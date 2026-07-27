25歲陪22歲闖進矽谷YC 新創圈瘋Z世代創投 比大金主贏在哪？

【文／羅思涵；圖片／廖祐瑲攝】

25歲生日那天，星恆投創創辦人朱立恆原本在宜蘭海邊民宿休息。再次醒來時，手機裡卻跳出一則訊息，讓他瞬間清醒。

「小朱，我爆了⋯⋯」這則訊息來自他合作的AI新創公司之一，Operon Solutions創辦人陳鉦暘。陳鉦暘今年22歲，在接受林之晨百萬Gapyear圓夢計劃後，正休學赴美踏上創業之路，要為重工業與化學製造業打造自主AI資料基礎設施。

然而，為了快速打進美國市場，剛結束矽谷知名加速器Y Combinator（以下簡稱YC）面試的他，因接連被評審追問各項尖銳問題，懷疑起自己是否真的適合創業。

當下朱立恆未急著分析面試，也沒立刻討論後續募資策略，而是拍了一段民宿外望向太平洋的海景影片傳給對方，並說：「無論結果如何，我們都會支持你。」

兩天後，陳鉦暘順利錄取YC，並因其「結合美國傳產與AI」的獨特定位，成為矽谷投資圈的矚目新星之一，獲多家美國傳產業者主動接洽試用系統。

這段彷彿熱血青春劇的真實故事，讓人印象深刻的不只是結果，更是兩位同屬Z世代的投資人與創業者之間，那極不同於傳統的互動模式與關係。

Z世代投資Z世代

「Z世代投資Z世代」其實並非特例，而是近年全球創業生態圈因應時代變化，快速發展成形的趨勢之一。

主因正在從科技應用到市場偏好，日漸明顯的「世代差異」。

先從國際資本的角度看。SIC永續影響力投資共同創辦人黃俊傑觀察，這類模式之所以興起，原因在於年輕投資人本身就常是新技術的先期與重度使用者，「他們離市場、離用戶更近，也更知道同世代真正需要什麼。」

而在生成式AI等新技術快速演進的大環境下，這種貼近市場的敏感度，逐漸成為早期投資的重要優勢。

例如創業氛圍濃厚的北歐芬蘭，團隊平均年齡25歲以下的Wave Ventures，自10年前成立至今已投資超過50家新創，當中包括剛入選Google DeepMind機器人計劃的Qualia等。

「學生創投」在矽谷更已行之有年，成立於2012年的矽谷宿舍基金（Dorm Room Fund），便是由學生擔任投資伙伴，專注於仍在校園或剛畢業的年輕創業者。這項計劃不僅協助許多優秀團隊跨出創業第一步，也建立起龐大的人才網絡，如日前被SpaceX收購的AI程式開發工具Cursor，其共同創辦人便曾擔任該基金合夥人。

歐美主流大型創投，也很快意識到「向下佈局、提早佈局」的重要性。前國發會新創政策諮議委員、陽明交大GMBA助理教授楊志偉指出，美國不少大型創投都會設立搜索基金（Scout Fund），或建立專責團隊接觸校園創業者，在「陪跑」一段時間後，再將成熟案件銜接至主要基金。

在此背景下，「Z世代創投」（Gen Z VCs）逐漸成為矽谷的新興概念，並衍生出串連新世代創投、創業者與學生的跨國社群，會員規模已由最初的數十人擴大至近3萬人。

負一到零，從最早階段陪跑

若從新世代創業者的角度來看，Z世代創投具備的獨特魅力，則在彼此理解且互助的伙伴關係。

相較於傳統創投多在新創已有原型產品或獲利模式後，才開始評估其投資價值，「Z世代創投」最大特色之一，是在創業的最早階段，甚至連題目都尚未完整成形前，就開始與創業者接觸合作。

「多數人會說創業是種從零到一的過程，但我們在做的，反而更像負一到零，」朱立恆口中的「負一到零」，指的是創業真正開始前的階段，包含理解市場運作的方式、找到值得解決的市場痛點。

