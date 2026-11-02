高齡獨居也不怕？建商搶蓋「類養生村」、社宅變長輩第二個家

【文／盧沛樺；圖片／王建棟攝】

鄰近捷運環狀線十四張站的新店央北社會住宅，是新北市規模最大的社宅聚落，住著超過1000戶的租客。

「以前大家把社宅當鄰避設施，現在反而叫鄰『必』設施，」央北社宅住6年的「種子租戶」廖一帆打趣說。

因為隨著社宅的啟用，耕莘醫院進駐，設置診所和長照機構，不只是造福社宅租客，周遭建案的居民也一同受惠。

連在社宅中庭舉辦活動，都能吸引文山區、汐止民眾遠道而來。「每年都會舉辦『同玩節』，在社區辦市集、找餐車、設計闖關活動，」廖一帆咧嘴大笑，「一度人多到簽到表不夠用。」

央北社宅的活絡，正是政府在面臨超高齡化、高房價雙重挑戰下，試圖破局的一場實驗。

隨著台灣人口快速老化、一人戶漸漸成為主流，在都市尤其明顯，過往依靠三代同堂與巷弄鄰里建立的互助網絡早已瓦解。在孤獨成為都市文明病的當下，重新有意識地建立連結，成為迫切的時代課題。

從政府、NGO到建商如今都採取行動。無論是社宅或建商的新建案，「全齡住宅」已成顯學，為的是實現原地安老的願景──讓人從年輕到暮年，都能安心居住。

在硬體空間上，無門檻、寬走道、浴室扶手等無障礙設計，成基本配備。室內私人空間縮窄，公設的社交豐富性擴大。交誼廳讓重視隱私的房客有地方接待朋友；麻將室讓老人家有機會動腦。即便是以往專屬年輕人的健身房，也導入無重力器材，讓銀髮族動得安心。

但軟體與服務整合，才能真正打破城市的高牆。一場由多方公私協力、讓長者能有尊嚴地在熟悉社區裡老去的生活革命，正悄然上演。

政府進場，打破都會冷漠

住在新北市社宅的高齡長輩中，每十位就有一位是獨居者。隨著青年租客因結婚成家或工作異動遷出，這個比例還在成長。

高齡獨居的風險不言可喻，當長者深鎖家中，社會連結斷鏈，最終極易演變成憂鬱症、自殺、孤獨死等社會悲劇。

所幸央北社宅有數十個像廖一帆這樣生性熱情的「種子戶」，樂意挑起開辦社區課程、主辦社區活動的重任，無形中成功凝聚社區感情。

「我會問誰誰誰今天吃藥了沒、有人吃藥要配飯吃、有人水不能喝太多，我都記在心上，」50多歲的廖一帆跟先生同住。先生在社區教畫畫，曾開居酒屋的廖一帆生性好客，負責寒暄、照顧大家的生活起居。久而久之，這份溫情像漣漪般擴散，愈來愈多租客會彼此關心，甚至結伴在黃昏散步、動手整理花圃。

社宅變身長輩第二個家

另一個例子是踏入職場兩年多的社會新鮮人黃崇耘，他教社區長輩用AI工具製圖。

他不諱言，起初申請種子戶計劃，只是想省租金，但兩年多來，他走在社區被長輩熱情地喊作「老師」，還有長輩會偷塞食物給他，像疼自家孫子般，「在這裡我才知道，鄰居間的互動不一定那麼危險，」從小在北部長大的黃崇耘正色說道。

即使是租客，透過刻意營造也能建立類家人的扶持關係。

受託執行新店央北共居計劃的「街道案子」專案經理李琪萱觀察，隨著共居計劃邁入第7年，社宅裡的長輩愈來愈活躍。除了種子戶外，其他住戶現在也會自發地成立社團。

另一股助力是，新北市同步推動「長者安心居住方案」，讓年滿65歲的獨居者，或同居者同為65歲以上配偶或直系親屬，可以在社宅住到終老，打破租期限制。

「長輩現在會認為這裡是第二個家，」李琪萱解釋，有了歸屬感，長輩更樂意花時間經營鄰里關係，甚至主動維護社區環境。

「現在很多長輩接到兒女打電話說要來看他，都說我很忙，你們不要來，」廖一帆笑說，這些長輩獨居，極少是終身不婚，更多是因喪偶，或兒女成家，把老屋賣掉，補貼小孩購屋，才搬進社宅。

