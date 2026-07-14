美元創一年新高 還會再漲嗎？

編譯 樂羽嘉

美元指數今年以來氣勢如虹，最近更創下13個月新高，但專家對於後續走勢意見不一。

升息利多帶動美元大漲

多數分析師一致認為美國聯準會正是最近美元走強的頭號催化劑。「我們認為主要原因是聯準會，」晨星（Morningstar）貨幣研究分析師薩利姆（Muhammad Hamza Saleem）表示。

「在6月17日政策會議上，聯準會維持利率在3.50%到3.75%不變，但新釋出的點陣圖顯然很鷹。市場隨後重新定價，反映利率將在高檔維持更長時間，這正是美元指數衝上13個月新高的主因。」

與此同時，三菱日聯（MUFG）資深貨幣分析師哈德曼（Lee Hardman）指出，受到能源價格回落影響，市場對美國以外國家的升息預期已經降溫。他表示，「聯準會與其他主要央行在政策預期上的分歧，導致利差持續朝著有利美元升值的方向移動。」

地緣政治方面，包括伊朗停火在內的外在事件影響相對有限。薩利姆分析，原油價格下跌通常會削弱美元，但投資人這次顯然把焦點完全放在聯準會的政策立場，以及揮之不去的地緣政治不確定性上。

美元還會繼續漲嗎？

景順固定收益（Invesco Fixed Income）首席策略師兼總經研究主管瓦德納（Robert Waldner）預期，美元近期到中期內將繼續升值。

瓦德納指出，「隨著油價回落到伊朗衝突前的水準，而且非美經濟體普遍比美國疲軟，非美貨幣的利率市場仍有壓縮升息定價的空間。這將使美元利率相較於外幣利率進一步走高，從歷史經驗來看，這會支撐美元。」

不過三菱日聯的哈德曼看法相反，他認為美元近期的強勢將無以為繼。「首先，隨著能源價格下跌以及去年的關稅衝擊逐漸消退，美國通膨將放緩，我們預期美國聯準會最終會選擇維持利率不變。其次，隨著能源衝擊的平息，我們預期美國以外的經濟成長將會回升，特別是亞洲和歐洲。全球經濟成長前景的改善，很可能會在邁向明年之際削弱美元。」

晨星也同樣謹慎看待美元前景。薩利姆表示，「我們的貨幣估值模型顯示，美元指數目前被高估約15%。我們認為目前的強勢很大程度上是週期性的，包括利差因素和部分風險溢價，而非合理價值的實質改變。因此，我們認為美元從現在再上漲的空間有限，未來將緩慢回歸合理價值。」

日圓被嚴重低估？

日圓兌美元匯率剛剛創下40年來新低，聯合私人銀行分析師金塞拉最近調高對美元兌日圓匯率的目標價，他預測到今年年底，日圓可能一路走貶至164。

晨星固定收益與貨幣研究主管洪成（Hong Cheng，音譯）同樣認為日圓兌美元被嚴重低估，但他認為基本面支撐依然偏弱。

他說，「這反映出日本央行貨幣政策正常化的腳步十分緩慢、國內需求疲軟，而且全球投資人還是有持續借日圓做利差交易的誘因。雖然誘人的估值讓我們對日圓的中長期走勢持建設性看法，但我們預計2026至2027年的任何升值都將是緩慢漸進的，而且必須取決於利差的實質收窄、利差交易的大規模平倉，或是日本央行實施超乎預期的快速升息。」

（資料來源：Morningstar、TradingView）

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