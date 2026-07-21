全球民調「對中國好感度」首次超越美國 華盛頓的盟友們怎麼了？

編譯 田孟心

皮尤研究中心（Pew Research Center）最新公布的全球民調顯示，在接受調查的36個國家中，對中國持有好感的人數比例，在25個國家中超越了美國。這是該機構自2002年開始追蹤全球對美中兩國觀感以來，首次記錄到這樣的現象。

過去，不論是在小布希執政末期或川普第一任期開始時，美國的全球形象雖曾明顯下滑，但當時對中國的好感度最多也只與美國持平。

如今情況有所不同，包括加拿大、澳洲、法國、德國等傳統上被視為美國堅定盟友的國家，對北京的好感度在近年內陸續超越了華盛頓。目前在受訪的36國中，只有6個國家依然對美國抱持較高好感，分別是：波蘭、以色列，以及位於亞太安全前緣的日本、南韓、菲律賓與印度。

轉向北京，因為相對「可預測」？

為什麼全球輿論會出現這樣的轉變？各國智庫與觀察家普遍認為，華盛頓近年的政策波動是主要因素。

自川普於2025年展開第二任期以來，他推行的保護主義關稅政策對盟友關係造成了摩擦；加上年初爆發的伊朗衝突動搖了全球能源市場，讓各國對美國的不可預測性感到擔憂。

卡內基中國學者莊嘉穎（Chong Ja Ian）分析，「美國政策的波動性，包括武力的使用和隨之而來的經濟損害，讓許多國家感到不安，」「中國是否絕對受歡迎仍是個問號，但目前看來，北京看起來是一個相對可預測的對象。」

在這樣的氛圍下，華盛頓的盟友們開始主動尋求與北京保持接觸。美國外交關係協會的分析指出，自川普重返白宮後，包括加拿大、英國、法國、德國、澳洲、南韓、西班牙等至少9個西方與印太主要盟國的領袖，陸續前往北京與中國國家主席習近平會面。

歐洲民眾的現實考量？

在歐洲，矛盾的心態尤為明顯。民調機構Public First於今年六月針對歐盟24個國家的調查顯示，歐洲民眾對於應該偏向華盛頓還是北京，看法相當分歧。

在受訪國家中，有8國傾向與中國建立更緊密關係，9國支持美國，另有7國呈現拉鋸，但在多達14個國家中，最普遍的回答卻是「不知道」。Public First民調負責人賴德（Seb Wride）指出，「對許多歐洲人來說，與美國的合作是可選擇的，而與中國的往來則是不可或缺的。」

好感度＝認同？

然而，這份民調是否意味著全球民眾真心擁戴中國的體制？答案顯然是否定的。

民調資料顯示，全球民眾對於習近平與川普兩位領導人的信心，其實都偏低。莊嘉穎提醒，雖然中國在科技進步等層面展現成果，但「這並不能改變習近平是一位威權領袖的事實，中國在國際上展現出更強勢的態度，並要求他國認同其世界觀。」

總體而言，在「政府是否尊重個人自由」這項指標上，全球多數民眾依然認為美國做得比中國好。

但這樣的「自由度差距」也正在縮小。原因並非各國對中國的看法大為改觀，而是美國在此項目的得分明顯下滑。自2021年以來，包括加拿大、法國、德國、瑞典等國，認為「美國政府尊重個人自由」的受訪者比例，都下降了超過25個百分點。

（資料來源：Pew, Politico, Gallup, CFR, Semafor, BBC, Bloomberg）

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