全球罕見斷網降速演習！30分鐘不能滑手機 全民可以學到什麼？

文 吳靜芳

8月10日和13日即將登場的城鎮韌性（防空）演習，在北部和中部兩大人口密集區，將首次納入「行動網路降速」演練，輪流模擬極端情形時行動網路受阻的情境。

當天下午2點半到3點，手機網路將無法上網，只能打電話和傳簡訊；但如果用電腦上家裡或公司的Wifi等固網，並不會被降速。總共14個縣市、大約全國七成人口會受影響。

駭客、颱風都可能造成斷網

「現在的演練同時適用天災和人禍，」國防安全研究院網路安全與決策推演研究所副研究員曾怡碩指出，藉由實際降速，民眾體驗到不便，會進而開始思考自己的通訊備援設施選項；而對於電信業者，則是藉此機會演練如何吸收衝擊、回復通訊；對於警政消防等機關來說，就要測試不靠行動裝置的備援通訊手段，資訊安全是否有疑慮，並檢討改進。

30分鐘並不長，「這次還不到壓力測試，」曾怡碩指出，演練重點不是要得到完美的結果，而是要喚醒民眾的危機意識。最好能夠不只一次，分區輪流演練，培養大眾的覺知。

根據國科會「台灣傳播調查資料庫」調查，手機是最普及的上網工具，台灣民眾平均每天手機上網的時間約有5小時，這也是這次演習針對行動網路降速的原因。

「政府希望民眾在大型災難時，要有多元的通訊管道，」台灣電信產業發展協會秘書長劉莉秋觀察，這次演習文宣強調市話、固網仍可以運作，也就是變相在教育民眾不能仰賴單一通訊設備，在重大災害時將頻寬資源留給醫療、救災等緊急民生需求，自己準備備援通訊選項，增加自身通訊韌性。

民防圈如何自主演練通訊韌性？

Sport10運動實驗室創辦人徐子涵長年鑽研網路安全，也是民防圈活躍的通訊專家，「身為國民能做的，就是打造自己的自主網絡 ，」他在這次降速演習，也規劃自發性的緊急通訊演練，第一步就是邀請具備技術能力與意識的人員互相認識，形成地區通訊互助小組。

徐子涵觀察，民眾知道怕沒電要用發電機、怕沒水要儲水，但是斷網是大多數人不熟悉的突發狀況，沒有應對經驗。透過建立通訊互助社群，就能增加一般人的能動性。

無線通訊技術LoRa是這一次民防社群討論以及實作演練的重點之一。演習當天，徐子涵會將搭載LoRa設備的無人機飛至高處，作為通訊中繼站，模擬在山脈兩頭或被高樓遮蔽的社區，透過無人機節點走最短通訊路徑，增加通訊成功率。

LoRa長距離、低功耗的特點，加上好取得、設置門檻低，在一般4G、5G通訊受阻時，是民間自發性建立緊急通訊很好的工具之一。

家用電話、傳真、簡訊都是通訊韌性

即使如此，徐子涵強調，LoRa並不等於通訊神器，僅是其中一種備援手段，得結合懂緊急通訊、懂LoRa技術，以及懂當地地形環境的人多方合作，經過長期的教育訓練，才能真正掌握如何使用。

他也呼籲，電信業者可以與民間合作，應考慮開放微波通訊設置的地理位置，民間演練緊急應變時，就能更有效建立自主通訊網路。

說到底，對一般人來說，通訊韌性靠的不見得是什麼黑科技。「年輕人可以跟老一輩多聊聊，過往天災的時候，手上通訊管道是什麼？」徐子涵說，傳統通訊方式成熟 、便宜、好修，例如家用電話、簡訊、甚至是傳真，在非常時期，都可以是有效應對的方法。

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