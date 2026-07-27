匈牙利工程師學到申請就業金卡！台灣華語文中心有什麼魅力讓老外愛上繁體字？

【文／沈朋達；圖片／匈牙利玉山中文學校提供】

2023年夏天，來自匈牙利的數據工程師計忠軒（Fidel Csikós）首次飛到台灣。他獲得教育部華語文獎學金，選擇到高雄中山大學學中文——這裡溫暖宜人的氣候，和傍海而居的悠閒生活，令他神往。

「我還考到駕照，有自己的機車，」計忠軒自豪地笑著說，兩年來騎車穿梭在港都巷弄的生活，讓他愛上了台灣。

他已經申請到台灣就業金卡，希望能再回台灣工作定居。「直到今天，我都覺得這是自己近年做過最好的決定，」計忠軒說。

這趟驚奇旅程的起點，始於布達佩斯城中的一間小教室——玉山中文學校。這間由台灣僑委會支持，從「僑校」轉型而成的「臺灣華語文學習中心」（TCML），背後是台灣透過華語教育，在各國拓展民間外交，展現軟實力的嘗試。

僑委會5年資助近百校，教外國人學正體中文

所謂的華語文學習中心，是僑委會從2021年推行的海外華語文教育政策：透過輔導各國的僑校、僑團設置學習中心，教授當地母語非華語的成年人，學習以正體字為主、有台灣特色的華語。

推動這項政策的第一個背景，是近年帶有中國官方背景的孔子學院，陸續因影響學術自由、帶有政治風險等疑慮，被歐美國家要求退場，2019年至今全球關閉至少120間，其中8成在美國。而這也為台灣帶來了契機。

第二個背景，則是傳統僑校面臨轉型。所謂僑校，是以往教華僑子女中文的民間學校。但隨著新一代華僑身分認同改變，以及缺乏師資和資金，許多僑校逐漸凋零。

「台灣的華語文教學如果要把市場打開，必須要認識到，不能只鎖在華人圈子裡，而是要向世界去延伸，」僑委會委員長徐佳青日前到法國視察、接受《天下》採訪時說。

於是，華語文學習中心打破以往僑校用華語教華人小孩的慣例，聘用熟悉當地語言、落地生根的僑胞，來教外國成人學華語。

玉山中文學校的校長李怡瑩就具備這樣的專長。高師大華語文教學碩士畢業的她，旅居匈牙利已15年，曾在當地學校教中文。

但她有感於匈牙利社會對台灣很陌生、小孩學中文的地方也不多，因此決定在2019年成立玉山，並在2022年升格為匈牙利第一間華語文學習中心。

目前玉山約40名學員中，有8成是匈牙利的成人學生，除了計忠軒外，還有律師與醫師，成功打入當地主流社會。

匈牙利的玉山中文學校學生，有8成是華語非母語的外籍人士。

短短5年多，僑委會在全球各地支持成立的華語文學習中心已有93間，以北美67間最多。其中美國的北加州台灣會館還和Google合作開設專班；華府台灣學校則和美國太空總署（NASA）合作，每週開午餐華語學習班。

