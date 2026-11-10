你做好獨老準備了嗎？一張表10個問題自我檢核

文 盧沛樺

兒女各自成家，同齡朋友、伴侶相繼過世……，生命走到最後，「獨老」是我們每個人都可能面對的狀態。從人際、理財到醫療照護，如何提前做好規劃？當孤獨老成為無法迴避的未來，該如何提早準備？《天下》歸納出五大行動指南。

行動一：刻意經營人際關係

賣保險30年的徐采蘩看過無數人生風景中，有一幕深深烙印在腦海。

她有一名保戶是學校老師退休、終生未婚，身邊最常聯繫的親人是同樣高齡80多歲的弟弟。退休的老婦深知光靠手足不夠，於是找來幾位關係緊密的昔日學生與姪女組成通訊群組，幾乎每天都會哈拉幾句。

不只如此，老婦還細心打點生活圈，如善待社區保全，常給光顧的雜貨店、五金行小費，「讓這些人願意多留心她的狀況，」徐采蘩心生欽佩。

行動二：顧好身心靈健康

隨年事增長，身體機能自然衰老，要透過刻意訓練，才能防止健康走下坡。

「我常告訴會員，好不容易有了小孫子，要抱他就要蹲下再站起來。肌力不足，萬一受傷就要臥床三個月，」大毅集團「高年級聚樂部」總經理蔣大雄笑著分享他鼓勵會員健身的妙招。

心理健康也同樣不容忽視。「可以孤獨老，但不要孤獨活，」道南心理治療所諮商心理師張瓈文建議，除了建立緊密的支持網絡，更該擴大生活圈，如投身志工，建立混齡社群，「同窗老友會隨歲月凋零，見一次少一個，心境反而會更沉重。」

行動三：有計劃的理財

提到老後財務，多數人最關心的是，要存多少錢或遺產怎麼分配？要保全資產，徐采蘩建議善用信託或保單。前者把錢鎖在銀行，動用金流多一道審核把關；後者採按月定額給付，避免身邊留大筆現金，易遭挪用。

其次是盤點退休後的現金流，並做好收支匹配。「有錢不代表有現金流，」徐采蘩提醒，應盤點可變現的資產，如保單、債券、房租或穩定配息的股票。她建議，預留一至兩年的緊急預備金，以支應突發狀況。也要及早規劃高齡醫療險和長照險，以免年紀大買不到。

行動四：別等到失智才規劃

隨失智成為「新國病」，應趁神智清醒時將財產與醫療照護做好安排。安養信託和意定監護是兩大標配，一個管錢，一個管生活。

安養信託是把錢交由銀行保管，約定未來由銀行直接撥付生活費、醫療費、看護費或機構費用，不必經手他人。

意定監護則是當未來被法院宣告監護時，不必由法院指定，而是由本人事先指定信任的監護人，負責生活照顧與醫療決定。

另外，也能透過預立醫療照護諮商，預先決定如在極重度失智、永久植物人等狀況，自己是否要接受、拒絕或撤除「維持生命治療」、「人工營養及流體餵養」，以避免親友面臨決策難題。

行動五：善用政府與民間資源

最後可盤點各項社會資源，以備不時之需。各縣市對獨居老人均有造冊，委託民間單位定期電話問安、關懷訪視、定點共餐或送餐服務、甚至會派員在家安裝緊急救援按鈕，確保突發狀況能及時通報。

若是經濟弱勢長者，社宅租金有折扣，租期最長可延至12年。民間NGO也提供日常照顧與生活扶助服務。

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