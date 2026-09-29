美禁令催出「中國版輝達」？華為揭「三年AI晶片藍圖」 強項與隱憂一次看

編譯 田孟心

華為在上海舉行的年度大會發表了十多款晶片與技術，並公開未來三年的新晶片藍圖。目標成為「中國的輝達」，華為拿出什麼來應戰？

2027年起的新晶片藍圖

在這波新發表的產品中，最受矚目的是華為新一代的AI加速器Ascend系列。

華為輪值董事長汪濤宣布，針對AI訓練設計的Ascend 960 DT將提前三個季度，於2027年第一季正式上市；而專供AI推論使用的Ascend 960 PR，則預計在同年第三季推出。

汪濤指出，這兩款新晶片的效能將比上一代成長一倍。此外，華為也宣示「一年一代」的快速迭代節奏：預計在2028年推出 Ascend 970，並在2029年發表Ascend 980，且每推進一代，運算能力都將再次翻倍。

然而，單顆晶片的效能目前仍是華為的軟肋。華為受限於美國的出口管制，無法取得台積電等頂尖晶圓代工廠的先進製程支援。

華為預計怎麼應戰？

首先是將重心放在其龐大的「超節點」（SuperPods）技術上。這套系統能將成千上萬顆較低階的AI晶片連結起來，組合成一台大型超級電腦，藉此模擬頂尖晶片的運算能力。

在這種架構下，「互聯技術」變得與運算晶片一樣重要。為解決資料傳輸瓶頸，華為也推出自主研發的高速互連協定「UnifiedBus」，試圖對標輝達的NVLink。

UnifiedBus能在不同的處理器與記憶體之間建立共通語言，讓大量AI晶片能跨越不同的伺服器機架直接溝通。同時，為了應對巨量晶片連結帶來的龐大耗電量，華為也首度公開了「近封裝光學」（NPO）技術。

同步推「軟體生態系」

在軟體方面，華為也正快速縮小與輝達的差距。輝達長期以來靠著強大的CUDA軟體平台綁定開發者，但華為半導體部門首席科學家廖恆表示，「CUDA的重要性已經不如兩年前了，」隨著訓練大型模型的新工具與方法不斷湧現，軟體的差距正在大幅縮小。

市場表現方面，這套策略似乎已初步奏效。華為高層透露，目前在中國市場，Ascend解決方案的市佔率已超越輝達。更關鍵的數據是，摩根士丹利預測到2030年，中國本土企業（如華為）將拿下高達86%的中國AI晶片市佔率——在2025年，本土企業的市佔率預估還不到一半。

突圍之路的隱憂

華為展現了強大的企圖心，但要真正取代輝達，前方的挑戰依然艱鉅。最直接的難關是產能與供應鏈短缺。徐直軍坦言，目前國內需求遠大於供給，不僅AI晶片，包含光學模組與記憶體晶片都處於嚴重缺貨狀態。因此，華為目前無法積極拓展海外市場，僅能為少數迫切需要的國家提供極少量的測試產品。

更深層的挑戰在於「晶片製造設備」。伯恩斯坦半導體分析師林慶元指出，華為為了徹底擺脫外國依賴，正積極扮演「專案管理者」的角色，投入龐大資金扶植中國本土的微影設備（Lithography）供應鏈，欲打造能替代荷蘭ASML的國產深紫外光（DUV）曝光機。

雖然由華為扶植的新創公司「語良生」已成功開發出首台國產先進DUV原型機，但綜合業內分析師觀察，要達到ASML的量產水準，仍需要數年時間。（資料來源：FT, Bloomberg, WSJ, Nikkei Asia）

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