TikTok沒殺死電影！Z世代重返戲院 3大轉變顛覆好萊塢

【編譯 李立心】

曾被認為將被手機搶走的Z世代，竟成了電影院最熱情的觀眾。2026年，兩部沒有巨星、沒有超級IP的低成本恐怖片，靠著20多歲的YouTuber導演逆襲票房。更令人意外的是，過去被視為戲院殺手的TikTok，竟可能成為票房推手。年輕人為什麼又願意花錢走進電影院？答案藏在好萊塢始料未及的3個轉變。

今年夏天，兩部非典型商業大片的低成本獨立電影，接連以驚人的後勁逆襲院線。

5月底，製作成本約1000萬美元、由美國獨立製片公司A24發行的恐怖片《後室》（Backrooms）在台灣上映，第一個週末就登上票房冠軍，第二週繼續稱霸；到了上映第10週，竟然還高居週末票房第3名。目前在台累計票房約275萬美元。另一部成本甚至不到100萬美元的《愛你致死不渝》（Obsession）8月登台後後勁更強，上映第5週躍上週末票房冠軍，目前在台累計票房已超過420萬美元。

兩部電影在美國也引發熱議。《後室》上映首個週末寫下A24歷來最佳開片成績；《愛你致死不渝》全球票房目前則已超過5億美元，達到製作成本的數百倍。

更受到好萊塢注意的，是坐在戲院裡的觀眾。《後室》上映首個週末超過一半觀眾未滿25歲；《愛你致死不渝》的觀眾也明顯偏年輕，18至34歲占比高達75%。

這些數據似乎駁回了一個長久以來令電影界不安的命題：從小活在YouTube、TikTok和串流世界裡的年輕人，或許不再需要電影院。

串流世代，重返電影院

智慧型手機、YouTube、TikTok、電玩和串流服務，讓人不用離開家門也能享受娛樂內容。疫情期間，遊戲、Podcast和短影音使用量又快速成長。但近年的數據顯示，年輕人已經成為電影業不可忽視的觀眾群。

《彭博商業周刊》引述產業數據公司Rentrak的數據，目前14至29歲的Z世代已占美國電影觀眾40%，較2022年增加6個百分點。美國戲院業組織Cinema United引用National Research Group（NRG）的調查則顯示，2025年美國Z世代平均一年進電影院6.1次，高於前一年的4.9次，增幅達25%，為各年齡層之冠；一年進戲院至少六次的Z世代觀眾，比例也從2022年的31%上升至41%。

美國票務公司Fandango今年針對超過5000名美國電影觀眾進行的調查也發現，87%的Z世代受訪者在2025年至少進過一次電影院，高於千禧世代的82%、X世代的70%和嬰兒潮世代的58%。Z世代一年平均看7部電影。

台灣雖然缺乏可以直接反映今年《後室》、《愛你致死不渝》熱潮的觀眾年齡資料，但文策院最新公布的《2024年臺灣文化內容消費趨勢調查》，也呈現出年輕族群對電影院的接受度。2024年，15至19歲受訪者有84%過去一年曾進電影院，是所有年齡層最高，20至29歲也達到78%。

下一個電影鬼才，藏在YouTube？

其中一個原因或許是年輕世代的創作者更了解同世代的胃口。《後室》和《愛你致死不渝》都沒有超級英雄、知名影星或經營數十年的系列IP加持，但電影本身就是從年輕人的網路文化中長出來的。

導演都不是循著傳統電影學院、助理導演一路晉升的好萊塢路徑，而是在YouTube起家的20多歲年輕創作者。

《後室》的21歲導演凱恩帕森斯（Kane Parsons）16歲時以「Kane Pixels」之名，將源自網路都市傳說的「後室」拍成YouTube短片，後來發展成系列作品，最終獲得A24青睞搬上大銀幕。《愛你致死不渝》的26歲導演柯瑞巴克（Curry Barker）同樣從YouTube起家，過去與搭檔庫柏湯姆林森（Cooper Tomlinson）經營喜劇頻道，後來轉戰電影。

兩部電影接連爆紅，迫使好萊塢重新思考，下一批創作者、故事甚至智慧財產權（IP），究竟會從哪裡冒出來。

怕跟不上話題，Z世代走進電影院

第二個可能原因則是社群平台起了推波助瀾的效果。

NPR今年分析《後室》和《愛你致死不渝》的熱潮時指出，兩片在TikTok、Instagram Reels和X等平台引發大量討論。「我看到很多人在TikTok、Instagram Reels和Twitter（現為X）等平台上討論這些電影。有趣的是，很多人進戲院，是因為他們想形成自己的看法，也想發表意見，」娛樂記者暨影評人克魯茲（Reanna Cruz）說。

