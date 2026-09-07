護國神山還需要「錦上添花」嗎？台版晶片法減稅紅利 夠北市學生吃15年營養午餐

【文／盧沛樺；圖片／莊凱程攝】

台灣史上數一數二的租稅抵減方案「台版晶片法案」，到底給出多少租稅優惠？

今年財政部首度揭曉，答案是一年530億，可以給台北市學生吃15年的營養午餐。

2023年，台灣為了跟上美歐日的潮流，新增「產業創新條例」第10條之2，研發夠前瞻、投資設備百億以上的國際供應鏈關鍵企業，其研發與設備都可高額抵減。

但符合資格的企業少，財政部證實，僅4家公司分這筆錢，但不公布廠商名字。

大家普遍認為，身為全球半導體龍頭的台積電，一定是受惠者。台積電也證實，財報已認列該筆所得稅抵減，但未透露具體金額。

530億幾乎是3年多前，經濟部預估的近2倍。

僅少數企業分到租稅大紅包

持平而言，稅損會多一倍，反映近5年AI浪潮下，台灣科技產業正經歷史無前例的大投資潮，台積電全台有13個廠在蓋。

台積電雖然享受巨額的租稅優惠，但每年繳納的稅金，已超過台灣營所稅四分之一，這幾年有效稅率顯著提升，不過仍低於全體產業平均。

台版晶片法案的租稅優惠集中度，史上少見。

事實上，從「獎勵投資條例」、「促進產業升級條例」到「產業創新條例」，政府是一步步收回優惠的力道。台版晶片法案雖設下嚴格的補助門檻，但拿掉了過往的抵減上限，等於走了回頭路。其結果，就是補助優惠集中在少數且頂尖的龍頭企業身上。

租稅的主要目的是徵集公共建設、服務所需的財源，其次就是濟弱扶傾，財富重分配。但台版晶片法在K型經濟愈來愈嚴重的現在，卻與目標愈來愈遠。

明年即將到期的台版晶片法案，是全球半導體競爭的結果。隨著歐美政策方向改變，也到了通盤檢討的時刻。

歐美晶片法案已落日和轉型

美國前總統拜登時代給的晶片補貼早已被英特爾、台積電等巨頭分配完畢。川普上台，遊戲規則從胡蘿蔔變成關稅棒子，台積電、三星、海力士等大廠已宣布擴大在美投資。

而大西洋另一端的歐盟，資誠全球稅務及移轉訂價服務主持會計師曾博昇解釋，當年，歐盟晶片法案放寬國家補助企業的限制，讓會員國能彈性爭取半導體投資。但實施數年後，歐盟發現此舉導致只有口袋夠深的國家才補貼得起，如德國，反而造成歐洲內部發展不均。

另外，現在歐盟也逐漸意識到，單純掏錢補貼單一巨頭，養不出健康的產業聚落。

「美、歐沒有完整供應鏈，才需要給錢吸引外商，」一名協助多家台商赴美投資的稅務專家直言，半導體供應鏈都在台灣，補貼並沒有意義。

反倒，「政府真正該幫的，是沒能力出海的中小型廠商。他們拿不到美國的補貼，但不跟著客戶出海，就會面臨掉單危機。」

中研院院士王平也直言，美國雖給予高額補貼，但高昂的建廠與營運成本，讓台積電赴美投資未必划算；相反地，台灣除了減稅，還提供便宜的電力、水資源與高品質勞動力，其實早等於用全社會的公共資源在為企業營運買單。

事實上，不僅檢討晶片法案，面對AI衝擊，各國都在重新檢討稅制，尤其是設備投資抵減。

7月中，由16位諾貝爾獎得主、OpenAI與Anthropic的首席經濟學家、Anthropic共同創辦人克拉克、Google前執行長施密特等人連署聲明，警告AI在未來10年內可能變得極為強大，將快速接管大部份人類的工作，導致廣泛失業。

OpenAI的政策白皮書中明確指出，當AI大規模替代人力，傳統以個人所得稅為基礎的財政制度將面臨瓦解，政府必須轉由向資本課稅，並重新設計投資抵減制度，不是去鼓勵企業買自動化設備，而是鼓勵企業留用員工。

政策分配失衡，該繼續「讓利」半導體嗎？

早在2018年，韓國就因擔心自動化搶走年輕人飯碗，將設備投資優惠砍半。今年7月，韓國更宣布要設立「未來應對基金」，拿半導體景氣帶來的額外稅收，因應長期戰略投資。

不只韓國，前美國總統候選人、參議員桑德斯也主張，向大型AI企業徵收一次性50%的股權或稅收，放進聯邦主權基金。這樣老百姓不只能分到紅利，政府還能進入董事會監督AI發展。

「台灣現在對企業投資智慧機械、自動化設備減稅，等同課徵『負機器人稅』，」政大財政系教授陳國樑批評。

最新統計顯示，超過7成台灣勞工的月薪低於平均數，創下歷史新高。

事實上，即使是舊的美國晶片法案，對受補助企業都埋藏了伏筆。其規定，企業不能拿補貼的錢去發放股利或購買庫藏股，若有「超額利潤」，必須將部份收益繳回國庫，但台灣未對受補助企業有此要求。

「租稅優惠不該是錦上添花，」陳國樑指出，當企業已經長成世界巨人，政府繼續撒錢讓利，不僅效益遞減，更增添貧富差距擴大的社會剝奪感。

「你說沒做怕競爭力會流失，我相信台積電為了它的競爭地位，不需要這樣的誘因，」不願具名的資深產業顧問直言。

對此，台積電不願多做評論。

過去，台灣舉國為半導體發展鋪路，如今企業功成名就，在社會分配失衡的今天，適時讓租稅優惠退場，才能讓經濟成長的果實真正雨露均霑。

（雜誌原標題為：舉國「讓利」半導體 台版晶片法代價多大？／責任編輯：趙珮妤）

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