在這樣的邏輯下，創投不再只是資金與資源「上對下」的提供者，更是創業者從最早期階段就開始，關係更為平等的「陪伴者」。

這樣的差異，也成為部份年輕創業者即使獲得大型資本青睞，仍寧可選擇Z世代創投的重要原因。

「對大部份的Z世代創業者來說，很容易在第一次募資時，因不熟悉創投界的談判方式，而感到自己被吃豆腐，」陳鉦暘以自身赴美創業募資的經驗為例指出，相較其他接觸過的投資人，年紀相近、本身也具創業經驗的朱立恆，更願意在公司仍處摸索階段時就投入時間與資源、也更能理解同世代創業者面臨的焦慮與挑戰。

Stanford ASES Taiwan團隊將在九月舉辦Boba Tech Summit，聚集各國Z世代創業家來台交流。

過去，創業者與投資者普遍維持一種競合關係：一方面共享願景，一方面也難免存在資訊不對稱與信任張力。但在年輕創投的實驗裡，這種關係正被重新改寫。

尤其對處於早期階段的創業者而言，真正需要的往往不只是資金，更是在方向尚未明確前，就有人能理解並共情創業過程中的種種不確定性，並提供創業者持續探索的資源與空間。

對此，楊志偉進一步分析，相較於主流創投多半在投資決策確定後才提供資源，星恆投創這類從社群出發的模式，則試圖在創業者還沒釐清題目前，就建立長期關係。

創業社群，應與投資決策分開

「他們在做的陪跑，不單只是投資，而是真的陪創業者一起長大，」他表示，這類與其說是創投、不如說更接近共學共創社群的模式，正好補足了台灣創投生態中，較少有人投入的早期階段。

但他也提醒，「創業社群」與「投資決策」終究是兩種不同角色，「在美國大型創投運作中，兩個任務往往會交由不同團隊負責，以避免決策者可能產生的角色衝突。」

創投實務經驗豐富的黃俊傑也指出，「陪伴」並非沒有代價。「時間才是創投最珍貴的資源。」傳統創投一年往往會需要評估超過200個案子，若花大量時間陪伴少數團隊，勢必墊高機會成本。因此是否陪跑、投入多少資源，也反映出不同創投對早期投資的策略選擇。

跨國串聯，送Z世代到矽谷

如今，朱立恆帶領的Stanford ASES Taiwan團隊（台灣創新創業青年領袖協會，前身為StarUp人才孵化器），在成立2年內，就累積舉辦超過60場創業交流、觸及超過5000名年輕創業者。

此類創業社群的累積，更已逐漸轉化為跨越國境的Z世代投資網絡，並初見投資效益。如年初受威剛領投、預計明年啟動IPO的康斯特科技，入選YC加速器的Operon Solutions等，都是他有參與投資並合作的年輕團隊。

今年，朱立恆也將和曾參與YC與Founders, Inc.等矽谷知名新創社群的連續創業者戴惟合作，打造一個深度連結台灣與矽谷的早期創業支持網絡。

從北歐的社群型創業文化、美國的校園創投與探索基金，到台灣逐漸成形的年輕投資網絡，一個共同趨勢正在浮現——創投不僅可以是創業者的金主與導師，更可以是彼此對等的伙伴。

「當籌資市場更成熟、優秀創業者開始有更多選擇，創投之間的競爭也不再只是誰手上的錢更多，而是誰能帶來更多資金之外的價值，」黃俊傑説。

從學生創投、創業社群，到大型創投建立早期人才網絡，這場關於「投資人角色」的重新想像，正在全球創業生態系中持續發生。

What’s Next? 創投角色三大轉向

1.從金主到伙伴：創投邏輯正逐漸從資金提供者，轉變為新世代人才的開發者與培育者，與掌握關鍵技術或市場洞察的潛力新創互補合作。

2.社群比資金更重要：對新世代創業者而言，「Z世代創投」能夠提供的社群互助及培育機制，在創業早期階段，往往比資金更具吸引力。

3.共同養成新生態：台灣新創生態正從「等待成功創業者出現」的既有模式，轉向由創投與社群共同設計的創業者養成路徑，形成更具結構性的創業生態。

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