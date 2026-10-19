僅45%台灣人滿意民主現況！國會直播成仇恨誘餌 如何扭轉極化政治？

【文／楊竣傑、劉十賢；圖片／莊凱程攝】

民主機制未崩盤

逾6成民眾信任選舉結果

張佑宗解讀，現在立院各黨團對部份法案的主張，並非南轅北轍。例如無人機條例，各方在金額與項目上的落差不大，卻不坐下來談，落入「你提的，我就反對」僵局。

「民主本來就是一個妥協的過程，難不成每件事都要用打架解決嗎？」他提醒，政黨不應忽視渴望理性的支持者。

還算正面的結果是，台灣民眾對選舉制度的信任。

成大政治系教授王奕婷分析指出，一般而言，民眾對選舉心理常是「我支持的政黨贏了就信任，輸了就不信任」。

但在台灣，逾64%民眾信任選舉結果，連總統大選的「輸家」藍白支持者，都有約5成顯示信任制度。

更重要的是，雖然行政、立法對峙，但近6成有政黨認同的民眾，並不認為立委跨黨連署法案是背叛。這顯示「異中求同」，在委員會層級，不同政黨委員細緻對話、統整共識，民眾都支持。

政府如何扭轉極化？

檢討國會直播，改善短影音政治

政大國發所副教授黃兆年對台灣民主的未來，比較樂觀。

他認為，要扭轉極化政治，應該讓多一點小黨民代進入國會、議會，替中間選民發聲，既能提高民眾政治效能感，也能用多元聲音化解極化政黨分歧，促進對話。

另外，就是全面檢討國會直播的制度，避免再製的短影音，成為仇恨誘餌。

成立10年，致力打造公民政策對話平台的台南新芽協會創辦人嚴婉玲指出，10年前剛成立時，她為使遊子認識台南議員，新芽剪輯許多短影音。後來發現，短影音能帶來的，掐頭去尾後只剩流量，甚至變嘲諷影片，無助公共討論，約2年就喊卡。

公民監督國會聯盟在2009年推動國會直播，範圍也從委員會延伸至黨團協商。但如今影像被立委或部會後製成短影音，變成相互攻訐的工具，呼應嚴婉玲發現的弊病。

李彥秀說，這幾年在直播之下，朝野協商機制難以運作，「為了跟支持者交代，協商中還是要表現得非常堅持立場。」

但公督盟執行長張宏林堅持，國會透明化利大於弊；即便立院在直播後，加上網路興起，確實變成「秀場」，公督盟不會後悔推國會透明，「即便無直播，仍有其他載體造成極化。」

言下之意，並未要調整。他認為，更應該要求立委，在鏡頭前更強化論述，而非情緒發言。但他沒有做法，只能道德勸說。

回歸問政正道，而非用刺激影片追求流量，其實符合政治人物的利益。

嘗試跨出同溫層

抽離社群，掌握資訊主動權

丹麥社會科學研究中心團隊去年發表的研究發現，政治人物向對手發表友善的言論，能降低支持者負面情緒和社交距離。

「政治人物用情緒性字眼或人身攻擊對手支持者，擴散效應比一般人更大，但無助爭取更多人支持，」王奕婷直言，要遏制情緒極化，先撕掉在對手支持者的負面標籤。

其次，從個人做起，走出同溫層。

簡單地說，就是增加與實體世界的交流，而不要只看網路上的討論。

曾為第三社會黨發起人，大稻埕創業家周奕成以迪化街經驗為例。他不諱言，迪化街基本盤偏綠，但商家即便相互知道立場，面對面時仍可世故地討論在地發展，本土藍也能對話，久而久之，就不會因立場極化影響彼此的人際關係。

最後，面對演算法主導，放大極化意見的網路，人必須有意識地和網路短暫分手。

「要脫離網路實在太困難了，但當發現自己重複滑脆或抖音超過30分鐘，一定要馬上停下，」YouTuber「呱吉」邱威傑提醒。

他說，滑短影音雖會增加「速效多巴胺」，但若不斷看批評、謾罵的影片，結束後感到空虛，就會追求更多負面內容，「這樣真的很不好，要覺察自我狀態，不要被負面內容控制。」

更需要覺醒的是媒體。

台灣由於新聞惡性競爭，部份媒體為搶流量在查證前就抄「脆文」，很容易放大憤怒誘餌。

台大新聞所副教授詹怡宜認為，要求媒體完全忽略社群的新聞線索不切實際，但「查證事實」仍是應堅守的底線。

當流量變現愈來愈難，「速度已不是新聞最重要的事情，傳統媒體與電視應該可以花更多時間，做得好一點再出手。」

她說，學界正嘗試推動「新聞媒體認證制度」，讓願意公開編輯台守則、查證方法、資金來源的媒體獲得認證，作為平台轉載、廣告主投放及民眾訂閱的參考。

在閱聽人層次，詹怡宜則建議，「不要幻想有一家完美的媒體存在，」多看不同資訊來源，有助降低極化影響。

最重要的是，選民應該掌握主動權。「把極端的人換掉，會有警惕作用，」張佑宗主張。中間選民要自我覺察，不要被無力感打敗，投票時更應該站出來。

鑽研政治情感極化多年的台大政治系教授張佑宗認為，台灣對立情況加劇，會造成民主治理失能。

「只有選民觀念改變了，菁英才會跟著改變，」張佑宗認為，台灣各黨席次差距不大，一次選舉就可能改變政治結構。當選民不再獎勵極端對抗，政治人物會感受到壓力。

民主需要全體台灣人共創，沒有一碗滷肉飯、一杯咖啡，該被漆上顏色。避免被仇恨的利刃綁架。理解情感極化的根源，對抗情緒操弄，才能透過對話，包容彼此，讓民主繼續走下去。

調查說明：

本調查由《天下雜誌》設計問卷，透過台大動態民意調查平台共同執行，並委請台大政治系教授張佑宗擔任調查與分析顧問。

進行期間為2026年8月3日至8月7日，共收得1604份有效問卷，依性別、年齡加權，以符合2026年台灣人口分布。加權後，政黨認同分布為無政黨認同39.13%、民進黨26.36%、國民黨19.87%，民眾黨10.34%、其他政黨4.3%。

本研究旨在量化受訪者對不同政黨支持者的「態度落差」，以衡量情感極化程度，受訪者需針對三黨支持者，分別作答一次「他者化、社交迴避、教育排斥、道德貶抑、幸災樂禍」等五面向問題，由非常不同意至非常同意，分別為1-4分，加總後算出受訪者對三黨支持者的平均分數。

接著，以2024年大選三黨不分區立委得票率為權重，算出每個人對三黨給分的加權標準差並排序。

對三黨態度差異不大，加權標準差較小的後25%為低極化。反之，差異最大的25%為高極化。

本調查亦涵蓋對民主與選舉滿意度、對立法與行政擴權的看法、民主效能感、社群使用習慣、社群貼文憤怒誘誀實驗的22項問題，以衡量極化環境下，民眾對政治輿論環境與議題的看法。

本專題獲國立政治大學「魏明光新聞獎」計劃支持，內容由《天下雜誌》獨立採訪製作。

【延伸閱讀】

專訪趙少康》昔日「戰鬥藍」為何成「綠少康」？「領袖要敢告訴人民對錯」

印尼移工返鄉圓夢 為何在客廳掛上台灣國旗？

一顆可賣2500！每週往返台北屏東，熱血電機教授帶400人種出台灣榴槤 鑽研政治情感極化多年的台大政治系教授張佑宗認為，台灣對立情況加劇，會造成民主治理失能。