AI讓ESG更聰明！垃圾灰變水泥、機器人辨識員工情緒 五大應用翻轉數位力

【文／林欣蘋；圖片／邱劍英攝】

AI浪潮襲來，企業正面臨一場數位轉型大考，考驗的不只是面對變局時的創新力、應變力，更是永續經營的智慧與韌性。

今年「天下永續公民獎」以「AI助攻ESG」為主題，從公司治理、企業承諾、社會參與及環境永續4大面向，檢視企業的永續表現，並整理出5大AI應用熱區，既勾勒企業ESG的最新趨勢，也為數位與永續的雙軌轉型提供靈感與借鏡。

面對日益劇烈的氣候變遷，各國永續政策正加速從「減緩」邁向「調適」。即使治理情境更趨複雜，節能減碳依然是企業轉型無法迴避的基本功。

如何善用AI降低核心業務的能源消耗與碳排量，更攸關未來競爭力。

熱區一：垃圾、包材也能減碳

部份企業從循環經濟切入。入圍「大型企業服務組」的電商龍頭富邦momo，運用AI推薦最適包材，提高循環包裝使用率；剛從「小巨人組」轉戰「中堅企業組」的達和環保，則以AI優化廢棄物處理流程，將垃圾高溫燃燒後的飛灰轉化為水泥等製造業替代原料。

還有企業運用AI串聯碳排數據與減碳決策，讓數據管理不再只是記錄，而能真正轉化為減碳行動。

例如「大型企業金融組」第2名的中國信託金控，推出AI碳金融管理平台PathMatch，不只掌握財務碳排，更將分析結果導入企業議合與責任授信流程。

「大型企業服務組」第4名的中鼎工程，則把AI延伸至工程專案的生命週期。中鼎的智慧平台與模組，可隨設計、採購、建造到營運管理等不同階段，對應各自的應用情境，使用對象除了中鼎，也包括業主及供應商。

中鼎集團永續長何麗嫺表示，中鼎自身碳排量有限，但合作對象涵蓋不少高碳排產業，能源管理工具可協助供應商掌握能源數據、找出減碳機會，讓AI效益不只停留在企業內部，也能向上下游延伸。

熱區二：「自然正向」保護網

隨著氣候變遷風險加劇，企業看見自身營運與環境的互賴性，不再只著眼「淨零排放」，也將企業承諾延伸至「自然正向」（Nature Positive）。

台灣已有不少企業將AI技術應用於環境監測與評估，但能否同時與本業結合、長期投入並持續進化，才是評審關注重點。

穩居「大型企業製造組」前十強的光寶科技，旗下子公司光林智能長年投入生態照明研發，旨在降低人工光源對敏感物種與夜間生態環境的干擾。

2025年，光林在既有基礎上導入AI，進行即時監測、智慧調光、異常預警、數據分析與預測性維護，讓道路照明從傳統基礎設施，升級為具備環境感知與智慧管理能力的生態路網。

同樣在本業中尋求突破的，還有今年蟬聯「大型企業服務組」第一名的中華電信。

2024年，中華電信為改善七股濕地通訊，意外投入黑面琵鷺保育。從一開始的黑面琵鷺影像辨識、AI電子圍籬及水位監測；到2025年新增多鳥種影像及鳥聲辨識、AIoT水質監測及GPS路徑追蹤；再到2026年將保育範圍延伸至小燕鷗，用AI生成小燕鷗行動日記，一連串的生態保育行動，不斷為資通訊產業在生物多樣性實踐中樹立新標竿。

熱區三：升級員工身心照顧

除了環境保護，AI也被廣泛應用於員工身心照顧。

首度參賽就斬獲「醫院組」第3名的新光醫院，利用自動檢核工時功能的智能設備，監測並預防員工過勞；「大型企業製造組」連3年第一的緯創資通，則以AI運算防護具辨識系統，檢查員工在高風險環境中是否佩戴安全護具。

排名緊追緯創、創下歷年最佳成績的鴻海，進一步用AI回應員工未說出口的需求。早在2018年，鴻海就自主打造員工服務虛擬機器人「小愛」，從即時解答員工問題出發，到如今已能主動問候、辨識情緒並給予正向鼓勵。根據2025年近7000份問卷，員工滿意度達95%。

鴻海也將AI用於身障員工的工作適配。這套整合語音、手勢辨識等技術的智能系統，不僅可依員工個別能力調整工作型態、培訓課程，甚至還能進行工作疲勞評估，降低錯估身障者能力風險之餘，也大大提升工作自信與效能。截至2025年，鴻海已開發逾3000個身障適配職位。

鴻海科技集團人資長夏國安指出，「AI的價值在於解決人的限制，而非取代人對員工處境的判斷與承擔。」因此，鴻海也設計系統回饋與監督機制，貫徹「負責任AI」的精神。

熱區四：實施差異化人才培育

今年百強企業提出最多的AI專案，當屬員工AI賦能。常見做法包括購買AI工具、開設培力工作坊、辦理黑客松競賽、贊助員工考照，及建立內部AI平台等。

部份企業雖會根據員工職能、層級規劃相應的培訓計劃，但卻容易忽略世代、語言、技術背景對於員工學習需求的影響。

首獲「非營利組」榜首的工研院，本身即為科技研發及人才培育單位，深知在AI能力建構路上「7000名員工就有7000種起點」。為避免齊頭式培訓效果不彰，院方第一步就是按照AI先備程度實施差異化教學，力求學用相符，強化員工參與意願。

今年重返大型製造組十強的遠東新世紀，為因應跨國各營運據點的人才發展差異，採用實體和線上授課的混合式學習模式，亦推出包含繁體中文、簡體中文和英文3種語言介面的數位學習平台，支持員工進行跨時區、跨地域與跨語言的自主學習。

另外也有企業看見細微的個體差異，致力創造更為個人化的學習體驗。

每年代表傳產名列前茅的中華汽車，以及電聲大廠美律實業，都將AI賦能融入企業的選、育、用、留，串聯職能評估、個人發展計劃（IDP）與學習資源，協助員工打造獨一無二的職涯路徑，提升員工留任率與組織韌性。

熱區五：公益更貼近真實需求

當企業紛紛站上AI浪頭，許多非營利組織卻在岸邊徘徊，找不到合適的切入點。擔任評審的台灣地方創生基金會董事柯勇全，以及社企流執行長林以涵不約而同指出，目前有心支持公益的企業雖多，但往往落入「為AI而AI」，忽視了不同場域的真實需求。

今年第8度拿下「中堅企業組」第一名的普萊德科技永續辦公室執行長呂慧珍認為，企業不能只提供工具，更要了解支持對象的痛點。因此，她將AI顧問帶進藝文、長照及教育現場時，會與長期合作伙伴共同挖掘需求，例如針對弱勢學童的興趣啟發計劃，在開課前便先盤點及採購設備；面對需要處理敏感資訊的社工，則優先建立資安觀念。

普萊德科技透過「AI小小藝術家培訓計劃」，陪伴弱勢學童學會使用AI工具。

緯創資通將AI伺服器領域的核心能力延伸至社會創新，每年免費提供新創與學研團隊百萬小時GPU算力，讓更多AI應用有機會從概念驗證走向商業化。

時代從不停止拋出變化球，但百強企業用行動證明：唯有自身積極應變，才能在永續路上走得長遠。

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