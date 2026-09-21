Threads上人均百萬 真相是半數青年不到39K！心理師教3招停止內耗

【文／簡嘉佑；圖片／王建棟攝】

身為最年長的Z世代，阿奇即將踏入30歲，一早穿上制服，騎著摩托車，到超商迎接熙攘人群，盛裝一杯杯冰美式，下班會找朋友到餐廳閒聊，假日出門小酌，跟其他行業的生活別無二致。

真正的落差在發薪日，不到4萬的薪資，完全不比科技業、金融業的同儕。阿奇感嘆，就算大家沒有明講，心裡也明白自己與朋友的經濟狀況不同，「尤其看到朋友出國旅遊的動態，失落感最明顯，覺得他們比較有餘裕。」

跟阿奇一樣的青年，不在少數。從行政院主計總處薪情平台的數據來看，2024年未滿30歲員工的總薪資中位數是46.8萬元，以12個月計，意味著半數青年，月所得不到39K。

近幾年，台灣經濟成長率屢創新高，但這群Z世代青年卻絲毫無感，相對剝奪感也成為課題，他們究竟該如何自處，找到身心安頓的方式？

「人生來自然就會去比較，不可能沒有相對剝奪感，」哇賽心理學執行長、臨床心理師蔡佳璇指出，加上現代網路社群與媒體的渲染，社會對高社經地位的想像相對單一，所以這些青年不斷看到特定的成功群體，失落感更加真實。

只要比較就容易焦慮，如何重新拿回人生的方向盤？心理師建議青年三步找回身心安頓。

第一步：踏上必敗的探索之路

哇賽心理學創辦人蔡宇哲指出，因為金錢而產生相對剝奪感，意味著青年可能將財富視為自我價值的展現。但究其根本，財富的目標是換取理想生活，所以更重要的是「我必須先知道我想要什麼」。

理解自我需求的不二法門就是大膽探索，跳出同溫層。

蔡佳璇建議，這種探索不能侷限於線上課程，最好要花上一段時間，像是去參加線下活動、與不同產業的人聊聊，甚至參與非營利組織的工作，如此才可以看到他們的生存型態，價值觀也不會被單一行業綁架。

曾在高醫大有穩定教職的蔡宇哲就是真人證言，6年前義無反顧跨入Podcast界，全職做科普，他也曾擔憂過失敗。但蔡宇哲強調，當我們探索自己想要的事物時，最重要的思維就是將失敗視作為必然，願意不斷嘗試。

第二步：給自己30分鐘停下來

敢衝敢失敗還不夠，每次碰撞還要留給自己一段時間。

蔡宇哲轉戰Podcast的起源是，他太喜歡分享心理學，當大學教授還不夠，想擴及更多聽眾。經營6年以來，聽眾確實不斷增加，但真正讓他感受到意義的並非數字，而是停下來審視觀眾留言的時刻。

「像是有留言分享，他曾經在谷底的時候，聽到某一集，因為理解了某個觀念而好轉，那對我是很深刻、很特別的一種連結，」他強調。

但要知道這件事，前提就是你得停下來省思，如果生活只是一個任務接著下一個任務，就不會知道當下的經歷有什麼意義。

我們可以在每個重要事件過後，都留給自己30分鐘的時間，自問「在這段時間學到了什麼」，就算只是單純把事件記錄下來，回過頭也會發現自己產生的變化，並對生活產生新的詮釋。

然而，重新整理生活的過程並非一蹴可幾，旁人閒言雜語、同儕的旅遊動態，都不免讓人陷入內耗。

第三步：內耗時，動起來

「凡事一定都是行動跟累積的結果。當你覺得自己很焦慮，或者看到別人怎麼那麼好的時候，別忘記去行動，」蔡佳璇提醒，當看到別人光鮮亮麗的生活，應該要問自己羨慕的是什麼，並開始行動起來，從最小的事情開始一件件做起，趨近自己期待的模樣。

舉例來說，因為薪資出現相對剝奪感，能開始做的第一件事就是財務規劃。

蔡宇哲也強調一個觀念，「財富的焦慮，來自於你對金錢沒有合適的規劃，」一旦有了理財規劃，會更明確知道自己的錢要達成什麼目標，更不會因為財富落差感到焦慮。

財務思維改造所創辦人蕾咪也認同，更逐步解析39K的理財指南，首個建議就是要存下6個月的緊急預備金。

她看過不少沒儲蓄光投資的青年，在面臨突發意外時，不得不在低點出售股票，「沒有緊急預備金的投資，其實就是賭博。」

過去理財一直很佛系的阿奇，甚至數度淪落為月光族，至今也還沒存下緊急預備金，但而立之年，他已開始學習理財，試著開源節流，省下更多錢，「我想要買更好的車，想要騎去更遠的地方，看更多世界。」

（雜誌原標題：39K才是日常，三步驟安頓身心／責任編輯：曹凱婷）

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