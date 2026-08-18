「一人公司」爆炸成長：有AI就能創業的時代 全球青年搶上車

編譯 田孟心

在美國，營收突破千萬美元的單人企業，在2023至2025年成長了近三倍；在中國，此類公司也已超過1600萬家，創辦人多為Z世代。AI如何協助這些創業者不僱用員工就打造千萬事業？低門檻創業的背後，又有哪些代價？

40歲的布羅卡（Ben Broca）去年十二月創辦了一家提供AI工具給企業家的公司。短時間內，他已經累積了1萬名付費客戶，今年營收有望突破1,000萬美元（約3億台幣）。

令人驚訝的是，這家公司除了他自己，沒有半個員工。AI工具不僅幫布羅卡回覆電子郵件、寫程式、處理客戶需求，還會自動幫新訂戶註冊或處理退款。「我認為妥協只會帶來平庸的結果，」布羅卡表示，他非常享受能在加州陽光普照的客廳裡，獨自做出所有決策的自由。

營收破億的「一人公司」正快速倍增

過去，要經營有一定規模的企業，勢必需要一個團隊，但AI正在顛覆這個假設。

支付平台Stripe的分析顯示，該平台上目前有數千家營收超過100萬美元的單人企業，這個數字在2023年至2025年間成長了一倍；而營收突破1,000萬美元大關的單人企業，在同期更是成長了近三倍。

舊金山一家專門為科技領域「單人創辦人」提供種子資金的加速器負責人韋瑟（Julian Weisser）表示，「現在創業的門檻來到了歷史新低。」該加速器在最近一期計畫中釋出10個名額，吸引了高達4,500人申請，數量是去年剛推出時的將近五倍。

挑戰：缺乏護城河

然而，這種「有AI就能創業」的模式並非毫無限制。首先是成本問題。AI工具的訂閱與使用費可能相當驚人。其次，如果運用AI創業很容易，那麼點子被抄襲，也同樣容易。

在佛羅里達州經營AI輔助應用的約翰斯頓（Troy Johnston）坦言，「現在每個人都有武器，都有能力拔出這把『石中劍』。」

此外，缺乏深厚的專業領域知識，也可能是一人公司的困境。紐約大學史登商學院教授艾格斯（J.P. Eggers）指出，AI很擅長執行單一任務，但無法取代專家在場時的判斷力，「你只能相信AI產出的東西夠好，但沒有人能在各種不同領域都具備所需的深厚、專業知識。」

最後，則是單獨創業的日常辛勞與孤獨。以8,000萬美元將自己的一人公司賣給網站建設平台Wix的什洛莫（Maor Shlomo）回憶，在公司剛起步時，為了確保伺服器沒有當機，他每兩到三個小時就要設定鬧鐘起床檢查。

中國也掀起「一人公司」熱潮

這股熱潮同樣席捲了中國。隨著生成式AI愈來愈普及，中國的「一人有限責任公司」（OPC）正快速增加。

截至2025年6月，中國此類公司的數量已超過1600萬家，去年上半年的新註冊量同比暴增了47%。這些公司主要集中在數位經濟和服務業，創辦人多為90後與00後。

與美國的自然發展不同，中國地方政府正積極介入並提供支持。例如，上海臨港新片區推出免費辦公與住宿的「零立方」社區，並補助高達80%的AI工具服務費；廣東省也在今年三月發布了全中國首個省級政策，目標在2028年前培育出1,000家指標性的「AI驅動一人公司」。（資料來源：WSJ, Fortune, NYT, ChinaDaily）

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