裁員換AI卻後悔了？超過半數高管承認「裁錯人」 為何AI自動化成效不如預期

編譯 田孟心 圖片來源：Shutterstock

福特、IBM等大企業都在重新僱用因為AI被裁掉的員工。調查顯示，高達55%的企業主管承認因導入而裁員是錯誤的決定；同時，三分之一的人資主管重新聘回原本以AI為由裁撤的職位。三大關鍵原因看：為何導入AI沒有比較省？

福特車輛硬體工程副總裁龐（Charles Poon）坦言，公司原本以為「只要將設計需求輸入AI，就能在沒有資深人員監督的情況下產出高品質產品，」但最終發現這個假設是錯誤的。

現在，這些回鍋的工程師重新接管了AI工具並主導除錯，執行長法利（Jim Farley）表示，這樣的行動讓公司省下了數億美元的保固與召回費用。

澳洲聯邦銀行也在去年裁減了40多個客服職位並導入AI語音機器人後，發現該技術根本無法應付龐大的工作量，反而導致客訴電話暴增。銀行最終撤回了裁員的決策，並承認當初宣佈裁員時「沒有充分考慮所有相關的業務考量」。

這些並非少數個案。

AI為何沒有巨頭預告的那麼厲害？

企業的態度大轉彎，反映出AI在實際應用上面臨著幾個難以克服的困境。

首先是複雜度與倫理判斷的限制。AI可以處理大量高度重複的例行公事，但一旦遇到需要人類經驗、同理心或道德判斷的兩難情況，就顯得束手無策。

其次，AI的實際成本目前仍遠比想像中高昂。許多企業當初裁員是為了節省成本來投資AI，結果卻發現，購買運算能力（Token）的費用已經超過了被裁員工的薪水。例如Uber的技術長透露，公司在短短四個月內就燒光了整個2026年的AI寫程式預算；某知名企業甚至因為忘記設定使用上限，一個月內即收到高達5億美元的AI帳單。

麻省理工學院（MIT）的研究也指出，目前只有約23%的職位使用AI自動化符合經濟效益，對於剩下的77%，僱用人類依然比較便宜。

最後則是，早期實驗的成效往往被過度美化了。一份Emergn的調查顯示，約20%的美國企業高層承認，他們收到的AI部署報告比實際情況更為樂觀，許多失敗案例總是被員工刻意淡化或隱瞞。

科技大佬改口：AI不會取代人

企業在實際應用中屢屢碰壁，加上大眾對AI可能引發失業潮的焦慮與反感日益增加，矽谷科技巨頭們的論調也逐漸轉向。

一年前，產業界充斥「AI將消滅大量工作」的警告。Anthropic執行長阿莫迪（Dario Amodei）曾在2025年預測AI可能消滅一半的入門級工作；但到了今年，他的說法趨於緩和，強調企業可以選擇利用AI「用同樣的資源做更多事」，這需要人類的創造力。

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）近期也在會議上坦言，「我們對科技發展的預測大致準確，但在社會與經濟影響的預測上卻錯得離譜。」他強調，業界低估了「以人為本」的重要性，並指出那些最積極導入AI的公司，往往也是招募最積極的公司。

AI顧問公司Intuition Labs的一份報告也直言，「企業如果在預算控管中只關注『用科技取代人類』，而不投資於培訓或技能提升，將導致團隊無法有效利用人工智慧。」

（資料來源：WSJ, Forbes, CNBC）

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