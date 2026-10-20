特斯拉新跑車Roadster展現飛行、空中翻滾炫技　分析師：無商業價值

編譯 樂羽嘉

經過開放預購後接近10年的漫長等待，特斯拉（Tesla）上週四震撼展示新一代Roadster電動跑車的驚人炫技，確實技驚四座，令人拍案叫絕。

特斯拉最初版Roadster由創辦人暨首任執行長艾伯哈德（Martin Eberhard）領導的團隊設計與開發，以蓮花（Lotus）Elise的底盤為基礎，2008年開始交車，用約10萬美元價格少量銷售，直到2012年停產。

新一代Roadster預計定位為低產量高階車款，運用SpaceX技術實現懸浮功能。馬斯克的狂熱支持者在社群媒體上興奮叫好，不過Roadster不太可能對特斯拉的財務表現產生實質影響。

特斯拉宣稱這輛車的最高時速可達230英里（約370公里），馬斯克更誇口表示，量產版本的目標速度可能達到音速的一半，也就是0.5馬赫（約每小時383英里、616 公里）。

馬斯克表示，新一代Roadster將於2028年開始量產。根據特斯拉，Roadster將提供三種車型配置：

─Performance（性能版）：適合一般道路行駛，採雙人座設計，配備多模式吸附系統，無論在一般道路或賽道上，都能提供更高層次的性能表現。

─Thrust（推進版）：以賽道用途為設計目標，採雙人座配置，搭載多模式吸附系統，以及安裝在車尾的冷氣體推進器（cold-gas thrusters），使車輛能在1秒內完成時速0至60英里的加速。

─Rocket（火箭版）：具備空中飛行能力，採單人座設計，除了多模式吸附系統，還在車身周圍配置冷氣體推進器，可提供向前、向上的加速度，以及側向旋轉動作。換句話說，這輛車真的能飛。

特斯拉表示，三種版本的續航里程都超過300英里（約483公里），其中Rocket 版本的最高時速可達230英里（約370公里）。目前還不清楚，配備推進器、能夠短距離飛行的Rocket版本如何獲准在一般公共道路上行駛。

特斯拉目前要求有意購車的消費者先支付5000美元訂金，接著必須在首次支付訂金後的10天內，再透過銀行電匯支付45000美元。特斯拉尚未公布新款Roadster的正式售價，市場預期將超過25萬美元。

特斯拉最新展示的原型車盡可能輕量化，配備線傳轉向系統、Yoke軛式方向盤，以及一系列SpaceX開發的技術，包括推進器、碳纖維包覆壓力容器、擴散器、能讓車輛完成各種特技的強力風扇，不過沒有搭載「FSD」（全自動輔助駕駛）或其他自動駕駛系統。馬斯克表示，新款Roadster將是特斯拉最後一款以人類駕駛操控為設計目的的車輛。

特斯拉早在2017年開始接受預訂新一代Roadster，但每次都沒能實現設定的交車目標。去年10月，馬斯克仍大力宣傳Roadster的展示活動，並表示希望能在 2025年底前舉行，最後也延期了。

分析師怎麼看？

資產管理公司Deepwater Management的特斯拉多頭分析師孟斯特（Gene Munster）提出兩項主要觀察。他在X.com上發文表示：

「1. 這是一場工程技術的炫技展示，除了讓傳統車廠難堪，沒有任何商業價值。2. 馬斯克迫不及待讓特斯拉和SpaceX合體了。」

對於在網路上關心這場發表會的特斯拉粉絲與觀察人士來說，這場活動確實沒有讓人失望，即使這些挑戰地心引力的特殊功能可能「沒有商業價值」。

（資料來源：CNBC、Yahoo Finance）

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