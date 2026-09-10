FB、IG將強制深夜登出、隱藏按讚數：Meta 170億美元歷史性和解案 如何改變平台？

編譯 田孟心

面對排山倒海的訴訟壓力，Meta最終選擇交錢妥協。此案是科技業在兒童安全爭議中少見的大幅退讓，也為停滯已久的社群監管跨出關鍵一步。未來，FB、IG青少年用戶將面臨什麼樣的日常？

Meta與全美數十個州達成歷史性和解，同意支付高達171億美元（約新台幣5,500億元）並全面修改Facebook與Instagram的安全機制。

從個人控訴到全美大戰

這波針對社群媒體的訴訟浪潮始於2022年。核心指控皆為「社群平台刻意將產品設計成具有強烈成癮性。」

首位具代表性的原告是加州20歲女性「K.G.M.」。她在8歲與9歲時，分別開始使用YouTube與Instagram，指控無止盡的演算法推薦讓她自童年起便嚴重成癮，進而導致焦慮與憂鬱。

今年三月，洛杉磯法院陪審團裁定Meta與YouTube敗訴，需賠償K.G.M.共600萬美元。

這場勝訴打破了科技業長期依賴的《通訊規範法》第230條（免除平台對用戶內容的責任），法官認定本案核心是「產品設計瑕疵」，而非言論自由。

隨後，全美47個州檢察長聯手發起大規模訴訟，指控Meta違反消費者保護法。

最終，在聯邦審判進行中、Meta執行長祖克柏即將出庭作證的壓力下，Meta法務長出面談妥了這份「十年支付的171億美元」巨額和解。

以後FB和IG會怎樣？

為了達成和解，Meta承諾在未來六個月至一年內，針對未成年（18歲以下）用戶實施一系列強制性的新防護機制。

雖然此和解案的法律約束範圍目前僅限美國，但基於大型跨國科技公司通常會統一全球平台的底層架構，台灣用戶未來極有可能同步迎來這些改變：

●每日時間限制： FB與IG合計每日最多使用2小時（不含訊息功能），須由家長手動解除限制 ●「夜間模式」強制登出： 午夜12點至清晨6點間，全面封鎖動態牆與短影音（僅保留訊息功能） ●推播通知靜音： 每晚10點至隔日上午7點，以及學期間（八月中至隔年六月中）的上課時段（上午8點至下午3點），全面暫停推播通知 ●削弱成癮設計： 用戶與家長可手動關閉「自動播放」功能，並可選擇完全不受演算法控制的「非個人化動態牆」 ●降低同儕壓力： 隱藏貼文的「按讚數」與各類反應統計，並全面禁用「美顏濾鏡」 ●嚴格年齡驗證： 導入更強化的年齡驗證技術，排除13歲以下用戶

社群媒體的「菸草時刻」？

這場和解被廣泛比喻為社群媒體的「菸草時刻」（Big Tobacco Moment）。1998年，美國菸草巨頭遭各州聯合控告隱瞞健康危害，最終達成逾2,000億美元的歷史性和解金額。

如今，Meta面臨完全相同的指控：刻意讓產品像香菸一樣令人上癮。

在法庭披露的內部文件中，一名Meta員工甚至直言：「我們現在要把目標對準11歲的小孩？感覺就像幾十年前的菸草公司一樣⋯⋯」「我們必須趁他們小時候就把他們套牢。」

然而，171億美元的代價是否真能讓巨頭低頭？

事實上。對市值高達1.47兆美元、去年淨利達600億美元的Meta而言，這筆分十年支付的罰金並未傷及筋骨。和解消息公布後，Meta股價甚至微幅上漲。

史丹佛大學教授、菸草歷史專家普拉克特（Robert Proctor）表示，「今天絕不是社群媒體末日的開端，就像1998年也不是菸草巨頭的末日一樣，美國人現在每年照樣抽掉1,700億支香菸。」

科技評論家也分析，為避免在法庭上被徹底顛覆其「注意力經濟」核心業務，Meta寧可花錢和解。

因為若在法庭上敗訴，法院極可能強制平台全面移除演算法推薦等成癮機制，這將直接摧毀其商業模式；透過庭外和解，Meta也成功將產品修改的範圍限縮於未成年用戶。

社群之後，還有下一個戰場

與此同時，這場監管風暴正席捲整個科技圈。TikTok本月甫因違反兒童線上隱私法與美國司法部達成4億美元和解；Snapchat與YouTube也面臨數千起類似的成癮訴訟。

Meta在和解後立刻發出聲明，呼籲TikTok與YouTube跟進相同的安全標準，強調「只有當所有平台都實施限制，青少年才不會單純從一個App跳到另一個App」。

針對這波改革，美國東北大學專研社群安全的學者伊戴森（Laura Edelson）表示，關閉自動播放與限制時間是正確的方向，但平台並未完全放棄「無限捲動」等核心成癮機制，且許多設定仍需家長手動介入，執行效果仍有待觀察。

專案管理專家奈特羅德里古茲（Antonio Nieto-Rodriguez）則警告，社群媒體公司從這場訴訟中學到的真正教訓，是他們「設計讓人強迫性使用的產品」完全達到了預期效果。而如今，同樣的劇本正發生在發展更迅速的AI領域上。

「AI正以人類歷史上最快的速度滲透進產品與生活中。我們使用完全相同的劇本：追求速度、先發布再說、以後再監管，」奈特羅德里古茲警告，「社群媒體剛剛經歷了它的菸草時刻，但AI的擴張速度，將不會再給我們15年的時間來等待監管。」

（資料來源：NYT, Politico, CNBC）

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