身價千萬卻堅持租屋！35歲富翁揭不買房原因：根本是金錢陷阱

【編譯 樂羽嘉 】

美國金融界意見領袖、企業家「道瓊夫人」薩克絲（Haley Sacks）認為，買房應該是一種生活方式的選擇，不是衡量財務成功的標準。

一旦有了家庭，薩克絲很樂意在紐約市郊擁有一棟房子。她想親自挑選油漆顏色、每一扇門的門把。不過這位理財內容創作者也清楚，實現這個夢想將付出高昂的代價。因此，她認為買房應該是一種生活方式的選擇，不是衡量一個人是否已經財務成功的標準。

這位35歲千萬富翁在《Fortune》節目《Fortune Daily》告訴主持人奧詩婷（Ellie Austin），「我以租屋為榮。」

這位千禧世代的內容創作者常分享理財建議，有超過200萬粉絲，現在她大膽挑戰年輕世代長期從父母、祖父母口中聽到的理財觀念。她說，「我們腦中仍然存在一種想法，認為只有擁有自己的房子才算大人。但我們必須重新思考這件事，因為我們當中有許多人一輩子都不會擁有自己的房子。」

現在的經濟環境不利於買房，要達成這些人生里程碑比以前更困難。有些年輕人正透過購買需要整修的老屋、設法結合多種收入、延後結婚與生育來調整實現美國夢的方式，即使他們心目中的美國夢已經與父母當年想像的大不相同。

賓州大學華頓商學院（Wharton School）房地產與金融學教授瓦赫特（Susan Wachter）先前接受《Fortune》訪問時表示，「他們不只是延後人生中里程碑，也正在選擇一條不同的道路。」

儘管已經身價千萬台幣，薩克絲仍然希望自己的投資先達到某個目標，才會考慮購買房地產，因為她並不把自住房屋視為投資資產。

她說，「我只會基於生活方式的考量買房，絕對不會把它當成投資選擇。」

薩克絲認為，原本準備用來支付頭期款的資金，留起來當成投資股市的儲備資金更好。她主張，把這筆錢投入股票市場，提供了另一條累積財富的途徑。不過，她也承認每個人都必須依照自己居住地區的房價與租金實際計算買房和租屋的成本。

對薩克絲來說，房子不一定能當成資產，因為買房之後，除了購屋價格，還需要持續投入更多資金，才能把房子打造成自己喜歡的樣子，從油漆顏色到每一扇門的把手都是如此。她說，「我知道那會是一個不斷吞噬金錢的陷阱。」

不過，身為千萬富翁而選擇租屋，與因為負擔不起買房而只能租屋是兩回事。薩克絲坦承建立事業的過程中有家庭的支持。2018年失業後，她透過先前在媒體業建立的人脈接案寫作、房租靠父母幫忙。她說，「我絕對不想避談這些事情，因為這很重要。」

房屋成本與所得的差距，多年來持續擴大。根據皮尤研究中心（Pew Research Center）的資料，2019年至2024年間，美國房屋價值中位數在扣除通膨因素後上漲30%，但由未滿40歲者擔任戶長的家庭，所得中位數經通膨調整後僅成長 9%。根據Zillow的資料，到了2026年9月，若以支付10% 頭期款、申請30年期固定利率房貸為前提，一個家庭的年收入必須達到約12萬1500美元，才負擔得起一般住宅。相較之下，負擔一般租屋所需的家庭年收入約為7萬7300美元。

薩克絲擔心，當人們覺得自己想要的生活遙不可及時，會發生什麼事。「隨著美國夢發生重大改變，人們迫切想要找到賺錢的方法，好向上爬升。」

她也擔心現在可以用手機輕鬆投資，會讓人想要靠預測市場一夕致富，甚至交易上癮。她說，「這會讓你忍不住衝動把錢丟進去，因為你太渴望改變自己的處境，會想賭一把大的。」

西北大學（Northwestern University）與芝加哥大學（University of Chicago）研究人員發表的一篇論文指出，當擁有自住房屋的目標變得遙不可及時，部分家庭可能會把加密貨幣等高風險投資當成累積財富的最後手段。

這種急於追趕、害怕落後的壓力，正是薩克絲希望年輕美國人重新思考的問題之一。她希望大家質疑一定要擁有自己的房子才算財務成功的想法。她自己也不排除在紐約市郊買一棟房，但必須符合一些前提。她說，「如果那真的能讓我快樂，而且我的投資也處於理想狀態，或許我就會買房。」

（資料來源：Fortune、Yahoo Finance）

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