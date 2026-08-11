獨家專訪國安會秘書長吳釗燮：最擔心台灣人麻木，讓中國管轄變事實

【採訪整理／劉光瑩；圖片／邱劍英攝】

現任國安會秘書長接受媒體專訪，幾乎聞所未聞。但吳釗燮這次卻因中國海警議題，接受《天下雜誌》獨家專訪。

這也許是因為，台灣周遭與第一島鏈的安全情勢，正面對史上最嚴峻的灰色地帶侵擾。

兩年前起，中國海軍每半年一次大規模海上操演，已成常態，範圍更突破第一島鏈，逼近關島。今年因日菲經濟海域劃界談判，中國6月在台灣周遭海域出動海警船頻次創史上最高的263次，不僅首次到東部海岸外對商船廣播主張執法權，更首度闖入太平島禁限制水域。

「我們最擔心國人感到麻木，」吳釗燮多次強調，「中國想造成既定事實，久而久之大家會覺得，本來就該是如此。這是最危險的。」

以下為專訪紀要：

問：中國大陸對台灣與第一島鏈的灰色地帶侵擾，你們觀察到什麼趨勢？

答：台灣一直受中國很大的灰色地帶壓力，甚至認知戰。去年底，日本首相高市早苗就「台灣有事」可能構成日本存亡危機事態的談話後，中國對日本壓力也增加。但中國不只是對台灣或日本，而是對第一島鏈國家的壓力在擴大。

最早，2012年起，中國海警船一年有300多天到釣魚台海域。2013年，中國宣布東海防空識別區（ADIZ），2015年又宣布M503新國際民航航路。習近平2015年到華府說中國不會在南海軍事化，可在那之後，中國不斷把控制島礁擴大、抽砂、建地，變成龐大軍事基地。

揭露中國行動，爭取國際合作

2022年，中國外交部說沒有所謂「海峽中線」，後來又說台灣海峽不是國際水域。年中，前美國眾議院議長裴洛西來台後，戰機跨越中線沒停過。2024年底，中國龐大海上動員，船隻部署從東海圍繞台灣，一直到南海和西太平洋，甚至快到關島。

中國是一步步對外擴張。

問：有海洋專家說，中共對台灣的海上隔離（quarantine）已經開始，你怎麼看？

答：這就是對海上交通、貿易的阻撓行為。我們會找出可能情境，做該做的準備。如果沒有阻止中國持續對外擴張，接下來它在周遭軍事或海警部署會持續增加，未來若要對台灣進行更高強度的海上灰帶行動會愈來愈容易。

我們最擔心的，是大家開始麻木。中國想造成既定事實，久而久之，大家會覺得「這原本就該是如此」，就不會去反應。

為了面對這種強度愈來愈高的海上脅迫，要有全政府回應，國安會因此有一個平台，包括國防部、外交部、交通部航港局，以及海巡署、經濟部、農業部漁業署等，都必須確立回應準則。

過去一年，海委會採行透明化戰略，海巡署網站以灰帶專區揭露中國海警船密集活動。今年6月，交通部航港局海事中心更開始針對中國海警船隻闖入、甚至假執法行為監測，廣發訊息通知漁船與商船。

2016年起，我們就體認到中國海警對台灣未來可能的衝擊，2018年投資建造141艘海巡艦艇，賴總統上任之後又投資了46艘艦艇，到2033年會全部交艦完畢，要讓國際社會看到，台灣有強大的抵抗決心。

問：我們過去所謂「現狀」，已如同切香腸不斷被侵蝕。根據過去經驗，哪些作為可有效嚇阻中國，或讓它放慢步調？

答：基本原則是，我們反對中國所做的，譬如南海抽砂造島是違法行為，違背國際法的行為，我們絕不能做。

如果台灣只顧自己利益而去做跟中國同樣的事，不就跟對方一樣嗎？我們的底線，是要依循「以規則為基礎的國際秩序」。我們站在國際法這邊，要國際社會支持我們，就要更堅定。

台灣不斷強化自我防衛能力。圖為2025年國安會秘書長吳釗燮（後排左2起）、總統賴清德與國防部長顧立雄連袂出席國軍新式戰車換裝。

過去的經驗，國際社會的共同嚇阻是有用的。2013年，中國國防部單方面劃設東海防空識別區，引發美日韓等國強烈反對與外交抗議，讓中國聲望受到傷害，稍微慢下來。

我們跟駐在國政府與駐台代表的聯繫非常密切，沒有一天停下來。互信程度拉高，當我們需要幫忙時，他們就會更願意發聲。

此外，就是持續對外溝通。例如，菲律賓在南海碰到中國侵擾，他們海巡不斷發聲，贏得國際社會的回應與支持。我們能做的就是國際戰略溝通，讓更多國家了解到台灣面臨的問題。任何國家海巡有意願來跟我們合作，我們也都會追求。

做好準備，讓對方猶豫

問：你在月初海洋論壇晚宴演講，把台灣比作二戰前的蘇台德地區，為什麼？

答：1938年時，歐洲國家會覺得蘇台德地區讓給德國，其他人就能換得和平。就像現在有些國際社會人士認為，台灣跟他們國家的利益沒關係，把台灣讓給中國，可以換來和平。

可是台海和平與全球的安全繁榮不可分割。台灣如果被拿走，反而會導致其他周遭國家壓力更大。中國如果拿下台灣半導體、ICT產業，威脅程度比稀土更嚴重。

問：國際社會近年常說2027年或2032年可能是中共對台動武的關鍵年份。中國這幾年在海、空加劇進逼，是否在為特定時間點做準備？

答：中國的目標是持續擴張。我們的準備，就是要確保萬一中國做出不利決定時，他們沒辦法達成目標。

任何失敗的戰爭，對中國統治者都是最大的傷害。如果他發現大家都有準備，不管哪一年，我相信他們都會猶豫。

中國軍方熟讀孫子兵法，所謂「上兵伐謀」，他們最高準則應該是「不戰而屈人之兵」。

遵循國際法，主權要和平討論

他們給台灣壓力，是希望壓垮我們自我防衛的意志，就可以不費一兵一卒把台灣拿下。政府的責任，就是要確保我們有自我防衛能力，還有自我防衛的意志。

問：中華民國的立場，從釣魚台、南海到太平島，主權其實都是屬於我們。要如何在主權維護和與日菲合作間取得平衡？

答：我們擁有釣魚台主權無庸置疑，但應該和平討論，擱置爭議。正因如此，才會有台日漁業協議。南海的狀況也一樣，我們立場就是依國際法，以及解決爭議的精神。從2016年南海仲裁後，政府那時宣布的四原則五做法，到目前都沒變。

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