值得冒這樣的風險。他擔心的是，股票可能毫無預警地暴跌。即使投資人可以選擇抱股度過低潮，這種情況也已經夠難熬。但如果背負融資負債，下跌帶來的壓力就大得多。你會一邊看著股價下跌，一邊擔心券商什麼時候會強迫你賣出。

巴菲特也曾說，「為了你不需要的東西，拿你已經擁有的東西去冒險，是瘋狂的。」融資買股就屬於這類行為。沒錯，你可以讓潛在獲利加倍，但同時也必然讓潛在虧損加倍。如果連資金雄厚的億萬富豪投資人，都不願做這樣的取捨，紀律不佳或判斷力不足的散戶或許也不該這麼做。

巴菲特在2010年的致股東信也清楚指出，借錢可以讓你致富，也可能讓你毀於一旦，「毫無疑問，有些人透過借來的錢變得非常富有。然而，這也是一種讓人一貧如洗的方法。」

「歷史告訴我們，槓桿的結果往往是歸零，即使用槓桿的人非常聰明也不例外。」巴菲特嚴守紀律，不追逐潮流，也不靠槓桿豪賭。他會優先確保自己能存活下來。他在2010年的那封信中用賽車比喻，「想拿第一，首先得跑完全程。」正是這套理念，讓波克夏歷經市場循環與危機，依然保持韌性。

（資料來源：Motley Fool、Yahoo Finance）

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