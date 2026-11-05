「戒斷社群APP」商機大爆發！從小被社群養大的Z世代為何開始數位排毒？

編譯 田孟心

從小生活在有社群媒體、智慧型手機的世界的Z世代，驚覺到生活已經被這些平台奪去。如今，看準Z世代憤怒的「數位排毒」產業正蓬勃發展，熱門「戒斷」應用每個月能從年輕人賺到上百美元的「排毒費」。

19歲的大學生慕庫迪（Nelissa Moukoudi）有一天驚覺，自己的生活「只剩下社群媒體和學校」。渴望逃離Instagram和TikTok掌控的她，下載了一款名為Opal的應用程式，這款App會強制她解完數學問題，才能打開IG。

Opal只是如今「數位排毒」（Digital Detox）產業蓬勃發展的一個縮影。其他類似的戒斷App，正透過幫助用戶遠離電子設備來創造龐大商機。根據調研機構Insight Ace的數據，數位排毒產業估值已達近10億美元，預計到2035年還會爆發性成長至接近80億美元。

這類數位戒斷應用的收費模式各異。Opal的年費為99.99美元；另一款實體裝置「Brick」，只要拿手機輕觸即可鎖定或解鎖特定的App，售價59美元；還有一款號稱能將智慧型手機「降級」成只能打電話或傳簡訊的「智障手機」App Shift，則一次性收費150美元。

科技巨頭的白老鼠？

這些排毒App獲利的基礎，正是Z世代對從小糾纏他們的社群媒體與電子設備感到的深惡痛絕。

今年四月，Edubirdie的一項民調顯示，近60%的Z世代受訪者承認自己有社群媒體成癮問題；而德勤2025年的一項調查也指出，三分之一的Z世代表示他們已經主動刪除了一些應用程式。

「Z世代基本上是被非常聰明的演算法系統，優化到只對多巴胺敏感，」Opal的共同創辦人、曾任Google產品行銷人員的施倫克爾（Kenneth Schlenker）直言，「但這一代人也意識到自己不想要什麼，並試圖改變這個系統對他們的負面影響。」

事實上，《紐約時報》近期審查了科技巨頭Meta、Snap、TikTok和YouTube的內部文件，並採訪了前員工，揭露這些公司如何處心積慮地研發讓孩子們沉迷於螢幕的機制。報導指出：「他們很清楚，青少年能推動下一個熱門應用程式的誕生，並成為終身用戶。」

除了仰賴戒斷App，也有Z世代選擇更極端的做法：直接換掉手機。23歲的科技使用顧問公司Attention Studio創辦合夥人施羅赫（Kendall Schrohe），將自己的智慧型手機換成了一部售價349美元、幾乎沒有智慧功能的Light Phone。

「這些大型科技平台多年來一直在傷害人們，而我們現在才開始感受到影響，」施羅赫批評，「我們這一代人成了大型科技公司的試驗品，他們利用我們的痛苦和對這些App的依賴來牟利。」

19歲的杜克大學資工系學生納拉莫圖（Shreya Nallamothu），則利用網路上買來的8美元NFC標籤，自行製作了一個可以屏蔽特定App的設備，「每個人都應該享有與科技的良好關係，而且這項權利不該被高昂的成本阻擋，」她說。納拉莫圖高中的研究，甚至成功推動伊利諾州參議員推動法案，防止父母在社群媒體上剝削兒童。

轉向線下社交，或學習與螢幕共處

看準了Z世代渴望遠離演算法的痛點，一些全新的App開始將焦點轉向線下實體活動。

例如，推廣本地活動（如酒吧快閃、慢跑和音樂會聚會）的App Pie（People I Enjoy），其用戶數在一個月內暴增150%，從七月的12萬人躍升至八月的30萬人。

共同創辦人岡本（Nadya Okamoto）形容Pie是一個「面對面、活躍的社群網絡」，她認為：「社群媒體是一種被動的內容消費，但Pie不同，我們的用戶正在積極建立人脈並拓展社交圈。」

然而，使用這些戒斷或線下社交App往往所費不貲。對於部分Z世代來說，最根本的解決方法就是直接刪除手機裡的應用程式。例如26歲的崔翰（Han Choi，音譯）去年就刪除了所有的社群App，將時間投入在酒吧問答之夜和健身。

不過，專家也提醒，想要奪回生活的主導權，其實不一定要採取「全面刪除App」的激進手段，「並非所有的螢幕時間都是有害的，」劍橋大學認知與腦科學博士生卡蒂亞爾（Tanay Katiyar）指出。

心理學家建議，關鍵在於「你有意識地選擇做什麼」。

與其被動地被演算法餵食短影音，不如將時間轉向主動的數位活動。例如：玩能活化大腦的遊戲、用Duolingo學習新語言、利用繪圖軟體創作，或是單純透過視訊與朋友建立真實的連結。當你將「被動的滑手機」轉換為「有目的的創造與學習」，螢幕也有望成為提升生活品質的工具，而非綁架注意力的怪獸。

（資料來源：Guardian, NYT, BBC）

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