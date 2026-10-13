一封Email沒被看到 F-35零件流入香港：美軍最敏感供應鏈為何會自己出包？

編譯 張詠晴

一封沒被及時看到的Email，讓原本應經台灣、南韓送往美國的F-35零件意外轉進香港。從物流延誤、系統斷鏈到人為疏失，這場事故也讓外界追問：最敏感的軍事技術，真的需要間諜才能拿到嗎？

貨運承攬商是全球頂尖運輸與物流公司DSV，一名聽取過事件簡報的知情人士向彭博社透露，DSV原本已寄出警告信，清楚註明一批F-35零件受到美國《國際武器貿易條例》（ITAR）管制，不可以經由特定國家或地區轉運。然而，UPS承辦人員沒有及時看到這封信。

一連串看似平凡的物流決定

這批零件原本從澳洲出發，計畫經過南韓與台灣，再送往舊金山。南韓與台灣都是美國防務夥伴，原始路線沒什麼問題。但貨物離開澳洲時出現延誤，為了趕上時程，運送途中臨時調整路線，最後竟改經香港。

一個「加快送達」的決定，就此把一批受出口管制的F-35零件帶進中國特別行政區。問題是，箱子裡裝的並非一般貨物。

根據知情人士說法，其中包括一具F-35座艙罩，以及一扇塗有雷達吸波材料的武器艙門。兩項零件表面都具有能提升匿蹤能力的材料，原定在5月下旬送往美國，評估後續維修或報廢。

《國際武器貿易條例》存在的目的之一，正是避免這類敏感美國武器技術流入敵對國家手中。

其實，DSV是有要履行警示義務的。DSV受F-35製造商洛克希德馬丁委託處理運輸，也依照美國法規寄出郵件，標示相關零件受到《國際武器貿易條例》管制。只是這封郵件可能經由不同的資訊系統傳送，與UPS承辦人員平常使用的系統並不相同，最終警示沒有在關鍵時間被看見。

這場事故凸顯的，不單純是某一名員工是否漏信，而是高度全球化的軍事供應鏈，一旦不同承包商、物流商與資訊系統之間無法即時共享管制資訊，一封郵件、一個轉運決策，都可能變成安全漏洞。

這些過去未公開的細節，是美國國防部官員9月29日在一場約一小時的會議中，向眾議院外交事務委員會與軍事委員會幕僚說明的內容。

F-35關鍵零件落入中國，恐遭逆向破解

F-35是全球最先進的戰機之一，也是美國史上最昂貴的武器計畫。多年來，中國一直把F-35列為情報蒐集與間諜活動的重要目標。

美國政府問責署負責F-35後勤支援評估的毛瑞爾（Diana Maurer）直言，「現在中國手上拿到了一具F-35座艙罩，這絕對不是好事。」她形容這次零件流失「事態重大」，並認為中國一旦取得這些零件，很可能立刻著手進行逆向工程，研究如何以自身技術破解、反制相關設計。

曾任職情報機構、現任澳洲戰略分析研究所總監休布瑞吉（Michael Shoebridge）說得更直接，中國或其他潛在對手想取得F-35零件，目的無非有二：一是逆向工程，二是研究如何找到弱點並加以攻擊。

他甚至痛批，讓這批貨物中途經過香港，是一個「蠢得令人難以置信」的決定。「與其說是中國精心策畫了什麼，不如說是他們撿到了一個天大的便宜，」休布瑞吉說，而這個機會，是相關人員的失誤親手送上門。

澳洲也開始追查自己的責任。澳洲代理總理馬勒斯表示，澳洲方面所有相關環節都會重新檢視，不過他強調，這批零件並不屬於敏感裝備，最終仍將由美國與洛克希德馬丁主導後續處理。

從目前曝光的過程來看，這不像是一場精心策畫的攔截。貨物延誤、臨時改道、資訊系統彼此沒有接上，再加上一封沒被及時看到的警告信，最後讓一批原本不該經過香港的F-35零件，真的被送了進去。

真正值得警惕的是，嚴格管制的軍事技術脫離原本的安全軌道，甚至不需要間諜滲透，也不需要有人攻破什麼高度機密的系統，只要幾個看似普通的物流環節接連出包。（資料來源：Bloomberg, The Guardian）

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