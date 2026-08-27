台灣「沒落店面救星」翻紅美國！2人就能顧全場 夾娃娃機15分鐘噴掉3000元

編譯 張詠晴

曾被台灣人視為「填補沒落店面」的夾娃娃機，如今竟強勢攻佔紐約曼哈頓、芝加哥與全美購物中心。從抓公仔、名牌包到新鮮麵包酵母，兩個人就能顧一整間店，甚至讓人在15分鐘內心甘情願花掉3000元台幣。

史蒂芬妮簡直不敢相信自己的好運，短短15分鐘，她和男友就在曼哈頓遊樂場裡的夾娃娃機抓到三隻戰利品。

當爪子再度穩穩夾起一隻紅粉相間的怪獸布偶時，她興奮得原地跳躍。

在台灣四處可見的夾娃娃機，現在紅回美國，從曼哈頓、灣區、波士頓、拉斯維加斯、休士頓、芝加哥，都找得到夾娃娃機專門店。

夾娃娃的原型概念始於美國。19世紀末，約莫第二次工業革命時期，美國接手開鑿巴拿馬運河，其中使用的大型蒸汽挖掘機讓全世界目眩神迷，後來就有發明家將類似的概念裝進木箱機台裡，讓玩家透過曲柄操作微型「挖土機」抓取糖果。

後來幾經改款，風靡全美，特別常被放在嘉年華遊樂設施或是披薩店裡。

1950年代美國立法將夾娃娃機定調為違法賭博設備並嚴加取締，夾娃娃機幾乎銷聲匿跡，只有少數隱身公路旅館或偏遠地區。直到1960至80年代，日本業者改良機台，並改以正版動漫遊戲贈品為號召，才成功讓夾娃娃機重獲新生，隨後更在台、韓、中國等地掀起專門店熱潮。

如今，承載著童年渴望的夾娃娃機在美國快速成長，而且現在不一樣了。

五光十射的機台大舉進駐全美各大城郊的街邊店與商場，陳列的不再只是粗糙的玩具，而是精緻的高檔玩偶、愛馬仕包包、高級吹風機、新鮮蔬菜，甚至是酸種麵包酵母。

然而，最關鍵的轉變在於，過去要夾到很難，現在的業者則大幅降低難度，讓玩家至少能贏個一兩次。

夢幻夾娃娃樂園（ Fantasy Claw Arcade）共同創辦人兼管理合夥人霍華（Brad Howard）說，「只有客人贏了，我們才算贏，你本來就打算花20美元買下它，我們也想以20美元賣給你，只不過我們把它包裝成了一場遊戲體驗。」

霍華估計，目前全美約有300到400家這類夾娃娃機主題店。

他所經營的夢幻夾娃娃樂園也正透過加盟模式迅速展店，預估3年內，專門店可望突破百家。

另一業者夾娃娃狂熱王國（Claw Mania Kingdom）最先將夾娃娃主題店概念引進休士頓。但發言人陳安妮（Annie Tran）如今坦承，同業競爭已白熱化，「光是這附近一兩公里內……我算一下，現在大概就開了超過15間夾娃娃機店。」

兩人顧全場：不可思議的輕零售模型

《天下雜誌》多年前分析夾娃娃機遍布全台現象指出，電商加速了實體零售業的凋零，夾娃娃機店則填補了閒置的店面。

挾著閃耀霓虹的夾娃娃專門店，確實也為美國傳統商場打了一劑強心針。

Convive餐飲觀光顧問公司創辦人霍洛維茲（Jonathan Horowitz）也觀察到夾娃娃店的擴張潮，他告訴《休士頓人雜誌》，夾娃娃主題店能夠快速複製拓點，就是因為相對精簡的商業模式。

霍洛維茲說，「對業者來說，最大的優勢在於機台不佔空間」。

他指出，這類店舖租金壓力相對較低，營運與日常開銷也不高，機台更如同餐飲設備，能以租代買，現場人力往往只需配備少數幾名巡場與收銀人員。

他說，「只要選址在人潮密集的黃金地段，獲利就可以相當可觀。」

在休士頓郊區開夾娃娃店的Jennifer Bui說，最大筆的開銷既非租金也非人事，而是裡面的獎品成本。

她的店設有61台夾娃娃機與扭蛋機，必須不斷補進新貨。為了維持獎品的新鮮感，店家還特別設置了意見箱，讓客人直接許願想要的商品。

差一點就贏了！網購買不到的臨場快感

零售專家也分析，現在，不管是語言學習或是健康管理都要遊戲化，再加上美國人對潮流公仔的收藏狂熱，夾娃娃機專門店在全美的爆紅只是遲早的事。更何況，比起動輒數百美元的演唱會或球賽門票，夾娃娃代幣的花費顯然親民得多。

全美最大的室内購物娛樂中心美國購物中心（MoA）引進了一家擁有上百台機台、並結合珍珠奶茶與韓式雪花冰的複合式遊樂場。招商經理克魯格（Alison Krueger）說，夾娃娃機裡面的「收藏品其實上網都買得到，但親手抓到的刺激感卻是買不到的，也無法複製身旁眾人屏息以待、最後為你爆出歡呼的臨場快感。」

華威大學專門研究獎勵決策的心理學教授路德維希（Elliot Ludvig）指出，夾娃娃機之所以讓人欲罷不能，很大程度是運用了與角子老虎機完全相同的心理誘因機制。

路德維希解釋，當爪子抓起玩偶卻在出貨口前幾公分的地方掉落時，大腦並不會將其判定為「失敗」，相反，這是一種「差一點就成功」的心理暗示，會讓人誤以為勝利近在咫尺，進而促使玩家掏錢再試一次。

這正是讓史蒂芬妮和男友徹底著迷的原因。他們固然喜歡那些夾到的戰利品，但更讓兩人流連忘返的，是並肩作戰時的純粹樂趣。

史蒂芬妮說，「如果我連續抓到、感覺手氣正順，我至少會砸下70美元，甚至一口氣花上100美元以上。」

（資料來源：WSJ, Houstonia Magazine, The Guardian）

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