美國年輕人瘋「極致理財」！每一塊錢都榨到最值 節儉重新變酷

【編譯 樂羽嘉】

隨著通貨膨脹近年逐步升溫，消費者也開始思考各種保護資產的方法，美國社群媒體上一股新理財趨勢愈來愈熱門，這個趨勢就是「金錢最大化」（moneymaxxing，或譯極致理財、極限理財）。

「moneymaxxing」是一種以改善財務狀況為目標的運動，方法是透過削減固定支出、兌換獎勵點數、多賺現金回饋、把多餘現金存進高利率儲蓄帳戶，盡可能把每一筆預算的效益最大化。

這也是近期爆紅的「最大化」趨勢（maxxing）之一，像是「假期最大化」（vacationmaxxing）教你怎麼最大限度利用有薪休假。「睡眠最大化」（sleepmaxxing）教你把睡眠品質最佳化，甚至還有「纖維最大化」（fibermaxxing），鼓勵你大量攝取富含膳食纖維的食物。

一群美國「非自願單身」的年輕男性之間甚至流行「顏值／外貌極大化」（looksmaxxing），鼓勵激進改造、提升外貌，包括使用類固醇、進行非必要的整形手術，來達成擁有完美身材與顏值的目標，像是敲打臉部讓下顎線更犀利。

「moneymaxxing」的主旨是透過主動、機智、有創意的方法，把手上每一分錢的價值發揮到極致，過上更富足的生活。太陽集團財富合夥公司（Sun Group Wealth Partners）創辦人兼董事總經理孫維妮（Winnie Sun，音譯）表示，這是一場「文化轉變」，重點不是要你降級消費，是要你為自己爭取更多。

「讓節儉再次變酷」

「moneymaxxing就是讓節儉重新變酷，我很喜歡，」美國理財規劃師克朗茲（Brad Klontz）說。

「這比刷爆信用卡好多了，」同時也身為心理學家的克朗茲表示。

美國人的信用卡債務一直在增加。根據TransUnion最新一份信貸產業洞察報告，信用卡餘額較去年同期增加4.4%，總額來到1.14兆美元，每位消費者的平均信用卡餘額目前為6610 美元，也較去年同期增加2.1%。

其他研究也顯示，主要受到生活成本上升影響，年輕人愈來愈難靠自己維持生活。根據Northwestern Mutual《2026 Planning and Progress》研究，超過一半的千禧世代，以及72%的Z 世代，目前還是依賴父母提供經濟支援。現在，年輕成年人平均預期要到37歲，才能真正達成經濟獨立。

Ally Bank金錢健康部門主管、行為金融專家霍華德（Jack Howard）認為，這股風潮可能不是曇花一現，「比起想要找到速效藥不斷嘗試不同的新理財潮流，moneymaxxing更注重建立日常習慣來創造長期財務成功。」

如何開始moneymaxxing

霍華德建議先明確盤點自己的現金流，包括收入與固定支出。建立基本預算的方法很多，但最有效的做法是「找出那些不再符合財務目標的消費模式」。

接著，設定具體而且能夠達成的財務優先事項。不論是減少債務，還是建立緊急預備金，只要有明確的里程碑，就更容易維持動力。

把一些重要的財務動作自動化，例如自動把錢轉進儲蓄帳戶，或自動多還一些債務，也能更簡單養成新的理財習慣，幫助你維持正向行為。

克朗茲則建議有意識地管理自己的社群媒體環境，多看看跟你有類似財務目標的人都怎麼做，不只能獲得實際可用的點子，也能督促自己努力。

（資料來源：CNBC、Parade、Binance、Yahoo Finance、NPR）

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