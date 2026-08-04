不用流汗、吃苦的長壽祕密：逛美術館 身體老得比較慢

編譯 張詠晴

在紐約執業的精神醫學臨床講師波德曼（Dr. Samantha Boardman）多年來經常與一位摯友探訪紐約各地的畫廊與博物館，這位摯友總把這樣的行程稱作「藝術小遠足」。

這位摯友90多歲了，但波德曼說「她是我見過生命力最旺盛的人。」

前往紐約大都會藝術博物館一場特展的那一天，摯友本來過得有點煎熬，但當她步入展廳的瞬間，心境轉變了，而且那種感覺「似乎超越了單純的『快樂』」。

倫敦大學學院（UCL）的一項最新研究發現，定期去美術館、畫廊、聽音樂會，還是唱歌、跳舞，都可以大程度的減緩生理老化，而且效果跟規律運動不相上下。

那些最頻繁接觸藝術、參與活動種類最多元的人，生理年齡比不接觸藝術的人大約年輕了一歲。

研究團隊指出，這是首度有科學證據顯示，藝術參與能深入表觀遺傳學的微觀層面產生修復作用。研究主要執筆人范寇特（Daisy Fancourt）形容，參與文化藝文活動，就像是為心靈去了一趟健身房。

與遺傳學不同的是，表觀遺傳學不改動我們天生的DNA序列，而是專注於研究，我們日常的行為習慣、環境壓力與生活狀態，是如何悄悄開啟了某些保護身體的基因，或是關閉了容易生病的基因。

研究團隊分析英國一項長期研究中約3500名成年人的問卷數據與血液樣本，其中有些人是藝文愛好者，有些則幾乎不接觸藝術。接著，他們運用「表觀遺傳時鐘」（epigenetic clocks），來評估這些參與者的生理老化速度。

范寇特解釋，「我們在這項研究中發現，『參與藝術』與減緩4%的老化速度有關，這意味著，只要規律接觸藝術，人們的生理年齡大約能年輕一歲。」

而且，無論是親自下場盡情跳舞、唱歌或動手作藝術的創作者，還是常去聽音樂會、看劇或逛博物館的欣賞者，減緩老化的效果都相當顯著。

不用吃藥的健康解方

美國西北大學心臟科醫師佛恩（Doug Vaughan）提到，做些有創意的活動，正好能幫我們化解生活長期累積的慢性壓力。他說，當人卸下心頭的緊繃，體內的發炎反應自然也會跟著慢慢平息，這也解釋為什麼接觸藝術，能讓身體老得慢一些。

「不管是接觸藝術、動手創作，或者只是單純欣賞，都是一種不用吃藥、又能讓人樂在其中的照顧自己的方式，」佛恩醫師說。

在他即將展開的新研究中，有一項就是要看「減壓」能不能真的讓生理年齡倒退。「這背後的生理原因其實很簡單，」就是消除長期壓力對身體造成的傷害。

佛恩醫師分享，門診中有許多患者常向他透露，非常希望能找到不需依賴藥罐子就能維持健康的養生之道。因此他說，當一件事既能點亮生活的樂趣，又能悄悄守護身心健康時，就最美好的雙贏。

想要放大接觸藝術的好處，那就找個人一起。英國曼徹斯特美術館（Manchester Art Gallery）一項研究發現，在觀展時曾與身旁伙伴討論畫作的訪客，離開時心情往往更為愉悅、更有歸屬感，與同伴之間的關係也更加親近。

（資料來源：WSJ, The Guardian, NPR）

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