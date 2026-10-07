AI放緩誰先遭殃？晶片股暴跌是一場錯殺？安全AI反而更耗費算力

【文／張詠晴；圖片／Shutterstock】

市場情緒急凍，AI頂級玩家齊聲呼籲放緩發展，引發市場對科技巨頭縮減資本支出的恐慌。費半重挫5.86%，納斯達克100收跌。記憶體與晶片股淪為重災區，晟碟（SanDisk）、英特爾與美光跌幅都在5%上下，輝達也下挫3.3%。

Anthropic執行長阿莫迪（Dario Amodei）、OpenAI奧特曼及SpaceX馬斯克這三位互為死敵、甚至曾對簿公堂的科技巨頭，竟罕見達成共識。這讓外界不禁聯想，背後絕對發生了什麼天大的事件。

若AI發展放緩：市場的贏家與輸家

如果AI研發真的慢下來，市場資金會怎麼樣？

短線上，資安族群與落後的巨頭受惠。

這個交易日投資人轉向押注防範AI網路攻擊的商機，資安族群逆勢大漲：

CrowdStrike大漲13.8%。Zscaler飆漲16.5%。Palo Alto Networks大漲13%。

Alphabet與Meta也因起跑線拉平而獲益。Google的Gemini 3.8 Flash與Meta的Muse目前仍落後於Claude Fable 5.1、GPT-6 Astra，領頭羊放慢腳步反而讓這兩家落後者坐收漁翁之利。

受害輸家：偏鄉重工業機房

過去兩年，為了應付AI模型極度耗電的「訓練」需求，科技廠紛紛跑到地大、電便宜的偏鄉瘋狂蓋機房。因為模型訓練，網路慢一點也無妨，導致全美高達七成的新建機房產能都落腳偏鄉。

然而，目前業界已有高度共識，AI算力的重心正全面轉向即時「推論」，而未來的殺手級應用，例如真人語音對話、能自主處理工作任務的AI代理，都極度依賴低延遲的網路環境，距離終端用戶太遠的偏鄉機房便會瞬間失去優勢，面臨失寵危機。

在這場結構轉型中，伯恩斯坦分析師點名新興雲端商CoreWeave將首當其衝。為了搶奪算力，CoreWeave未來已預訂的電力版圖高達74%位於偏鄉。雖然CoreWeave短期內有「保護型長約」撐腰（客戶就算不用也得照付錢），營運不會馬上面臨危機，但如果科技巨頭真的放緩AI訓練腳步，它手上這些「已經跟電廠包下、卻無法滿足即時推論需求」的龐大偏鄉電力，未來恐將面臨租不出去的窘境，淪為無人接手的燙手山芋。

大國博弈：AI狂飆，誰也不敢先眨眼

諷刺的是，當三位科技宿敵好不容易達成的共識，卻在水火不容的美中地緣政治擂台上，被同聲否決。這場AI爭霸早已演變成大國間的膽小鬼賽局，雙方死盯著彼此，深知誰先因為恐懼而眨眼、率先踩下煞車，誰就會將未來的世界霸權拱手讓人。

美國總統川普痛批，選民反彈AI資料中心以及對前線模型日益加深的疑慮是一場「變態陰謀」，並直言「這件事唯一會樂見的只有中國」。

北京當局也反駁各界警告，認為這純屬製造恐慌，堅稱AI發展是「造福人類的善意力量」。外交部發言人郭嘉昆指出，「散布各類威脅論調、搞對抗與惡意競爭，只會破壞全球人工智慧的治理進程，對任何一方都無益處。」

科技業三巨頭放下血海深仇，急著為失控的巨獸踩煞車時，華府與北京則深陷誰先眨眼就全盤皆輸的恐懼下，誰也不敢鬆開腳下的油門。

安全AI，甚至可能更耗算力

亞德尼研究公司（Yardeni Research）總裁亞德尼（Ed Yardeni）直言，科技巨頭主觀上呼籲放緩腳步，根本動搖不了客觀上更廣泛的基礎設施擴建浪潮。現實情況是，光是興建資料中心所需的龐大電力與物理空間限制，就早已讓全美的建設進度處於「大排長龍」的瓶頸狀態，因此基建投資的步調原本就不可能因為幾句話而突然放慢。

華爾街大多頭亞德尼也說，他不會對這波科技股回檔太擔心，並維持標普500年底上看8400點的樂觀預估。

彭博資訊進一步剖析，因為慢下來是要建立安全防護，算力需求不減反增。彭博資訊指出，即便業界真的落實放緩前線模型研發節奏，對2026至2027年的AI半導體營收衝擊依然相當有限。

關鍵邏輯在於，放緩的目的是為了安全，而更嚴格的安全防護與審查流程本身就需要極大的運算資源。這包含，動用龐大算力用狡猾的問題去誘發模型提早把隱藏的危險漏洞揪出來，以及額外的強化學習機制，當然還要全天候監控系統。

更白話的說，為了確保超級AI模型能「安全上路」，背後所額外消耗的算力，反而會填補甚至超越研發降速所省下的空間。

面對市場對AI降速的過度恐慌，華爾街也認為，踩煞車的是裝上安全帶，而非熄火。

美國銀行分析師指出，雖然對AI部署的疑慮短線上會壓抑整個產業鏈的市場情緒，但出於安全考量的放慢是理應且必要的，他們依然堅信AI算力在未來數年將享有強勁需求。

安本（Aberdeen）亞太股票主管安通通（Pruksa Iamthongthong）認為，「業界最不希望看到的局面，就是所有人蒙著頭瘋狂狂飆，最後引發災難而被政府強制『全面停擺』。與其面臨那種慘烈的下場，現在主動放慢腳步、建立規範，長遠來看絕對是利大於弊。」

（資料來源：Bloomberg, FT, Investing.com, Business Insider, Stocktwits）

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