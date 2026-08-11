美股很貴快逃？哈佛教授：看漏這數據 錯失未來10年行情

編譯 張詠晴

2026年黑色7月AI股大血洗，許多散戶心有餘悸。同時，「巴菲特指標」正狂閃紅燈，各項估值數據都在警告：美股已經貴得離譜。哈佛教授卻直指華爾街完全誤讀了當前的股市公式，未來十年的股市勝算，其實遠比想像的要高。

哈佛商學院助理教授希倫布蘭德與紐約大學史登商學院麥卡錫近期一份研究指出，投資人一直以來都誤讀股市的估值公式了。

以標普500為例，本益比目前高達25.2倍，暗示著市場被嚴重高估。畢竟，根據耶魯大學教授席勒（Robert Shiller）的數據，過去150年來的平均本益比也不過16.2倍，現在這個數字，比歷史上92%的時候都要來得高。

然而，兩位教授認為過去的分析方式存在盲點。他們的核心論點是，指標之所以高高低低，其實是兩種不同力量拉扯的結果，偏偏華爾街總是只看其中一面：也就是眾所皆知、在牛市與熊市之間交替的市場週期。

從這個角度來看，較高的比率（如本益比）通常代表市場估值已經偏高，未來的預期報酬就會比較低一點。

但華爾街往往忽視第二種力量，那就是企業獲利成長率長期攀升趨勢。兩位研究作者指出，較高的估值比率不見得代表市場未來的預期報酬已經變差，反而可能意味著市場預期企業的獲利在未來幾年將以更快的速度成長。

從近幾十年的數據來看，標普500的EPS以7%的年化速度持續成長，而19世紀末期只有0.6%。因此，本益比本來就應該顯著提高，將現在的估值水準與一個多世紀前的數據相比，根本是在平行宇宙比較。

所以，巴菲特指標失準了嗎？

許多人喜歡噱頭十足的搬出巴菲特指標，順便配上向下崩跌箭頭的影片縮圖，警告著股市末日即將到來。

巴菲特指標的計算方式，是以代表美國全市場的「威爾夏5000指數」（Wilshire 5000 Index）總市值，除以美國的GDP。巴菲特指標目前大約落在230%，而當年網路泡沫破滅前夕，這項指標也不過150%左右。

財經數據公司 FactSet 的買方研究資深總監斯瓦林（ Jonas Svallin） 表示，「美國企業的海外獲利規模已經出現爆炸性的成長，因此這不再是一個完美的衡量標準。」

所以，現在是時候拔腿就跑、獲利了結閃人了嗎？那也未必。巴菲特本人對此並未表態，但從波克夏．海瑟威（Berkshire Hathaway）的投資組合看來，代表這位董事長認為股市即將崩盤。

因為他們還是有買進一些股票，只是步調放緩了，選股也變得更加挑剔。資產負債表上的現金儲備已來到4000億美元，顯示謹慎操作。

被AI股血洗嚇到，還能買什麼？

彭博智庫（Bloomberg Intelligence）資深ETF分析師巴爾丘納斯分析，對抗AI狂熱的一個熱門平衡策略，是投資所謂的「HALO」概念股，意思是即重資產、低淘汰率企業。

這些往往是實體經濟中最根深柢固、AI無法輕易撼動的領域。這類公司通常與運輸、能源、機械和公用事業相關。畢竟，即使在一個被AI全面進化的未來裡，依然得有人來掌管和營運那些深埋地底的管線、鐵路與電網。

另外，過去幾年來，貨幣市場基金（Money market funds）為了滿足避險需求也大受歡迎，已吸引了數千億美元的新資金淨流入。這類基金的淨值通常始終維持在1美元，因此幾乎沒有折損本金的風險，而且殖利率目前大約在3.5%到4%之間。（資料來源：WSJ, Bloomberg, Barron’s）

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