歐洲也有19間華語文學習中心，分布在德、法、西和比利時等12國。其中外國學員最多的學校，要屬位於法國巴黎、學生超過300人的書硯藝術文化學校。

怎麼說服外國人學繁體字？

在2021年被僑委會徵詢是否有意加入華語文學習中心行列時，書硯校長林淑琳很開心自己多年苦心經營的僑校被看見了。

水墨畫家出身的她，未曾想過自己會在法國辦學。這條人生意外岔路，始於當年決心在巴黎繼續傳承台灣文化的責任感。

過去僑委會在巴黎曾有華僑文教中心，留學法國的林淑琳也在校內教書畫。但這座歷史悠久的僑教中心，在2005年因政策轉向而關閉。

「當時我先生就說，如果文教中心關門，在法國就看不到代表台灣文化的地方，大家學中文也只能學簡體字，」林淑琳回憶道。

因此，她和在巴黎索邦大學擔任物理學教授的丈夫潘若飛（Jean-Francois Panis）一起創辦書硯，將業餘時間投入正體中文與水墨書畫的傳承，至今已21載。

為了讓正體中文在巴黎傳承下去，林淑琳（右）和法籍夫婿潘若飛一手創立書硯藝術文化學校。

法國第一間華語文學習中心——亭林中文學校，也有類似故事。

校長楊馥吟和丈夫陳嘉輝，分別是柬埔寨和越南華僑。他們原本只是僑校學生家長，但在亭林創辦人年邁之後，毅然接下傳承的薪火。

不過，在全球華語以簡體中文為主流的環境下，要如何說服學生去學正體字？

李怡瑩觀察到，多數學生一開始並不清楚簡體和正體中文的差別，而她也不會先入為主地對兩者做褒貶。

「我會從字體流變、字源等比較趣味性的內容，讓他們理解中文字的邏輯是什麼，」她說，多數學生最終都願意繼續學正體中文。

「就像建築一樣，」楊馥吟解釋，「正體字是打地基，基礎打好了，要簡化比較容易；如果基礎不穩，要再往上建設就困難了。」

計忠軒也以自身經驗為例，指歐洲學生學漢字，必須先把字拆開，理解結構背後的意義。例如「愛」的正體字中有個「心」，比起簡體字，會更能明白這個字的含義。

在亭林學了8年中文的IT顧問祝豐可（Franck Tchotchoe）也提到，平時用中文多半是聽、說和閱讀，寫則用鍵盤打字，在溝通上不成問題。

這恰恰符合僑委會政策的初衷。

徐佳青解釋，語言作為溝通工具，重點在於聽和說，因此這是華語文學習中心的授課重點。

這也反映在教材上。僑委會為此編撰一套「來學華語」課本，林淑琳指出，相較於過去教材多為文章，現在則是以對話為主，對外國學生而言更實用。

目前「來學華語」已經開發出11種語言版本，幫助台灣華語教學走向更多國家。

自由民主不需強硬推銷

新教材內容也和台灣社會有更多連結，例如其中就有單元是讓學生規劃去台灣的旅遊行程，無形中也引導他們認識台灣。

李怡瑩也提到，今年春天匈牙利舉行歷史性的國會大選時，課堂中學生也討論到台灣的選舉。

「不需要一直強調台灣的民主，他們會覺得這是propaganda（宣傳），西方人不喜歡這樣，」李怡瑩指出，在討論中潛移默化，學生自然會理解台灣是怎樣的國度。

而這也影響到計忠軒的抉擇。

在決定要留學進修華語時，他想起了2018年加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）在中國被拘捕的事。事實上康明凱同時也是匈牙利公民，但這個與中國關係友好的國家身分，依舊沒能改變他的命運。

「我當時就想，如果這件事會發生在他身上，也可能會發生在我身上，」計忠軒說，即便去中國旅行過，他認為，若要居留較長的期間，台灣會是比較理想的選擇，「因為我知道這是一個民主政體，自由的社會。」

僑委會的工作重心正在轉變，隨著老華僑世代逐漸凋零，近年它更聚焦在和年輕世代、當地主流社會互動。

這也是為何華語文學習中心的「海外華語文學習深耕計劃」預算過去5年成長近3倍，今年近2.4億新台幣，佔僑委會總預算約9%。

誠然，與歐洲現有189所孔子學院相較，台灣的華語文學習中心無論從數量、規模再到資金，都無法比擬。台灣或許無法進入國外頂尖大學開設華語課，但透過社區型的華語文學習中心，更能接觸廣泛社會群體，提供更客製化的課程。

徐佳青說，成立華語文學習中心的目的，就是以學習為媒介，建立台灣和各國社會認識彼此的平台——從語言、文化，再到台灣的方方面面，這些學生成為台灣在各國最好的代言人。

「在中國對全球許多國家帶來各種威脅和挑戰的同時，台灣要走一條不一樣的路，」她說。

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