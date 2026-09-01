輝達高階主管涉案：一張報價單、六方串聯 揭開AI晶片黑市走私鏈

編譯 張詠晴

一個完全沒有足夠電力、沒有伺服器機架、甚至連網路頻寬都不足的機房，加上一張根本不是正式合約的「報價單」，竟然能通過嚴格的實地訪查，一口氣放行價值驚人的130台輝達頂級B300伺服器？

台灣檢方正式起訴輝達一名高階主管，指控他與其他7人合謀，涉嫌參與將高階AI晶片走私至中國。這是台灣首度針對AI加速器黑市交易，展開重大打擊行動。

輝達頂級晶片暗度陳倉，74台直奔中國

輝達台灣分公司資深經理張登隆被控與其他7人合謀，規避美國貿易管制禁令，將74台搭載B300晶片的伺服器透過日本與印尼轉運走私至中國。張登隆自上個月起遭羈押禁見。

起訴書指出，這些人還企圖走私另外56台伺服器，但已被台灣執法當局當場查扣。除了輝達員工外，負責製造該批硬體設備的美超微（Super Micro）兩名高階主管林長春、王祥懿也遭到起訴。

基隆地檢署的聲明中指出，該集團「上下游勾結謀取暴利，非法出口高階伺服器，不僅加重企業法規遵循成本，更嚴重損害台灣的國際形象」。

美超微表示，公司一直積極配合台灣當局進行走私調查，並在聲明中指出，「公司持續配合台灣官方調查，本身並非調查對象，也未面臨任何不法指控。」

輝達代表則未回應置評請求。

台灣這起案件的涉案規模雖不算龐大，卻很可能是首宗輝達在職人員因捲入地下晶片交易而遭司法偵辦的案例。檢方將輝達張登隆定性為全案的核心人物，依偽造文書及背信等罪嫌求處有期徒刑5年。

六方串聯的縝密騙局

知情人士進一步指出，除了輝達與美超微員工外，台灣檢方還起訴了另外4家公司的高階主管。其中包括美超微設備經銷商青雲國際、名義上出面採購涉案產品的飛虎公司，以及另外兩家協助招攬中國客戶並安排實際貨運的公司。

起訴書指出，這項計劃始於2025年2月，飛虎公司負責人與總經理在日本設立了一家公司，企圖作為走私硬體的轉運站。隨後，他們透過「不明管道」設法讓飛虎公司躋身輝達核准購買晶片的白名單之列。

這兩人隨後與美超微的一名資深業務總監、青雲國際總經理，以及資料中心營運商是方電訊的一名專案經理聯手，佯稱飛虎公司已在是方機房租用充裕空間以容納計劃採購的硬體，進而瞞天過海向輝達張登隆申請配額。

破綻百出的現場審查，拿報價單也被放行

彭博社引述《電子時報》（Digitimes）報導指出，負責將輝達晶片組裝成伺服器的美超微，原本只會將B300系統銷售給「白名單」客戶，買方必須簽署最終用戶聲明，承諾絕不轉口或轉售給中國客戶等受制裁對象。若採購數量達8台以上，還會啟動由雙方公司代表共同進行的實地訪查。

飛虎科技下單訂購130台伺服器，聲稱自己就是最終用戶且設備將安裝於向是方電訊承租機房主機託管空間，但查核時卻僅拿出一紙「報價單」充當正式租約。

報導點出，正是分布在供應鏈各關鍵點的內鬼，聯手放行讓伺服器抵達中國。

（資料來源：Bloomberg, Reuters, Digitimes, Tom's Hardware）

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