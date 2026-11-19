文 徐卉馨

中國AI短劇平台「紅果」成為爆紅App，在台灣蘋果App Store娛樂類免費榜單頻頻奪冠，至今累積逾25萬筆評分。觀眾的討論也已發酵，在Threads相當兩極：有網友大呼「有了紅果短劇，可以刪掉Netflix」；也有網友高呼「父母沉迷AI短劇怎麼辦？」、「看AI短劇會降智」。

這一切都在短短數月內發生，到底中國AI短劇生態發生什麼事，為何能賺錢的是極少數？這到底對台灣創作圈雪上加霜，還是帶來一線生機？

中國出手，紅果短劇從爽劇轉向精品化

「AI短劇比起藝術創作，更像是服務業，」台灣大學經濟系副教授馮勃翰一語道破AI短劇受歡迎的原因。他分析，AI短劇大幅降低製作門檻，且可以隨時掌握觀眾數據，多數創作團隊產製邏輯更像買大量樂透彩券，提高產出「爆款」的機率。

然而，就跟買樂透一樣，賺錢機率微乎其微。根據中國廣告數據平台DataEye估算，大約只有1.3%的AI短劇能損益兩平。

海量AI短劇湧入破億紅果短劇用戶的螢幕裡，直接導致平台充斥製作手法粗糙、公式化的內容。這使得AI短劇的討論，很快地轉向檢討產業過度競爭、品質低俗的問題。

官方立刻出手整治。9月中國廣電總局推出第一部專法「微短劇發展管理辦法」，一個月後，紅果短劇主動發出公告下架超過兩萬部內容；未來兩個月，官方整頓還會持續。

中國當局左手整頓低品質短劇，右手力推精品化短劇。本月中在北京廣電總局主辦的論壇上，明確定調微短劇政策走向扶持真人劇、穩定規模，以及提升品質的方向。

台灣創作者也去紅果上架短劇

現在入行遇到兩道門檻，做出爆款跟買樂透一樣機率超低，市場競爭到流量破億的作品不到1%；二是官方整頓讓精品劇成主旋律，等於又拉高了門檻。

此外，台灣創作者立刻遇到第三道門檻：無法直接自己上架作品，需要在中國註冊公司，或找MCN（多頻道網路）、代理商。競爭這麼激烈，為什麼還是有台灣創作者想上紅果？

「做MCN的公司，本來就是哪裡有流量，就會去哪裡，」米奧傳媒營運長許修嘉坦言，最初契機是在年初媽媽傳來一部AI短劇，當時就嗅到機會來了。

過去，米奧傳媒業務涵蓋網紅經紀、電商、真人短劇，現已自行開發出AI影音工具平台。公司的行銷策略也不是單押紅果，而是同步發行至YouTube、臉書、IG，和海外短劇App例如DramaBox、ReelShort。

AI短劇的戰國時代

有超過10年動畫創作經驗的林仲彥，也親身經歷過《魔法阿媽》的黃金時代。當台灣本土平台金魚短劇找上門來，他選擇主攻台灣本土題材，幾週就交出一部AI短劇《墨儀問靈：八方借命》。

不過台灣AI短劇發展仍在早期階段，各方都在摸索。在AI海嘯第一排的演員，也思考另覓出路。演員媒合平台拍手創辦人吳芮甄觀察，目前靠AI短劇無法養家活口，承製AI短劇主要動力仍是廣告合作。

中國AI短劇產業競爭白熱化、變化莫測、受到高度監管，能從中獲利者終究是極少數。

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