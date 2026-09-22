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長輩沉迷AI短影音怎麼辦？專家警告：恐引發「決策遲緩」

聯合新聞網／ 天下雜誌
圖片來源：Shutterstock
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編譯 田孟心

退休老爸老媽手機整天播放「惡人有惡報」、「65歲絕不吃這個」的AI短影音？過往研究多半擔憂AI短片內容對兒童的危害，但老年人是新的高風險族。成日看短影音，可能變得更衝動、資訊處理速度下降、被假訊息矇騙等危機。該怎麼協助長者脫離AI成癮？

皮尤研究中心早在2019年的研究就指出，60歲以上的長者每天花在螢幕前的休閒時間長達4小時又16分鐘，超過他們每日休閒時間的一半；中國在2023年的一份研究也表明，老年人更容易對智慧型手機成癮。

短影音如何改變大腦？

整天刷短影音，不只是浪費時間，它也正在實質改變大腦的運作方式。根據《NeuroImage》期刊的一項研究，過度觀看短影音會對大腦造成兩大負面影響。

第一是降低對損失的敏感度。人類在做決定時，通常會有一種「損失規避」的心理——失去某樣東西的痛苦，往往大於獲得同等價值的快樂，這是一種保護機制。

但研究發現，重度沉迷短影音的人，大腦中負責反思與評估結果的「楔前葉」（precuneus）活躍度較低。這會使他們對潛在風險變得遲鈍，更容易做出衝動、追求短期獎勵的決定。

第二是資訊處理速度變慢。你是否覺得自己愈來愈容易感到腦霧、難以集中注意力？這可能是大腦正在適應短影音的節奏。

同一份《NeuroImage》的研究指出，短影音成癮者，大腦蒐集與處理資訊的速度會顯著下降，導致做決定時變得更慢、更沒效率，甚至連做些小決定都會感到吃力。

除了對認知功能的影響，長輩沉迷AI短影音最大的隱憂，是他們極易成為虛假資訊與詐騙的受害者。

另一種陪伴？

然而，並非所有長輩都被蒙在鼓裡。《Rest of World》的科技記者發現，有些老年人其實清楚知道自己看的是AI，也清楚虛假消息的可能性，但仍然選擇投入時間觀賞。

對於許多退休後擁有大量空白時間、面臨社交孤立的長輩來說，AI內容填補了他們情感上的空缺。

在中國的短影音平台上，許多AI生成的胖寶寶或帥氣兒子會向觀眾噓寒問暖、送上虛擬玫瑰。新加坡國立大學的研究顯示，這些AI角色提供了真實家人難以給予的陪伴——它們會直接表達愛意，並談及長輩熟悉的老歌與歷史。

採訪了16位老人的新加坡研究團隊表示，他們知道那是AI，「但它帶來的快樂和陪伴是真實的。」

解方：與其碎念，不如建立連結

面對長輩沈迷AI短影音，子女的指責或強行沒收設備往往會引發反彈。真正的解決之道，在於填補他們現實生活中的空虛感。專家建議，與其一直提醒長輩「不要看手機」，不如請他們「多多注意自己」。

「成年子女可以這樣說：『我們已經很久沒見面了，你手機裡有什麼比我更重要的東西嗎？』」除此之外，陪伴長輩散步、喝茶聊天，或是鼓勵他們參與社區活動，都是有效的戒斷方案。

（資料來源：Atlantic, NYT, Vice, Forbes）

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※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載

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