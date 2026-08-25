AI逼工程師重新學「光」！「晶片醫生」宜特為何成矽光子量產關鍵一關？

【文／康瓊之；圖片／謝寬攝】

半導體界有一群默默運作的「晶片醫生」，從最前端的晶圓出爐、切割封裝，到最後組裝上伺服器的主機板，每個環節都有他們把關。

他們的專業是檢測，當矽光子技術切斷過去30年累積的純電驗證，這群醫生也面臨新挑戰。

今年創立32年的宜特，是台灣第一家提供半導體驗證服務的公司。2、3年前，宜特發現「光」的機會，開始佈局，去年更導入光學檢測方案，與海內外量測設備業者共同研發設備。

「以前晶片漏電，有專用檢測設備能定位出異常微觀座標，但遇到漏光，該去哪裡標示故障位置？」宜特故障分析處長沈士雄解釋，後來他與設備商利用高光譜光學成像，捕捉「光從哪裡漏出來」。

宜特科技

成立／1994年

董事長／余維斌

矽光子、CPO相關事業／2025年下半開發矽光子驗證平台

成績單／2025年營收48.4億元，獲利3.7億元

上Podcast推廣光知識

沈士雄說，現在是標準尚未成形的混亂期，他常陪著客戶摸索真實需求，過程像「陪跑」。

陪跑對宜特來說其實不陌生。只是過去純電時代，像在有標線的跑道上跟著客戶衝刺；跨入矽光子時代，這場陪跑更像在迷霧中一起找路，「在這條全新的跑道上邊走邊學，」沈士雄說。

沈士雄是宜特矽光子與CPO領域的負責主管，5年前離開台積電轉任宜特，對半導體領域駕輕就熟。但他說，最大難題是要能精準理解客戶的需求。

他不斷思考怎麼讓更多人聽懂「光」，甚至上科普型Podcast。他不諱言，許多工程師過去只熟悉電，如今被AI浪潮逼著跨入光的領域，對光學架構與元件相對陌生，常得來回多次，雙方才能接上頻道、釐清驗證需求。

30多年前，台灣半導體業剛起飛，晶片驗證技術與設備掌握在矽谷業者手中。當時在工研院擔任專案負責人的余維斌，赴美參加技術論壇後，開始思考台灣是否適合這樣的商業模式。他因此創辦宜特，透過「顯微手術」直接在晶片內進行微調與處理，協助客戶最快找出問題。如今，手術對象從電路變成了光路。

半導體巨頭天天上門求解

因為技術難度高又關鍵，半導體巨頭幾乎每天都派人到宜特洽談，或討論技術瓶頸如何突破。

觀察半導體產業超過10年的Digitimes分析師姚嘉洋指出，新技術要從「效能達成」走到「商業量產」，必須有人證明它可靠且符合規格。一旦標準確立，就會進一步形成測試規範。宜特這類實驗室，能優先取得測試規範，進行晶片、模組甚至系統層級的量測，這些流程對半導體乃至系統業者來說至關重要。

宜特營收約48億元，在台灣半導體檢測三雄位居第二。但它可測晶圓端、封裝、模組到系統端，是唯一能從生態系全景視角出發的業者。當系統廠、封測廠與晶片設計業者互相諉過，宜特第三方診斷可扮演溝通橋梁。

矽光子時代，異質材料讓要測的東西變多。5年來，宜特員工人數從800人成長到約1500人。「這只是剛開始，指標大廠開路後，各路玩家會加速卡位跟進，」沈士雄對未來充滿期待。

從電到光，宜特的角色一直是稱職的陪跑員。「無論成功與否，都是技術往前的重要一步，」沈士雄說。

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