活得久更要活得好！醫師點名「10大傷壽命壞習慣」，你中了幾個？

【文／樂羽嘉 ；圖片／Shutterstock】

健康、長壽是許多人共同的目標，但要實現並不容易。隨著年齡增加，我們也可能罹患失智症、心血管疾病，或出現慢性疼痛、行動能力下降等問題。

除了你可能無法控制的基因因素，某些日常習慣也可能妨礙健康老化與長壽。醫生建議避開這些對長壽有害的習慣：

1. 忽略預防保健

美國杜克老化中心主任惠特森醫生（Heather Whitson）表示，不定期接受乳房攝影、結腸鏡檢查與疫苗接種等預防保健，對長期健康不好。

惠特森說：「這就像不保養汽車，如果沒有定期維護，車子就無法使用那麼久。」

你可以和家醫科醫師討論應該做哪些預防性檢查。

2. 沒有培養社交關係

芝加哥西北醫療體系老年醫學科主任林奎斯特（Lee Lindquist）表示，「我們知道，社交有益於大腦，也有助於長壽。」

你花愈多時間與其他人互動，就愈可能對壽命帶來正面影響。

她說，「我常開玩笑說，你必須和快樂的人來往，因為我們每個人的生活中都有一些有毒的人。」

有毒的人可能帶來焦慮與悲傷，這些都不利於健康老化。

林奎斯特說，「你愈常和能帶給自己喜悅或幸福感的人互動，就愈有助於健康老化、維持良好狀態並延長壽命。」

她指出，在新冠肺炎（COVID-19）疫情期間，所有人被迫待在室內，許多人的認知功能都因隔離而受損。

「所以我們確實知道，社交孤立會傷害老化過程，也會影響壽命。」藍區相關的長壽研究也得出類似結論。

林奎斯特表示，隨著年齡增加，社交圈自然可能逐漸縮小。因此，想要健康老化，就必須持續外出認識新朋友。

3. 沒有按照年紀調整藥物

林奎斯特說，「我們常常看到，有些人在四、五十歲時開始服用某些藥物，到了七、八十歲可能已經不需要，卻還是一直吃一些不適合的藥物。」

她補充，某些藥物可能提高跌倒風險，也可能造成思考能力方面的問題。

根據美國退休人員協會（AARP），部分抗焦慮藥物可能造成記憶力下降。哈佛大學也指出，某些處方安眠藥會提高跌倒風險。

林奎斯特建議，務必要和醫師討論，年紀增加後是否還需要服用這些藥物。

4. 不運動

惠特森強調，「運動的效果非常驚人。如果能把運動製成藥丸，許多醫療人員恐怕都會失業，因為運動真的有助於情緒、體重控制、骨骼、心臟和大腦健康。」

林奎斯特也說，「運動非常重要。不運動或每天活動量不足，肯定會傷害壽命。」

做多少運動比較好？林奎斯特的答案是「愈多愈好」。

所以，假如你每天都會散步，可以考慮每星期再上幾次尊巴舞課。

美國心臟協會建議，每週至少進行150分鐘中等強度運動，或75分鐘高強度運動。

5. 吸菸

吸菸與肺癌、慢性阻塞性肺病、心臟病、中風等多種疾病有關。

但香菸具有高度成癮性，因此要直接戒掉並不容易。

根據美國肺臟協會，明確找出戒菸理由可能有幫助，因為在戒菸過程最困難的時刻，可以用這個理由激勵自己努力戒菸。

6. 飲食不健康

惠特森表示，把健康飲食列為優先事項，也是提高健康壽命機會的方法之一。「對多數人來說，最好的選擇可能是地中海式飲食，大量攝取魚類、完整水果、蔬菜與穀物，加工食品則只偶爾當作點心。」

改變飲食永遠不嫌晚，但年輕時開始，可能會容易得多。

林奎斯特解釋，「到了七十、八十或九十歲，要改變飲食習慣非常困難。因此，如果能早一點開始正確飲食，不只會比較容易，長期效果也會更好。」

7. 睡眠不足

惠特森說，「愈來愈多證據顯示，剝奪睡眠會帶來長期後果。」

這些後果包括失智症與心臟病風險增加，日常壓力也會變得更高，整體情緒則可能更差。

隨著年齡變老，出現影響睡眠的變化很正常。所以就算睡眠模式和年輕時不同，也不必過度驚慌。

不過，某些疾病若未接受治療，例如阻塞型睡眠呼吸中止症，會提高發生這些負面後果的風險。

惠特森指出，「若你注意到自己白天異常嗜睡，或伴侶告訴你，你會打鼾或出現呼吸中止，也就是睡覺時停止呼吸、因此半夜醒來，一定要告訴醫師。」

成年人每晚需要睡足7至9小時。

若你很難睡達到，最好減少咖啡因與酒精攝取，並盡量每天固定時間睡覺與起床。

8. 放任壓力失控

惠特森說，「要完全避開工作、家庭或其他壓力，確實非常困難。但我們必須意識到，人類會對其實不構成身體威脅的事情，產生非常真實的生理壓力反應。」

許多動物會在緊急情況下啟動壓力反應，例如遭到掠食者追趕，或必須尋找水源時。

一般來說，一旦需求獲得滿足，壓力就會消失。

惠特森說，「當我們啟動這種壓力反應，又讓它長期處於活化狀態時，就會對身體造成各種影響。」

「這會降低免疫系統對抗真正病原體以及其他真實壓力來源的能力。」

壓力也會傷害新陳代謝、睡眠、血壓等各個層面。

因此，盡可能降低壓力非常重要。若經濟條件許可，你可以尋求心理健康專業人士幫助，或消除壓力源。

9. 不規劃未來健康生活

林奎斯特說，「我們常常討論臨終規劃，例如你想怎麼做？要不要心肺復甦？要不要進行預立醫療照護諮商？誰是我的代理人？遺囑放在哪裡？」

「但很多人沒有思考的是，『在人生最後的10至20年裡，我要怎麼生活？』」

林奎斯特把這段時期稱為「人生第四節」，因為這時候通常會出現更多健康問題。

她補充，七十、八十與九十多歲的人，更容易需要住院，也更可能面臨記憶力持續惡化。

林奎斯特解釋，除了決定鑽戒、房子要留給誰，你也應該開始思考人生最後10至20年的生活規劃。

你要搬去和家人一起住嗎？會聘請居家照護人員嗎？會搬進養老院嗎？住家附近有醫院嗎？

好好和親友討論這些事情，確保對方依然重視你的意見，也能避免和家人對未來的預期有落差。

10. 不做未來財務規劃

惠特森強調，延年益壽也需要配合財務規劃。

「身為老年科醫師，我很難過看到愈來愈多人活到存款不夠花。」

許多九十多歲病人告訴她，從來沒想到自己會活這麼久，也沒想到退休後還必須再養自己30年。

惠特森說，這是真實存在的問題。「我很擔心一些正值中年的人。他們預期自己65歲退休，卻沒有真正考慮到，假如退休後還能健康生活30年，生活費要從哪裡來。」

她說，「很多人想像自己退休後可以旅行、享受富裕生活，因為他們做出了所有正確的健康選擇，也能保持健康，這當然很好。」

「但在中年時期，就開始思考人生下一階段的資金流向，同樣非常重要。」

（資料來源：HuffPost、Mayo Clinic）

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