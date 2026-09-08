歐盟關稅35%擋不住！中國車為何依然在歐洲賣爆？市占衝新高

編譯 張詠晴

歐盟祭出高達35.3%的額外關稅，試圖阻擋中國電動車的低價傾銷，但最新數據卻顯示，關稅高牆似乎沒能發揮預期效用。中國電動車在全歐洲的銷量不僅沒有煞車，反而逆勢推升至歷史新高。

西歐每七輛純電車，就有一輛來自中國

根據施密特汽車研究公司（Schmidt Automotive Research）的數據，今年前五個月，中國品牌電動車在西歐市場的市佔率攀升至14.2%，較2025年同期成長了近5個百分點。

這波買氣主要由英國與義大利帶動：

 英國拒絕跟進歐盟關稅： 英國目前是中國車在歐洲的最大市場，包辦了西歐前18大市場中高達25%的中國純電車銷量。

 中國車在義大利的補貼奇襲：義大利貢獻了20%的總銷量。施密特將此視為「短期特例」。中國零跑汽車（Leapmotor）為了搶食義大利購車補貼，大舉傾銷平價的T03電動車，售價一度下殺至 5000歐元，等於台幣17萬就買到新電動車，比所有歐洲競爭對手的促銷車款都還殺。

施密特創辦人分析，中國純電車的市佔率或許已經到頂，但不代表擴張放緩，而是中國車盯上另一戰場。比亞迪、奇瑞、上汽與小鵬等車廠，正將重心押注在插電式油電混合車（PHEV）上。

這類保留排碳引擎的車款，目前尚未被歐盟課徵懲罰性關稅，僅需繳納10%的標準進口稅。德國汽車研究中心主任凱姆（Beatrix Keim）直言，「這是歐盟當初制定法規時，不幸留下的漏洞。」

Dataforce數據顯示，今年前五個月，中國插電混動車款在歐洲註冊量激增約270%。Dataforce分析師指出，中國品牌預期未來關稅可能調高，正透過極具吸引力的價格「加速向市場鋪貨」插電混動車。

在歐洲家庭財務吃緊、且充電設施分佈不均的情況下，主打平價的中國插電混動完美切中需求。彭博資訊分析師指出，高達38%的歐洲受訪者完全不介意購買中國品牌。

德國態度轉變，恐重塑歐盟對中貿易

腹背受敵的急迫感終於撼動了歐洲核心大國的態度。長期以來深怕惹怒北京、總在歐盟對中強硬政策上迴避的德國，如今態度出現關鍵轉向，開始表態支持擴大使用貿易防禦工具。

分析師認為，作為歐洲汽車工業心臟的德國一旦鬆口轉向，很可能將從根本上重塑歐盟對中國的整體貿易戰略。德國財政部長克林拜爾（Lars Klingbeil）公開強調，必須保護德國汽車等支柱產業免受「不公平競爭」衝擊。

種種跡象顯示，歐洲已展現意願，更強硬對抗中國。布魯塞爾當局不僅在7月正式對中國製小客車與輕型卡車輪胎課徵最終反傾銷稅，更著手研擬對插電混動車款加徵反補貼稅。

當歐盟政策逐步收緊，中國車的猛烈成長可能即將迎來關鍵轉折。

（資料來源：The Guardian ,South China Morning Post, Bloomberg）

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