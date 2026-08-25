還在看書的你 已成為「次文化」群體？全球迎來沒人閱讀的「後識字時代」

編譯 田孟心

哈佛生看不懂長文、一翻開書就沒耐心⋯⋯，歡迎來到人類的「後識字時代」。如今，為什麼「閱讀」甚至是比擬集郵和種蘭花的小眾興趣？一個沒有人願意再靜下心來讀長篇文字的社會，如何摧毀我們的深度思考與理性？

從「識字」到「後識字」

在美國進行的一項大規模調查中，2022年有超過一半的成年人表示自己「一整年都沒有讀過任何一本書」。將閱讀視為日常休閒活動的比例，從2004年的28%驟降至2023年的16%。（在台灣，根據文化部2023年的一份報告，約三成民眾一年讀1–5本書。）

現在，會去下注賭博的人，甚至比看書的人還要多。事實上，人們還是有在「看字」，每天接收的文字量（如FB短文、IG圖說）甚至比以往更多。然而，認知神經科學家沃爾夫（Maryanne Wolf）指出，這種碎片化接收文字的模式，會讓人喪失高階的理解力與綜合分析能力。換言之，現代社會已經進入了缺乏深度的「後識字」（postliterate）時代。

短影音正在改變大腦

2004年，人們在螢幕上的平均注意力長度還有兩分半鐘；到了近期，這個數字已經下降到大約47秒。德州大學西南醫學中心的兒科教授赫頓（John Hutton）將滑短影音比喻為實驗室老鼠按按鈕獲取古柯鹼，「最後，你滿腦子只想著按那個按鈕。」

赫頓的團隊進行的腦部掃描則顯示，當兒童觀看動畫影片時，大腦中與「想像力」和「學習」相關的區域活躍度，只有看靜態圖文故事時的一半。

頂尖大學生看不懂長文

認知能力衰退的問題，已在校園現場浮現。哈佛大學的教職員驚訝地發現，他們竟然必須向全美最頂尖的大學生解釋：為何「ChatGPT摘要」無法取代閱讀完整一手文獻。

在一項針對大學英語系學生的測試中，學生被要求閱讀狄更斯名著《荒涼山莊》的開頭。由於他們看不懂19世紀文學中運用的大量比喻，高達四分之一的學生以為當時的倫敦街頭「真的存在散步的恐龍」；在允許上網查詢的情況下，還是只有5%的學生能準確理解這段文字的意涵。

哈佛大學人文與社會科學支援副主任雷尼克斯（Margaret Rennix）無奈分享道，「對一些學生來說，要求他們閱讀，就像是教授在故意刁難，強迫他們透過一種『不必要的困難媒介』來獲取資訊。」

閱讀，正在成為小眾興趣

雖然書店仍然在營業，但數據顯示：去年有超過80%的書籍，是由僅僅20%的成年人所閱讀。

「閱讀正在變成一種小眾愛好，就像集郵或種蘭花一樣，」羅格斯大學的閱讀歷史學家普萊斯（Leah Price）感嘆，這群熱愛閱讀、從文字中汲取文化與知識的人，如今已成為一種「次文化」群體。

霍洛維奇在專題報導中寫道，正在閱讀這篇文字的你，很可能也是這個次文化的一員。（資料來源：Atlantic, WP, NYT）

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