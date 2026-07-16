「Solomaxxing」成風潮 Z世代為何追求單身至上？

編譯 田孟心

近半的18-34歲人士認為「單身比戀愛更讓人感到平靜」。善於總結現象與創造新詞的Z世代，如今用「Solomaxxing」宣示對單身極大化的追求。為什麼新一代人嚮往獨自生活，甚至還對於「放閃」感到羞恥？

如果你認識一位Z世代朋友，可能會發現他對戀愛關係興趣不大。

研究公司MyIQ的一項新調查發現，近一半18至34歲的成年人表示，單身比戀愛更讓人感到平靜；也有42%的受訪者表示，戀愛會干擾個人目標、財務穩定，或自我成長。

善於創造流行詞彙的Z世代，近年一直存在「maxxing」的潮流，意思是極大化某現象，例如飲食方面的「proteinmaxxing」、外表方面的「looksmaxxing」。現在，他們將「單身」也極大化，以「solomaxxing」（單身至上）試圖重新定義對關係的思考。

28歲的海登（Carmen Hyden）是solomaxxing的實踐者，她距離上一次分手已經三年，這段期間，她停止尋找下一位約會對象，全心投入自我活動。海登開始獨自旅行、閱讀更多書籍，並嘗試抱石攀岩、冥想等新興趣。

這三年的經驗給海登許多啟發， 「它改變了我對單身的看法——單身不再是需要解決或擺脫的問題，」她發現，獨處意味著「沒有人會打亂你的節奏」，也察覺「戀愛關係確實需要投入時間和精力，可能會妨礙你做某些事情。」

她並沒有反對投入戀愛，只是不再積極追求「有伴」。

海登的體驗與統計趨勢不謀而合。根據皮尤研究中心2023年的數據，美國近一半（42%）的成年人口是單身。在台灣，25-44歲人口中也有52%沒有婚姻關係。

為什麼solomaxxing被擁戴？

大環境的氛圍是值得關注的背景因素。如今，年輕男女之間的距離似乎愈來愈遠，年輕男性感到不被理解、政治立場不斷右傾，這導致女性也對男性愈來愈保持警惕。

性別研究學者艾文斯（Alice Evans）指出，現在30歲以下的人群正經歷著巨大的性別分化，年輕女性屬於自由陣營，年輕男性則偏向保守陣營，「Z世代其實是兩代人，而非一代。」

《金融時報》分析，這主要與MeToo事件後女性大規模覺醒有關——在性別不平等明顯的地區如韓國，男女想法的分歧從該事件後便愈來愈大。

即使不談男女觀念分化，Z世代也有屬於一整代人的特殊屬性。《大西洋》雜誌綜合世代研究學者的論述指出：Z世代特別注重安全感、厭惡風險與麻煩，且不容易信任他人。

2023年Hinge對Z世代約會者的調查顯示，90%的受訪者表示他們渴望找到愛情，但56%的人表示「害怕被拒絕」讓他們止步；57%的人表示，他們因為擔心「會讓人反感」而不敢表白。

美國生活調查中心主任考克斯（Daniel A. Cox）也觀察，Z世代「對於如何建立連結感到非常焦慮」，「但當你總是擔心受到傷害或被利用時，想要建立戀愛關係並敞開心扉，就真的很難。」

約會文化的反思

不過，除了這些背景因素在作用，約會文化也正不斷革新。年輕世代善於反思：傳統婚姻與戀愛觀帶來的到底是什麼？

社會學者德保羅（Bella DePaulo）就不認為solomaxxing是太大的負面現象，反而視之為Z世代嘗試摒棄長期以來根深蒂固觀念的行動。

「數十年來，婚姻一直被視為社會和個人穩定的標誌，結婚的人被認為『安定下來』了」「但其實對於那些想單身的人來說，單身生活也是完全穩定的，不穩定的反而是婚姻，」德保羅說道。

德保羅分析，在漫長歷史中，女性和男性一直在超越僵化的性別角色，而酷兒群體也愈來愈不被主流異性戀關係的壓力綑綁。

年輕女性開始更有意識地思考，並重塑制度。

去年，《紐約時報》一篇文章探討「異性戀宿命論」（heterofatalism ），讓這個詞彙更受討論。它指的是許多異性戀女性在約會或經營關係時，對男性的溝通方式、行為感到強烈倦怠。但又受到社會規範或天生性取向驅使，無奈繼續與男性交往。

這個詞彙爆紅之後，許多女性開始反思這種矛盾心理，並嘗試離開令人反感的關係。

差不多時間，《Vogue》也發表一篇文章，探討這樣一個問題：現在公開分享「談戀愛」會讓人尷尬嗎？

該文觀察，異性戀女性近期不再像以往一樣在網路上公開展示戀情，因為在「異性戀宿命論」盛行的時代，女性不願被披上「只關注自己男伴」的形象。

「有一點可以肯定：時代正在轉變，擁有伴侶不再是女性身份的象徵或一種成就，反之，宣布單身似乎成了一種炫耀，」該文作者約瑟夫（Chanté Joseph）寫道。

避免走向「害怕受傷」的極端

反思僵化的制度和性別不平等固然有其意義，然而，專家提醒倒向另一個極端的風險。

心理諮商師威爾納（Matthew Willner）表示，年輕人單身趨勢確實愈來愈強烈，但他不樂見缺乏彈性、大肆擁戴獨處與單身的行為，「健康的solomaxxing實踐者，通常不會過度宣揚這種理念，」他解釋，健康的人樂於獨自生活，但也對未來可能建立的人際關係持開放態度。

威爾納強調，固執地追求單身至上，很可能只是為了避免不確定性和痛苦，這對人際關係發展並無益處。

約瑟夫也表示，女性重新審視對傳統異性戀關係的盲目忠誠，是件好事，但「墜入愛河也並不丟臉」。

無論如何，一種被重新定義的理想生活方式正在崛起。社會不該忽略背後的性別對立與焦慮問題，但當「單身」從過往被視為缺陷的警世故事，轉變為令人嚮往的選擇時，Z世代確實在自我探索的路上又往前邁進了一步。

（資料來源：NYT, Atlantic, FT, Wired, Vogue）

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