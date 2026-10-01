川習會台灣先上桌 習近平談AI、修昔底德陷阱藏2訊號

編譯 張詠晴

川習會，熊貓外交先有成果。川普談私人友誼，習近平談大國框架，兩人甚至一路翻到二戰尋找合作記憶，但橢圓形辦公室門一關，第一道硬題仍然是台灣。

公開場合，川普談友誼，習近平談合作。

但一進橢圓形辦公室，台灣就被擺上桌。

根據中國央視報導，習近平在與川普的會談中直接重申北京在台灣問題上的立場，要求川普「慎重」處理美方立場，並明確要求美國反對「台獨」。

如果延續前幾次川習會後各自發布會談紀要或新聞通稿的模式，習近平的台灣立場接下來很可能再次完整出現在北京的版本裡，卻在華府的版本中被淡化，甚至消失。

新華社則報導，美中經貿團隊已取得「新成果」，接下來應持續推進對話，以達成「更好的協議」。

報導引述習近平說法指出，「這對兩國工商界與人民來說都是個好消息，對全球經濟也是一大利多。」

目前官方並未透露經貿新安排的具體細節。

時間往前拉回兩人走進白宮之前。

上午十點，川普與梅蘭妮亞在白宮南門廊迎接習近平與彭麗媛。

接下來是一整套國是訪問規格的歡迎儀式：兩國領導人致詞、交換禮物、檢閱軍隊，一路從白宮大廳、南草坪走到玫瑰園。最後壓軸登場的，則是一架B-2幽靈匿蹤轟炸機與四架 F-22猛禽戰機飛越白宮上空。而B-2正是美軍去年攻擊伊朗核設施時出動的轟炸機型。

川普談交情，習近平談公事

川普一再談「我和習近平」；習近平談的則更多是「中國和美國」。

川普從兩人多年來的往來說起，細數從德國、阿根廷、日本、南韓、北京到佛州棕櫚灘的相處經驗，強調兩人已經建立起「真正深厚的友誼」。

而川普對老朋友的關心，顯然還包括目測健康狀況。

川普當天一早就在社群媒體上稱讚習近平看起來「強壯、有活力，而且很fit」，甚至補了一句，「比以前更好。」

這會是習近平想獲得的稱讚。畢竟不到兩週前，習近平出席新德里金磚峰會時，臨時缺席了莫迪主持的領袖晚宴，還提前返國，一度引發外界對他健康狀況的各種揣測。

如今至少在川普眼裡，習近平不只人到了，而且氣色還「比以前更好」。

相較川普曬交情，習近平語氣則明顯公事公辦。

他提到彼此尊重，但真正花篇幅談的，是「戰略穩定」、國家利益、競爭邊界，以及兩個大國如何避免衝突。

大熊貓先借你，稀土再談

如果要說習近平這套大國語言裡有什麼比較柔軟的部份，大概就是大貓熊。他宣布，大貓熊「平平」和「福雙」幾天後將落腳亞特蘭大動物園，也邀請未來五年十萬名美國青少年赴中交流學習。

