Uber司機、外送員如何在AI時代「安靜失業」？

編譯田孟心 天下Web only

失去正職時，一台車能作為暫時的安全網，給勞工一份外送或叫車的彈性收入。然而，AI正在衝擊全球超過上億名這樣的零工工作者。由於沒有人正式僱用他們，也不會有人「解僱」他們，訂單只會隨著時間一天天愈來愈少。從藍領到白領，零工接單還能做多久？

長期以來，零工經濟都被視為現代勞動市場的安全網——當人們面臨經濟衰退、被正式就業市場擠出時，只要有一輛車或機車，就能成為Uber司機或foodpanda外送員，藉此維持生計。

根據世界銀行2023年的報告，全球有超過上億名「零工工作者」。在中國，受到營造業衰退與製造業自動化影響，外送與叫車服務司機數量在短短兩年內暴增1000萬人，在2025年達到5300萬人。

然而，這張安全網如今卻面臨來自AI與實體自動化的劇烈威脅。

自動駕駛與送貨機器人來襲

今年六月，中國大型電商集京東的創辦人劉強東直言，其旗下的70萬名外送員「遲早」會被機器人取代。

在歐美，無人計程車與送貨機器人愈來愈多，也讓底層勞工深感焦慮。

叫車巨頭Uber近期罕見地開始替司機「發聲」，該公司正在遊說政策制定者，要求放慢無人駕駛汽車的部署速度，並呼籲立法規定叫車平台必須採用「人類與自動駕駛混合」的模式。

雖然這主要是Uber為了保護自身商業模式、避免被純自駕車App顛覆的自利行為，但其警告確實反映了殘酷的現實：無人計程車長期來看，將讓許多司機的工作機會減少，包含仰賴平台作為彈性安全網的人。

此類威脅已經在全球真實上演。根據叫車助理應用程式Gridwise的一項研究，在引進自動駕駛汽車的美國城市中，司機每趟行程的報酬與全國平均水平相比，已呈現下滑趨勢。

此外，在美國芝加哥、英國雪菲爾等地，自動送貨機器人正逐漸佔據人行道，引發民眾與勞工團體反彈。英國獨立工人聯盟（IWGB）主席馬歇爾（Alex Marshall）抗議，「這對臨時工的影響將是巨大的⋯⋯勞工將不得不為了生計，與這些毫無意義的機器人搏鬥。」

《金融時報》觀察，由於沒有人正式僱用零工工作者，所以也沒有人會「解僱」他們。於是，AI衝擊將在檯面下悄悄發生——工作量愈來愈少、收入愈來愈低，形成一種難以被經濟學家追蹤的「安靜失業」。

AI演算法成隱形主管

即使尚未被自動化實體取代，對於全球數千萬的零工工作者而言，AI早已成為他們無處不在的「老闆」。

「多數關於AI與工作的討論都聚焦在未來：哪些工作會消失？但在線上平台工作的數百萬零工眼中，這個未來早就來了，」人權觀察組織（Human Rights Watch）在六月的一份報告中指出，演算法決定了外送員與司機的薪酬、分配他們的任務、監控他們的表現，甚至決定他們是否還能繼續工作。

報告寫道，這些平台公司利用軟體進行嚴密的管理，卻利用「承攬合約」來規避雇主應盡的責任，將風險全數轉嫁給勞工。

AI將讓所有工作「零工化」？

更令人擔憂的是，AI不僅在侵蝕現有的藍領零工經濟，它還可能將白領階級推入這個深淵，讓更多職業「零工化」。

北卡羅來納大學教堂山分校社會學家拉維內爾（Alexandrea Ravenelle）指出，「工作正在從『職涯』（career）變成『職位』（job），再變成『零工』（gig），而AI讓這一切變得更加容易。」

微軟研究院資深首席研究員格雷（Mary Gray）也警告，「一旦公司發現可以瓦解全職僱傭關係，他們就會這麼做，我們將在每一個行業看到這種情況。」

為了展現導入AI後，效率有所提升，許多企業開始裁減全職白領員工。例如瑞典支付公司Klarna先前宣布以AI聊天機器人取代數百名客服，而當客戶抱怨服務品質下降時，Klarna並沒有聘回全職員工，而是轉向類似Uber的外包零工模式來處理進階客服。

此外，護理師等專業人員，也開始面臨「護理界Uber」等媒合平台的剝削，除了時薪降低，還得自行準備醫療器材，且缺乏全職員工的保障。

當被問到為何要接下訓練AI系統的零工工作——很可能最終會取代自己現有的工作——一名參與研究的創意產業人員無奈告訴《衛報》，「這是目前對我來說最好的機會，」「如果你能想到更好的，請告訴我。」

另一名演員也形容自己就像是「正在為毒氣室砌磚的建築工人」。

人權觀察組織的經濟顧問西梅特（Lena Simet）呼籲，各國政府必須在一切為時已晚之前，制定更全面的政策來保護勞工權益，也應推動全球性的條約來規範平台企業，「如果這個商業模式只能靠剝削勞工來維持，那它也許根本就不該存在。」

（資料來源：FT, Guardian, Human Right Watch, BBC）

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