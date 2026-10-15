肺鼠疫有多恐怖？俄女員工疑染病亡 不治療恐1天奪命、還能人傳人

【編譯 樂羽嘉】

俄羅斯西伯利亞地區一間實驗室的技術人員疑似感染肺鼠疫死亡，台灣疾管署正持續監測國內外疫情、在機場港埠加強發燒篩檢及檢疫措施。鼠疫有多恐怖？

鼠疫是人類歷史上數一數二令人聞風喪膽的疾病，曾引發造成數千萬人死亡的慘烈疫情。現在人類感染鼠疫非常罕見，而且通常可以用抗生素治療。

西伯利亞最近出現一宗疑似肺鼠疫病例，再度引發外界對這種疾病的關注。一名在俄羅斯研究鼠疫與其他危險傳染病機構工作的年輕員工，因嚴重肺炎死亡。

俄羅斯當局尚未證實她感染鼠疫，並表示檢測未發現任何與她工作內容相關的微生物。不過，她死亡的情況以及事後採取的大規模防疫措施，仍引起美國、歐洲與世界衛生組織（WHO）關注。

西伯利亞發生什麼事？

一名28歲、任職於「西伯利亞與遠東伊爾庫茨克抗鼠疫研究所」的實驗室工作人員，在出現嚴重肺炎後，於 10月1日至2日夜間死亡。

俄羅斯獨立媒體報導，她可能是在研究所內打破一支試管後，接觸到引發鼠疫的細菌。

不過，這項說法尚未獲得證實。俄羅斯公共衛生機構Rospotrebnadzor 表示，調查並未發現涉及危險微生物的實驗室事故，檢測從女子身上採集的樣本後，沒有發現任何與她工作內容相關的微生物。

官方目前仍將她的病因列為來源「不明」的肺炎。

據報導，將近200名可能曾與她接觸的人已被納入醫療觀察，而她接受治療的醫院也遭到隔離。當地其他醫療機構據報也實施了限制措施。

目前她的接觸者中，尚未確認任何鼠疫感染病例，俄羅斯當局表示，當地流行病學情勢穩定。

不過，媒體報導仍引發疑問：如果她真的曾接觸鼠疫病原體，究竟是怎麼發生的？

一般而言，處理危險病原體時，都會採取多層防護措施，避免液體潑灑或容器破裂時讓實驗室人員直接暴露。

WHO正在持續關注，並表示一般民眾面臨的風險似乎偏低。

鼠疫是什麼？

鼠疫是一種由鼠疫耶爾森菌（Yersinia pestis）引起的細菌感染。

這種細菌平常會在囓齒類與其他小型哺乳動物、寄生在牠們身上的跳蚤之間循環。

人類通常是遭感染的跳蚤叮咬，或接觸感染動物後染病。

這種細菌也可以被吸入，而肺鼠疫患者則可能透過呼吸道飛沫或微粒，把感染傳給其他人。

鼠疫主要分為三種形式，都是由同一種細菌造成，只是主要影響的身體部位不同。

腺鼠疫（bubonic plague）是最常見的類型，典型症狀包括發燒、畏寒，以及疼痛、腫大的淋巴結，也就是所謂的「鼠疫淋巴結腫」。這也是與中世紀黑死病最密切相關的形式。

敗血性鼠疫（septicemic plague）則是細菌在血液中大量繁殖。它可能造成出血、組織損傷、器官衰竭與休克。

肺鼠疫（pneumonic plague） 發生在細菌感染肺部時。它可能是其他類型的鼠疫蔓延到肺部，也可能是患者直接吸入細菌後發病。症狀可能迅速出現，包括發燒、虛弱、胸痛、呼吸困難與咳嗽，有時還會咳出帶血的痰。

現在還有鼠疫嗎？

有。

鼠疫細菌至仍存在於非洲、亞洲與美洲部分地區的野生動物族群中，實際上不可能完全根除。

WHO統計，2019年至2025年間，全球10個國家共通報3847例人類鼠疫病例、423人死亡。

大多數病例發生在剛果民主共和國與馬達加斯加。

富裕國家偶爾也會出現病例。美國通常每年都會記錄到數起感染，主要發生在西部各州，因為當地野生囓齒動物與跳蚤之間存在鼠疫細菌的自然循環。

肺鼠疫有多危險？

有了抗生素、現代衛生條件與疾病監測系統，鼠疫已經不像幾百年前那樣構成巨大威脅。不過，如果沒有及時辨識並治療，它仍然非常危險。

肺鼠疫是進展最快的一種鼠疫。患者可能在暴露後1到3天內出現症狀。如果沒有使用有效抗生素，在嚴重症狀出現後，患者甚至可能在大約一天內死亡。

因此，及早治療非常重要。WHO表示，一般常用抗生素對鼠疫耶爾森菌有效，只要肺鼠疫能夠適時發現並治療，康復機率很高。已知曾暴露於病原體的人，也可以在尚未發病前先接受預防性抗生素治療。

潛伏期很短，也代表感染通常會很快變得明顯。俄羅斯這名工作人員死亡數天後，仍未證實她感染鼠疫，當局表示，正在監測的近200名接觸者中，也沒有人出現類似鼠疫的症狀，稍微降低了外界對於「如果真的是鼠疫，是否已經擴散」的擔憂。

肺鼠疫有多容易傳播？

肺鼠疫是鼠疫主要類型中，唯一能夠直接人傳人的形式。

患者咳嗽時，可能透過呼吸道微粒釋放細菌。一般而言，傳播需要密切接觸已經生病的人，尤其是患者正在咳嗽的情況下。

不像新冠肺炎或流感，鼠疫不是以「輕症或無症狀感染者在社區中持續傳播」聞名。

肺鼠疫患者通常會在很短時間內病重，這反而有助於衛生當局較快發現病例，並追蹤接觸者。不過，由於疾病進展非常快，而且確實可以人傳人，即使只有一宗疑似病例，也必須立即啟動公共衛生應變。

一旦懷疑是肺鼠疫，衛生當局通常不會等到實驗室確認後才行動。WHO建議立即開始適當的抗生素治療，同時找出並監測密切接觸者，而且一般會讓這些接觸者接受7天預防性抗生素治療。

（資料來源：Bloomberg、衛福部）

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