在一場議題清單塞滿貿易、稀土、AI、台灣與伊朗的高峰會裡，很多事情還得繼續談。稀土能不能談攏還不知道，大熊貓倒是已經先確定要來了。

至少在這場美中峰會上，最先取得進展的，可能是熊貓外交。

而在習近平的公開談話裡，有兩個細節尤其值得注意。

第一個是「修昔底德陷阱」。

今年5月川普訪問北京時，習近平也談過這個概念，只不過當時他的說法還是一個問句：「中美能不能跨越修昔底德陷阱，開創大國關係的新範式？」

換句話說，當時習近平仍把「崛起強權與既有強權能不能避開走向衝突的宿命」，表述成一道等待兩國領導人作答的問題。

四個月後，習近平人在華府，問號不見了。他在談到兩軍應保持常態化對話、改善危機溝通與預防機制之後，直接說，「修昔底德陷阱是可以跨越的。」

至少在公開論述上，北京不再只是把避免中美衝突當成一道問題，而是把它描述成一個可以實現，而且兩國應該共同維持的狀態。

第二個有趣的細節是，是人工智慧。

如果把習近平在白宮談AI的話，和川普兩天前在聯合國大會的演說並排來看，可以發現兩人用了幾乎完全不同的語言。

川普在聯大的說法很直白：誰贏得AI、誰贏得「超級智慧」，誰就是勝利者；美國目前大幅領先中國，而且要把這個局面維持下去。

到了白宮，習近平卻替把一場競爭，包裝成一套責任與治理的語言。

他說，中美都是人工智慧大國，都有責任發展好、管控好AI；競爭應該是「你追我趕的賽跑，而不是你輸我贏的角斗」。

一邊說的是勝負，一邊說的是邊界。

川普才剛在聯大把AI描述成一場必須分出勝負的競賽，習近平轉身就在華府談責任、談管控、談「不是你輸我贏」。

兩段話並排起來，差異其實很清楚：雙方都沒有否認競爭，只是川普直接談輸贏，北京則更想佔據道德敘事的位置，把問題從「誰贏」改寫成「應該怎麼競爭」。

川習找合作記憶，日本被歷史帶進場

而美中競爭已經持續太久，久到兩位領導人想替「合作」找一段共同記憶時，竟然得一路往回翻到八十多年前的二戰。

也因此，川普與習近平不約而同地談起那段歷史。

川普先在白宮草坪提起「飛虎隊」，稱讚那些二戰期間自願前往中國作戰的美國飛行員，還說共同利益當年甚至讓中美「成為盟友」，要大家看看兩國在二戰並肩作戰時曾經展現出的力量。

習近平隨後接過同一條歷史脈絡，說二戰期間「中美並肩抗擊法西斯侵略」，而且這段歷史「中國人民不會忘記，美國人民也沒有忘記」。

兩位領導人都沒有說出「日本」，但飛虎隊當年在中國戰場對抗的是日軍。習近平所說的中國遭受「法西斯侵略」，指向的同樣是日本。

更微妙的是，不到兩天前，日本首相高市早苗才剛與川普閉門談過中國問題，高市當晚又站上聯大講台，要求刪除日本背負八十年的「敵國」標籤。

大約40小時之後，川普與習近平卻在白宮不約而同翻回二戰那一頁。

大國競爭能有邊界嗎？

但如果把熊貓、AI、修昔底德陷阱和二戰全部放在一起看，這場峰會真正值得注意的，或許不是美中突然找回了多少「合作」，而是雙方都在試著替一場已經無法取消的競爭重新畫邊界。

公開表述上，川普反覆談「我和習近平」，把兩位領導人之間的關係本身，視為穩定中美關係的一項資產。

習近平要談的則是另一個層次。從「修昔底德陷阱是可以跨越的」，到AI不應成為「你輸我贏的角斗」，再到重新搬出八十年前中美並肩作戰的歷史，他反覆傳達的訊息是：競爭可以存在，但不能讓競爭成為中美關係唯一的組織原則。

昆西研究所（Quincy Institute）東亞計劃的資深研究員西蒙（ Denis Simon） 認為，習近平這次的致詞，已經超越過去所謂「建設性戰略穩定」的老論述，他試圖替中美關係提出一套新的框架。

西蒙指出，北京希望「合作」成為中美關係的主軸，而不是讓「競爭」主導一切。中國「接受競爭是一個現實，但不接受競爭成為支配整體雙邊關係的基本邏輯」。

在人工智慧方面，西蒙認為，即使中美仍在晶片與模型上激烈競逐，北京也試圖把AI安全拉進對話。更深一層來看，他認為中國提出的交換條件是：北京可以提供「可預測性、對話，以及在特定領域的合作」，但不會因此走向政治上的趨同，也不會「接受美國的主導地位」。

西蒙說，習近平現在的目標，「已經不再是試圖把對方引向自己希望的方向，而是避免整段關係本身脫離軌道」。

川普習慣把答案放在人與人的關係裡。習近平則試圖把它說成一套大國相處的框架。

說法不同，處理的其實是同一道難題：當美國和中國都沒有辦法讓對方消失，也都沒有打算停止競爭，接下來真正困難的，就不只是誰能贏過誰，而是如何在都想贏的情況下，仍然不讓這艘船翻掉。

（資料來源：Bloomberg, FT, South China Morning Post, NYT）

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