在這樣的背景下，看電影不只是一項消費，也成為參與網路對話的門票。

當朋友和社群都在討論某部片，沒看過的人開始害怕錯過。電影社群平台Letterboxd更把「看電影」本身變成一種社群活動，使用者可以記錄看過的電影、評分、寫評論、追蹤朋友，也可以查看自己的年度觀影統計。《經濟學人》指出，Letterboxd全球用戶已達3000萬人，接近2023年的三倍，其中最活躍的使用者介於18至24歲。

今年4月，TikTok與Cinema United共同發布研究，利用Comscore票房資料分析TikTok上的互動與電影後續票房表現。研究分析《家弒服務》（The Housemaid）、《罪人》（Sinners）、《魔法壞女巫：第二部》（Wicked: For Good）和《動物方城市2》（Zootopia 2）等四部電影，發現TikTok互動逐週增加時，票房也呈現較強的續航力。這項研究由TikTok共同發布，不能據此認定TikTok直接帶動票房成長，但至少反映電影在社群平台上的生命，與戲院裡的生命未必是零和關係。

電影不只要好看，更要值得出門

最後一個原因則是製片者掌握了手機做不到的事。

NPR影評人亞當斯（Sam Adams）回憶，自己成長的年代，到了星期五晚上，大家想的是「我們要去看哪部電影？」但現在的年輕人已經不再把進戲院當成理所當然的娛樂，因此挑選電影時，不只會考慮自己想不想看，也會考慮這部電影能不能帶來值得進戲院的體驗。

恐怖片就是很好的例子。「恐怖片是最能讓你感覺自己身處人群之中的類型。大家會尖叫、倒抽一口氣，和你一起產生反應，」亞當斯說。在他看來，這種身處群體之中的感覺，對成長過程經歷疫情隔離的世代尤其具有吸引力。

另一個類型則是像《奧德賽》（The Odyssey）這樣針對大銀幕打造觀影體驗的電影。有些影迷甚至會為了看IMAX 70mm版本而跨州旅行。

《彭博商業周刊》指出，在注意力競爭如此激烈的年代，要讓人離開家門，其中一種方法就是讓電影成為「非現在去看不可」的事件，而大銀幕正是家庭設備最難複製的東西。

不過，幾部電影的成功仍不足以讓人宣告「院線復興」。

2026年的全球票房確實較前一年成長，但觀影人次仍比疫情前低逾兩成；部分票房成長也來自票價提高，以及IMAX等高價特殊影廳日益普及。原創電影並沒有因此全面翻身，喜劇等電影類型也仍面臨困境。

更不能因為《後室》和《愛你致死不渝》成功，就認定好萊塢接下來只需要尋找更多20多歲的YouTuber拍恐怖片。

亞當斯就提醒，好萊塢面對意外成功時，往往傾向找出「最不具顛覆性」的答案。在這個案例中，最容易得到的結論就是「再幫我找一位有大量YouTube粉絲的年輕白人男性」。但他認為，真正值得學習的或許不是複製某種創作者履歷，而是讓年輕創作者有機會呈現自己所處的世界。

這也讓好萊塢編劇威廉高曼（William Goldman）數十年前那句著名的「Nobody knows anything」（沒有人真的知道什麼會成功），到了2026年仍顯得格外貼切。

今年賣座的電影有耗資數億美元的史詩，也有不到100萬美元拍成的恐怖片；有觀眾熟悉數十年的系列電影，也有從YouTube影片長出來的故事。「我之所以喜歡電影業，就是因為意想不到的事情可能發生，」亞馬遜米高梅工作室電影部門主管寇特妮瓦倫蒂（Courtenay Valenti）說。

好萊塢過去總把手機視為奪走眼球的敵人，如今或許終於發現社群並未殺死電影，只是改變了年輕人進戲院的理由。當大銀幕重新成為一種無可替代的集體現場，下一個奇蹟或許早已在某個沒人注意的螢幕角落悄悄醞釀。

（參考資料：《彭博商業週刊》、NPR、《經濟學人》、Cinema United、Fandango、Box Office Mojo、《洛杉磯時報》）

【延伸閱讀】

查理蒙格：不成功的人有7個特質

Grab買foodpanda為何破局？即時解析》誰是大贏家？

賣掉美國千萬珍奶店，她回台養出米其林餐廳愛用牛 「勇敢放棄，人生會更好」

花生醬是肌少症救星？最新研究：65歲後這樣吃，有效增加肌力

51歲醫師後悔「提早退休」：我以為不用工作就能快樂，但我錯了

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載