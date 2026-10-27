沒時間研究個股？看看巴菲特的6個投資建議：別再忙著選飆股

編譯 樂羽嘉

如果你想開始投資股票，卻因為資訊太多無從下手，那麼你並不孤單。尤其目前經濟局勢動盪，從戰爭、關稅、通膨、難以預測的政府支出到變化迅速的AI新局，都可能令人眼花撩亂。

幸運的是，你不用是個經濟學天才也能開始投資。你可以參考「股神」巴菲特（Warren Buffett）的6個建議，諮詢專家意見、考慮自己的狀況，選擇適合的投資策略。

1.保持簡單，選擇指數型基金

根據巴菲特的觀點，值得投資的不只是會發股息的特別股。他的建議是「持續買進追蹤標普500指數的低成本指數型基金」。

巴菲特的淨資產估計約為1480億美元，而他一次又一次以實際行動奉行這套投資原則。

根據他的致股東信，巴菲特甚至指示遺產受託人，把妻子繼承財產的90%拿去投資這類簡單的指數型基金。特許金融分析師（CFA）、會計師（CPA）布洛克（Thomas J. Brock）表示，「巴菲特投資哲學的基礎是簡單、耐心，透過低成本、分散化資產創造長期財富。」

2.不要擇時進出市場

股票市場有漲有跌，但這不是問題。巴菲特建議，無論市場行情如何，都應持續買進低成本的標普500指數型基金。

巴菲特說，「不論上漲或下跌，都要持續買進，尤其是下跌時。」你應該保持理性思考，避免情緒操作，尤其是在市場劇烈波動的時候。只要堅持原本的投資策略，知道自己的投資會隨著時間逐漸累積成長即可。

3.留意投資費用

如果你以為支付1%的手續費沒什麼大不了，最好再想想。巴菲特曾說，「投資成本真的非常重要。如果你的投資報酬率是7%或8%，卻必須支付1%的費用，這將對你退休時能夠累積多少財富，造成極大的差異。」

4.現在就開始投資

巴菲特曾在波克夏哈薩威（Berkshire Hathaway）的年度股東大會上，分享過這段寶貴的建議，「趁年輕開始……我們要從一座很長的山坡頂端，滾動一顆小雪球……訣竅就是要有一條非常長的山坡，也就是說你必須非常年輕就開始，或活得非常久。」

布洛克補充，「對投資新手來說，巴菲特最直接的建議，就是盡可能提早開始投資，並透過低成本的指數基金，廣泛參與國內外股票市場。」

5.別選股了

你認為自己可以透過挑選飆股擊敗大盤嗎？巴菲特不這麼想。他曾說，「訣竅不在於挑選正確的公司，而是透過標普500指數，基本上把所有大型企業都買進來，並且持續這麼做。」

6.別人恐慌時，保持堅定

巴菲特曾在一封股東信中寫，「當別人貪婪時，要心懷恐懼；當別人恐懼時，要勇於貪婪。」

這項簡單的投資哲學，幫助巴菲特度過了無數次市場的起伏與動盪。

成功投資並不需要成為精通市場的高手。正如巴菲特建議，只要持續投資低成本指數基金，保持耐心、避免情緒操作，就可能成為你長期累積財富的重要途徑。

（資料來源：MoneyLion、Yahoo Finance）

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