哈佛學生瘋搶「對抗AI」課！上課禁3C、每週讀一本書仍爆紅

編譯 田孟心

在美國，人文學科與繁重的學業，正被許多人視為瀕臨危機的過去式。然而，哈佛大學一門名為「人文學科10（Humanities 10，簡稱Hum 10）」的必修課，近期卻在校園內掀起了一股令人意外的熱潮。

不輕鬆的海量閱讀要求

Hum 10如今已成為哈佛新生們擠破頭想上的課程。今年秋天，這門課的申請人數暴增40%，共有180名新生為了爭奪僅有的90個名額，繳交充滿熱忱的申請短文。

這股狂熱連教授們都難以解釋，因為這不是一門能輕鬆拉高GPA的「涼課」。學生們必須每週啃完一本厚重的經典名著，並定期撰寫短文；課堂上嚴禁使用任何數位設備，且每堂課都會點名（遲到者會收到警告單）。

課程內容往傳統探尋，從古希臘的《奧德賽》出發，一路讀到詹姆斯・喬伊斯的《尤利西斯》，再回歸《伊利亞德》。期間穿插著蒙田、莎士比亞、史賓諾莎、但丁與柏拉圖等大師的著作——這代表對許多人來說可能難以消化的閱讀量。

「你無法從AI身上獲得人類的體驗」

這堂課爆紅的現象之所以令人驚嘆，與美國年輕世代的閱讀趨勢有關。

認知科學家指出，Z世代（泛指1990年代末至2010年代初出生者）從小習慣了螢幕上47秒就跳換一次的短影音，當他們進入大學時，許多人已經失去了專注閱讀完整一本書的能力，甚至無法理解複雜的隱喻，必須仰賴ChatGPT幫忙處理成白話文。

哈佛大學古典學教授、Hum 10的共同負責人埃爾默（David Elmer）觀察，「許多學生感覺到，現在的大環境對於深度閱讀、深度思考與深度寫作非常不友善。這是否是因為AI正在侵犯他們身為作家或思想家的自主權？說實話，我不知道。」

然而，Hum 10受歡迎，證明Z世代內部正在興起反抗的自覺。

在申請書與《華爾街日報》的訪談中，這群哈佛新生表達了一種強烈的渴望。他們希望「被強迫」去讀那些平時絕對不會碰的經典；他們渴望修復自己早已支離破碎的注意力；他們更希望找到一帖能對抗「機器」（The Machine，指科技與AI）的解藥。

重建閱讀耐力，是對抗時代的戰鬥

除了學生的覺醒，這門課的師資陣容也令人期待。由普立茲獎得主、暢銷書作家與哈佛頂尖學者組成的教學團隊，每個人不僅要親自講授，還要作為「學生」，去閱讀並帶領討論自己不熟悉的跨領域經典。

「這是唯一一門會有人因為沒讀完進度，而互相指責的哈佛課程，」2025年的畢業生鮑威爾（Ellie Powell）回憶道，「因為你不想成為那個沒讀書、或是發言對討論毫無建樹的人，而讓整個研討小組失望，」「我們都感覺到我們正在『共同建立某種東西』，那是一種非凡的感覺。」

誠然，在這個充斥著演算法、短影音與生成式AI的時代，人們要抵抗「把思考外包給AI」的便利，需要極強的意志力。

哈佛這門最老派的閱讀課能重新獲得青睞，或許正是Z世代為了找回「生而為人」的思考與體驗，所踏出的的美好一步。

（資料來源：WSJ, Harvard, Atlantic, APA）

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