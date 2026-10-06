十年期美債殖利率可能升破6% 可以抄底嗎？

編譯 樂羽嘉 圖片來源：Shutterstock

債市最近賣壓沉重，十年期和三十年期美債殖利率節節高升，現在該繼續觀望嗎？十年期美債殖利率週二升到5.27%附近，較月初上升超過50個基點，更比2月底伊朗戰爭開打前升了超過130個基點。

三十年期美債殖利率同天觸及5.612%，較過去一年升逾85個基點，寫下近25年來最高。

債券市場9月表現是3年來最差，影響約130兆美元資產定價的十年期美國公債殖利率一度升至2007年以來最高水準。

專家警告那些最近常在債市被反咬的投資人當心，接下來的熱度還會升高。

FedWatch Advisors創辦人艾蒙斯（Ben Emons）預測，未來幾個月，十年期美債殖利率就會升到6字頭、來到6.25%左右，是2000年3月那斯達克崩盤附近的水位。

艾蒙斯指出，「十年期美債殖利率會不會跑到7%還有討論空間，不過在實質GDP維持強勁、投資帶頭的經濟成長支持下，一旦升破2007年高點5.3%，就會打開通往6%的道路。遠期市場已經反映了，這個預期也變得更現實。」

債券投資人也正在要求7年來最高的期限溢酬。現在投資人每天最常看到的債券市場水準，例如目前約5.23%的十年期美債殖利率，大約比市場上的「無風險」擔保隔夜融資利率交換（SOFR swap）高出45個基點。

這讓市場非常不舒服。現在原油價格遠高於每桶100美元，華盛頓與德黑蘭距離達成和平協議仍然遙遠，通膨正一步步逼近4%，期貨交易員目前押注聯準會在 10月再次升息的機率約為70%。

美國財政部會不會坐不住，再次出手穩定債市？

荷蘭投資銀行ING全球債務與利率策略主管加維（Padraic Garvey）表示，美國財長貝森特（Scott Bessent）可以透過擴大回購債券規模，或取消部分長天期公債標售來壓低殖利率，「極端情況下，這套組合拳有可能讓十年期美債殖利率重新回到4%附近的可能性成為市場焦點。」

這些做法不會改變美國債務的基本動態。畢竟，美國總債務正朝著在2030年前突破50兆美元的方向前進，而且超大規模雲端業者也在大舉發債。整體來看，美國公債殖利率「更長時間維持高檔」的情形，會一路成為金融市場直到2030年都必須面對的現實，而且可能會很久。

皮克特資產管理公司（Pictet Asset Management）多重資產策略師薩伊（Arun Sai）表示，「目前阻力最小的路徑似乎就是期限溢酬進一步擴大，」「投資人並不急著增加存續期間曝險。」

曼恩集團（Man Group）首席市場策略師瑚波（Kristina Hooper）表示，長天期債券殖利率升高反映市場愈來愈擔心財政永續性，以及美伊戰爭引發能源危機造成的通膨。有鑑於美國目前的財政路徑以及華府外交政策難以預測，「美國公債對投資人的吸引力會下降，尤其是外國買家」。

Nuveen總體信用主管庫柏（Laura Cooper）表示，由於「能源價格居高不下、短期通膨風險仍偏向上升」，長天期美債對下一波市場動盪幾乎沒有抵抗力。她自己是小幅回補一些長天期美債部位，但「還沒有要抄低」。

（資料來源：FT、Barron’s、inveting.com）

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