建商再進化，化身住戶生活管家

對於將捷集團品牌長張淑惠而言，她現在最常掛在嘴邊的，不是哪一處建案蓋得多美，而是八旬老夫妻搬進將捷的房子後，喜孜孜地分享自己在髖關節手術後，利用社區健身房的無動力器材就能復健，省下往返醫院的舟車勞頓。

積極推廣原地安老理念的將捷，為了打造無障礙空間，十多年來投入研發自動升降門檻、減少室內動線和公共空間不必要的高低差的順平工法。背後源於創辦人家族親身經歷老舊住宅，因無障礙設計不足，造成緊急救護的困難。

社區健身房也放進讓銀髮族能動得安心的器材。

「無論建案基地大小，一定要配置一台17人座的大型客梯，以確保擔架床和兩名救護人力能順暢上下樓，」張淑惠舉例。

但將捷現在要走得更遠，他們嘗試把物業管理升級成生活管家。

將捷Go App在去年上線，除了常見的公設空間預約與報修，也提供共享車位、揪社團的選項，增加住戶間互動。甚至，導入居家照護、輔具等長照資源。

「當鄰居變熟稔，以後出國要找人幫忙顧寵物，或晚上臨時加班要找人幫忙接小孩下課，就不會成問題，」張淑惠笑道。

豪宅轉型全齡宅，蓋類養生村

鏡頭轉向台中。

比兩個大安森林公園還大的台中中央公園，周遭建案拔地而起。有一塊約近兩千坪的基地還圍著鐵皮，漆著「富華創新」四個大字。

富華創新是深耕台中房市30多年的建商，前身是總太地產，七期也有他們蓋的百坪豪宅。但「現在這些老闆的子女成家搬出去，反而覺得家裡冷清，還要找人打掃，想換小一點的房子，」子公司富華建設總經理許允柔發現新需求。

於是昔日蓋大豪宅的富華，將把兩千坪基地變身成類養生村的全齡宅，規劃272戶，每戶28至35坪的雙房型。

中央公園所在的水湳經貿園區，廣袤綠地與普立茲克建築大師設計的台中綠美圖；5年後容納4.5萬席的超巨蛋完工，「60多公頃的公園就是我們的公設，出門就能散步，」總太營造董事長吳添福解釋，一點都不擔心縮小室內面積會影響買氣。未來社區也規劃引進營養師和醫療諮詢資源，幫住戶打點健康。

地主原地改建，子女、孫女全回家

改善熟齡居住品質，屋主也能主動出擊。

「鋼琴可是坐電梯上來的，」67歲的林佳美開心地說。那部鋼琴是她懷老二時為了胎教買的。可惜小孩長大後，課業加重，加上搬家，新家的電梯太窄，鋼琴很長一段時間孤零零地留守老宅。

直到兩年前搬進都更後的新家，一層四戶卻配有兩部大電梯，原是為輪椅族騰出空間，意外讓塵封已久的琴音重現。

林佳美打造自己的高齡宅的方式是都更。都更前，這裡是屋齡逾50年的多棟透天厝，因為屋況差，林佳美一家人不住在這裡，其他地主的子女也紛紛遷出。

直到改建成電梯華廈，一戶的室內坪數變小，但地主可分回多戶，讓原先四散的子女可「回巢」。

林佳美就選了相鄰的兩戶，打通做成半隔間，與未婚的大兒子同住。

「以後大兒子成家，只要把牆補起來，就是兩間獨立的房，」負責該建案的富品建設董事長曾富瑋解釋。

已婚的小兒子一家四口則住樓上。一家三代既能彼此照應，又各有自在獨立的空間。

活力充沛的林佳美，每天晨起的例行公事，就是幫老伴和孫女們準備熱騰騰的早餐。孫女們下課也習慣先到奶奶家報到，一起彈琴或繪畫。兩老的家，從客廳白牆到地板，貼的、堆的全是小孫女們的塗鴉與玩具。

「我真的很感恩，」林佳美有感而發，「要是等到我70多歲以後，我也搬不動了。」

「安老」從來不只是一棟建築，而是一個包含空間彈性、生理支持與人際網絡的完整系統。在超高齡且獨居比例攀升的社會，仍期待更多新實驗與新火花。

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