編譯 樂羽嘉

黃仁勳下台，對輝達會造成嚴重衝擊嗎？專家認為，黃仁勳的領導風格深具遠見、在推動輝達策略方面扮演核心角色，加上輝達不尋常的扁平管理架構，都使他特別難以取代。

在執行長當中，黃仁勳尤其以直屬部屬特別多聞名，他2026年3月接受播客節目專訪時談到自己大約有60位直屬部下。黃仁勳2023年告訴《CNBC》的索爾金（Ross Sorkin），「執行長的直屬部下愈多，公司的階層愈少，資訊能保持流通。」

聖塔克拉拉大學雷維商學院（Leavey School of Business）管理學副教授波茲納（Jo-Ellen Pozner）表示，到目前為止，管理階層最小化在輝達能有效運作是「因為黃仁勳一直是有強大願景的強勢領導者」。但她表示，這個架構可能讓輝達更難度過這次人事劇震。

沒有總指揮怎麼運作？

哈佛商學院管理實踐教授富勒（Joseph Fuller）表示，在扁平管理結構的公司裡，執行長通常比傳統階層組織的執行長更有影響力。

黃仁勳2025年3月與Mistral執行長暨共同創辦人門許（Arthur Mensch）對談時表示，輝達的組織架構「是為了良好適應不斷變動的世界而設計的，不論是我們造成的變動還是影響到我們的變動」。

富勒指出，黃仁勳直接管理輝達的高階主管，因此握有「極大權力」。「他就是總指揮、協調者，他解決爭執、他分配資源」。

波茲納說，沒了黃仁勳，「很可能沒人有能力協調這些擁有不同專業知識、不同領域的人」，有可能拖慢技術工作。沒人跟黃仁勳擁有同樣綜觀全局的能力，因此在輝達內找到永久接班人的難度特別高。黃仁勳有好幾十個直屬部下，恐怕也沒有足夠時間培養其中一人當接班人。

波茲納預測，輝達下一位領導者會帶公司走向較傳統的管理結構，「我理解很多人厭惡僵化的管理階層和老企業的組織架構，尤其是矽谷，但那種結構有效是有原因的」。最終，輝達目前的體系「不是能長久持續的組織架構」。

矽谷資深分析師、Creative Strategies創辦人巴賈林（Tim Bajarin）表示，「如果黃仁勳與輝達徹底切割，會是一場災難。」

「他打造的不只是一家晶片公司，而是一整個涵蓋硬體、軟體及服務的平台。他是一位具有遠見的領導者。你必須把他想成輝達的賈伯斯，一個看見未來，然後親手讓未來成真的人。」

分析師怎麼看？

Evercore分析師利帕西斯（Mark Lipacis）把輝達評等從「優於大盤」調降至「與大盤表現一致」，目標價從465美元下修至186美元。他表示，「輝達董事會表示，『沒有理由相信國家安全或輝達的商業機密受到危害』，但我們認為調查將需要一段時間。我們預期，輝達的本益比將持續受到壓縮，這也符合我們提出的『半導體景氣循環進入末段』論點，尤其是輝達缺乏明確的接班計畫，也沒有顯而易見的第二號營運主管。」

Questar Capital Partners投資長雷爾（Richard Reyle）說，輝達董事會沒有制定任何形式的接班計畫，已經讓自己進退兩難。「我聽過有人把這件事比喻成賈伯斯被蘋果趕走，但賈伯斯當年已經制定接班計畫，花了很多年培養庫克（Tim Cook）。因此，當他過世、庫克接任時，公司已經有一位真正的領導者。」

雷爾認為，黃仁勳離開，輝達就不值得投資，輝達股價將從目前水準「繼續下跌，而且會跌得更深」。

（資料來源：CNBC、Investor Daily News）

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