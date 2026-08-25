「IC設計像拍電影」　信驊晶片搶全球8成市佔！林鴻明為何等AI來了才聘新人？

【整理／天下編輯部；圖片／莊凱程攝】

信驊董事長林鴻明是在中年受挫時創立公司。他笑著說，有今天的成果完全出乎意料之外。

如今，信驊在伺服器遠端管理晶片（BMC）市佔率近8成，「很少有半導體公司有這麼高市佔率。」他認為，關鍵點是信驊整整20年很專精在這項產品，現在已經到第八代、客戶群很廣，可以充分掌握客戶需求。也因為產品進步很快，後進者很難跟上。

信驊目前據點在新竹、台北和美國，去年底也成立高雄研發團隊。

信驊另一個特點是組織精簡、有效率，員工僅140人，只做IC設計和行銷。由台積電、日月光等伙伴幫忙製造服務。林鴻明強調，IC設計有七成模組也是來自IP供應商授權，只要在剩下的3成做出差異化就能成功，是很好的創業題材。

「IC設計就像拍電影，只要拍出很賣座的第一集，就會獲得很大的受眾，我們現在已經拍到第八集，」他比喻。

選對戰場，相信雲端可以發展百年

林鴻明回憶，創業之初，和麻省理工學院合作多年的廣達，堅信雲端未來一定會高速發展，便向國內IC設計公司推廣BMC，「結果大家不買單，但對小公司就是很重要的機會。我們創業初期沒有資源，BMC是聰明選擇，相對單純而且是既有市場。」

在創業的第八季，信驊就賺錢，而且只募了3600萬。由於股本很小，股價才會這麼高。

深耕20幾年後，信驊已成為BMC標準制定者。唯一一次營收、獲利大衰退是在2023年，就是ChatGPT問世的隔一年。原來，當時所有客戶都認為，未來只要用GPU就好，不需要一般伺服器，把預算挪去買輝達的GPU，因此減少採購和CPU高度綁定的BMC。

結果事實證明，GPU、CPU是專業分工，前處理、後處理還是需要一般伺服器。「現在信驊高度成長，預期明年也是如此，已經能清楚看到訂單，」林鴻明很有信心。

他更把雲端發展比喻成電廠。150年前電廠只有一個應用，是照明，但如今電的應用已經數不清。雲端到現在才出現20幾年，未來還有100多年的時間，可以發展更多的應用。

AI出現，開始找新人

林鴻明創業前的兩、三年，信驊只有8人，甚至到IPO時僅有33人。公司規模小，過去都不找新人，而是鎖定有7、8年資歷與專業能力的人才。他解釋不找新人是因為公司小，要發展、培養出新能力，比較困難。

但公司小的好處，是可以進行有效率的溝通。林鴻明說，新人報到的第一天，他都會撥半小時到一小時，做個別談話，也當作學習和吸取新人在前公司的經驗。

「在信驊，跟董事長談話很平常，也是我喜歡的氣氛，」林鴻明會告訴員工，我們都是公司一份子，只是扮演角色不一樣。

到了AI時代，信驊找人策略也開始改變，開始招募新人。林鴻明發現，AI可以幫助專業知識快速成長，不需要再花很多時間歷練。此時，新人反而具有靈活、彈性的優點。

他笑說，信驊平均年齡40~41歲、他下個月就要拿老人卡，「企業還是要有社會責任，要提供年輕人發展空間。」

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