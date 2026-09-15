PISA高分背後另一面：台灣學生很會考 卻不太相信自己會進步

編譯 張詠晴 圖片來源：Shutterstock

PISA 2025顯示，台灣學生數理、閱讀仍居世界前段班，卻只有46%具成長型思維。高分之外，更值得追問的是：台灣孩子面對挫折時，是否仍相信自己可以改變？

在OECD國家15歲學生當中，每5人就有1人在科學、數學與閱讀方面屬於低成就學生。全球學生正在變得愈來愈不會考試，但台灣是例外。

台灣學生依然穩居世界前段班。科學素養平均540分、全球排名第4；閱讀素養平均508分、排名第3；數學素養平均546分、排名第4，三項成績都明顯高於OECD平均。

然而，把平均分數拆開來看，另一個台灣教育熟悉的矛盾也浮現了。台灣擁有大量頂尖學生，數學高成就學生比例是OECD平均的近四倍，但另一方面，數學成績最高的10%與最低的10%學生，差了295分，是89個可比較教育體系中差距最大的。

因此值得追問的是，台灣很擅長把一批孩子推到世界頂尖，但有沒有同樣能力，讓後段班孩子追上來？

成長型思維，決定孩子怎麼面對失敗

有個數字引人好奇。台灣一半以上學生對PISA問的「你的智力是一項你無法做太多改變的特質。」（You have a certain amount of intelligence, and you really can’t do much to change it.）表示認同，僅有46%學生表示不贊同。

換句話說，台灣的孩子很會考試，但有一半以上的人認為，聰明才智是生下來就註定的，不太可能能夠透過努力與學習變得更好。

PISA將不贊同這類陳述的受試者，定義為具備「成長型思維」（growth mindset）。OECD 國家平均有 69%的學生具有成長型思維。台灣只有46%。

不過，成長型思維之所以重要，可能本來就不只在於能不能多考幾分。它真正影響的，是孩子如何理解自己的失敗。

成長型思維真正值得培養的地方，不是要孩子盲目相信只要努力就一定會成功，而是讓他知道：能力不是一張一次定生死的成績單，遇到困難時，可以換方法、找資源、向別人求助，也可以透過練習逐漸變得更好。

成長型思維可以教嗎？

真正有用的不是對考差的孩子說：「你再努力一點。」而是告訴他：「這個方法好像不太行，我們換一個試試看」、「你卡在這一步，下一次可以從這裡改」、「你現在還不會，不代表你永遠不會。」

PISA 2025台灣成績單說的還是一樣的事：台灣有一群很會考試、很能拿高分的孩子。但教育真正更難的題目，或許從來不只是在考卷上再多拿幾分。

因為離開教室之後，人生不會永遠有標準答案，也不會每一次努力都立刻得到回報。人總會遇到考差、落選、做錯決定，甚至拼盡全力仍然失敗。到了那一刻，真正決定一個人能不能繼續往前的，往往不是他曾經考過多少分，而是他如何理解眼前這次挫敗。

他會不會因為一次失敗，就認定「我就是不行」；還是仍然相信，自己可以找出哪裡出了問題、換一種方法、向別人求助，再試一次。（資料來源：OECD, CNBC, FT）

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