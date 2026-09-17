狂運動肚子還是瘦不了？營養師：1個可能幫你減掉內臟脂肪的「壞習慣」

【編譯 樂羽嘉】

如果你為了減掉內臟脂肪努力運動但成效不彰，不妨提高你的休息品質。這聽起來可能很反直覺，休息為什麼能幫你減少內臟脂肪？

內臟脂肪這種位於腹腔深處的脂肪會包覆肝臟、胃和腸道等內臟器官。不同於位在皮膚正下方的皮下脂肪，內臟脂肪可能增加嚴重健康問題的風險。營養師卡茲（Johannah Katz）表示，「過多的內臟脂肪與代謝症候群、第2型糖尿病、心血管疾病及某些癌症風險升高有高度相關。」

「從作用機制來看，它會促進慢性低度發炎、提高血液循環中的游離脂肪酸，並導致器官功能異常。」

此外，研究也發現內臟脂肪與失智症風險升高有關。

休息有助於控制飢餓荷爾蒙

只要一晚沒睡好，隔天就很想瘋狂找零食吃？如果你會這樣，原因出在荷爾蒙。

營養師戴維斯（Mascha Davis）表示，「睡眠有助於平衡瘦體素和飢餓素等調節食慾的荷爾蒙，避免吃太多。」

當你睡眠不足時，被稱為「飢餓荷爾蒙」的飢餓素會增加，讓你比平常更容易飢餓。與此同時，負責向大腦傳達「已經吃飽」訊號的瘦體素則會下降。結果是，你最後可能攝取更多額外熱量，而這些熱量可能堆積成內臟脂肪。

很多肥胖者經常每晚睡眠不到7小時，也可能跟這有關。 每個人需要的理想睡眠時數不同，但每晚睡7至9小時是不錯的目標。

佛蒙特大學醫學中心心臟科醫師克達加（Sherrie Khadanga）表示，「沒有獲得適量睡眠，也就是每晚7至8小時，與較多的內臟脂肪有關。和睡眠型態正常的人相比，如果睡眠不足，擁有內臟型腹部脂肪的風險會高很多。」

一項針對5151名18至59歲男性與女性的研究發現，每晚睡眠時間增加到8小時為止，睡得愈多的人內臟脂肪愈少。但睡超過8小時沒有額外好處。

休息有助於調節壓力荷爾蒙

偶爾有壓力不是什麼大問題。但當壓力持續存在，它對身體造成的影響也會跟著持續。這可能導致壓力荷爾蒙「皮質醇」升高。研究還發現，皮質醇濃度升高也可能引發壓力性進食。如此一來，又可能進一步加劇體重增加，導致內臟脂肪堆積。

克達加表示，「皮質醇本身就會促進體重增加。」它可能刺激食慾，讓你特別渴望甜食、高脂肪及高鹽食物。這或許可以解釋，為什麼很多人在有壓力時會選擇療癒的垃圾食物而不是比較健康的食物。

好消息是，休息可能有助於降低皮質醇。睡眠不足會提高皮質醇濃度，而這又可能使血糖升高並誘發胰島素阻抗。 因此，把紓解壓力與獲得身體所需的充分休息列為優先事項，有助於控制幾種重要的荷爾蒙。

休息還能提升運動表現

如果你想在健身房好好練一場，偶爾反而可能需要放輕鬆一點。為什麼？雖然運動是燃燒內臟脂肪的絕佳方法，但運動過度可能讓你疲憊不堪、失去動力，難以持續原本的運動習慣。換句話說，如果把自己逼得太緊，你最後躺在沙發上的時間，可能反而比適度運動或偶爾休息一天還要更多。

事實上，休息日或低強度的恢復日對維持身體平衡相當重要。當肌肉獲得充分時間恢復與修復後，你會更有力氣、更有精神，也能在下一次運動時有更好的表現。

而且，休息不代表你一定得整天躺在床上。散步、伸展或瑜伽等輕度活動，都屬於「主動式休息」，同樣能為整體健身目標帶來幫助。這些溫和的活動可以讓身體持續活動、促進肌肉血液循環，同時又不會承受高強度運動帶來的負擔。主動式休息日也能讓你在避免身心耗竭的同時繼續保持活動，有助於維持運動動力。

維持健康的新陳代謝

你知道嗎？即使睡著了，身體還是在燃燒熱量。睡眠期間，身體會進行重要的修復與再生工作。同時，身體也會在這段時間分泌生長激素，幫助分解脂肪、化為能量。

事實上，研究發現，睡眠週期失調的人，每天消耗的熱量比睡眠規律的人少大約55大卡。乍看之下似乎不算多，但經過幾個月甚至幾年累積下來，差距就可能相當可觀。因此，重點不只是「睡得夠不夠」，還包括是否能維持規律而且高品質的睡眠。

（資料來源：EatingWell、WebMD）

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